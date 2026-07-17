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आज का धनु राशिफल 17 जुलाई: आज मन इधर उधर भाग सकता है, सुखद सरप्राइज मिलने के संकेत

By Anita Baranwal
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Sagittarius Horoscope Today 17 July 2026: आज जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ बात करते समय खास सावधानी रखें। पढ़ाई और करियर दोनों में दिन प्रेरक रह सकता है। पढ़ें कैसा रहेगा आज धनु राशि वालों का दिन।

आज का धनु राशिफल 17 जुलाई: आज मन इधर उधर भाग सकता है, सुखद सरप्राइज मिलने के संकेत

Aaj ka dhanu rashifal 17 July 2026: आज माहौल कुल मिलाकर सहयोगी रहेगा। मन में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी और कई काम अपेक्षा से बेहतर तरीके से बनते दिख सकते हैं। भाग्य का हल्का साथ मिलेगा, लेकिन यह साथ तभी उपयोगी होगा जब आप तैयारी पूरी रखेंगे। किसी यात्रा, सीख, सलाह या अनुभवी व्यक्ति की बात से लाभ मिल सकता है। साथ ही भीतर थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है। बाहर से सब ठीक दिखे, फिर भी मन इधर उधर भाग सकता है। इसलिए दिन को दिशा देने के लिए प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। बच्चों, रचनात्मक काम या परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर उत्साह दे सकती है। आपकी छवि भी लोगों के बीच बेहतर बन सकती है, क्योंकि आपका व्यवहार आज सामान्य से ज्यादा खुला और प्रेरक रहेगा। चंद्रमा का असर दृष्टि को आगे की तरफ रखेगा, जबकि सूर्य और गुरु कुछ अंदरूनी बदलावों की ओर भी ध्यान दिला रहे हैं। इसलिए सिर्फ मौके देखने के बजाय अपने भावनात्मक संतुलन पर भी काम करें। छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने से पूरे दिन की अच्छी लय बिगड़ सकती है।

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धनु राशि वालों की कैसी रहेगी आज लव लाइफ:

जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ बात करते समय खास सावधानी रखें। आपकी स्पष्ट बात सामने वाले को कठोर लग सकती है, जबकि आपका इरादा वैसा न हो। अगर किसी योजना, पैसे, समय या परिवार से जुड़ा मतभेद है, तो उसे तुरंत निर्णय की लड़ाई न बनाएं। रिश्ते में भविष्य की बात करना ठीक है, लेकिन स्वर नरम रखें। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, पर अहं टकराने से मिठास कम हो सकती है। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी किसी उपलब्धि से घर में अच्छा माहौल बन सकता है। जो लोग अकेले हैं, उन्हें किसी पढ़े लिखे, समझदार या दूर के संपर्क से दिलचस्प बातचीत मिल सकती है।

धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज करियर:

पढ़ाई और करियर दोनों में दिन प्रेरक रह सकता है। छात्रों के लिए उच्च अध्ययन, परीक्षा की तैयारी, आवेदन या किसी नए विषय को समझने का समय अच्छा है। यदि कोई शिक्षक, मेंटर या सीनियर सुझाव दे रहा है, तो उसे हल्के में न लें। नौकरीपेशा लोग अपने काम से अच्छी प्रतिक्रिया पा सकते हैं, खासकर जब वे समय पर काम पूरा करें। जो लोग क्लाइंट, साझेदारी या टीम वर्क में हैं, उन्हें संचार में स्पष्टता रखनी होगी, क्योंकि बुध की चाल पुरानी बातों को फिर सामने ला सकती है। काम में अवसर मिलेंगे, पर किसी समझौते या साझेदारी में शब्दों का चयन बहुत मायने रखेगा। सीखने का नजरिया रखेंगे तो आगे बढ़त साफ दिखाई देगी।

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धनु राशि वालों की कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति:

आर्थिक पक्ष सुखद आश्चर्य दे सकता है। कमाई अपेक्षा से थोड़ी बेहतर हो सकती है या रुका हुआ पैसा आगे बढ़ने का संकेत दे सकता है। फिर भी जोखिम भरी जगह पैसा लगाने का दिन नहीं है। आय बढ़ने के साथ खर्च बढ़ाने की आदत पर रोक रखें। बच्चों, यात्रा, सीखने या किसी खास अनुभव पर खर्च हो सकता है, जो उपयोगी रहेगा। यदि किसी को भुगतान लेना है, तो याद दिलाने में संकोच न करें। लिखित हिसाब साफ रखें।

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धनु राशि वालों की कैसी रहेगी आज सेहत:

सेहत सामान्य रहेगी, पर मन की बेचैनी शरीर की थकान बढ़ा सकती है। एक काम करते हुए दूसरे की चिंता न करें। श्वास पर ध्यान, थोड़ी वॉक और समय पर भोजन बहुत मदद देंगे। देर तक बैठे रहने से भारीपन महसूस हो सकता है। हल्का स्ट्रेच और पर्याप्त पानी दिन को सहज बनाए रखेंगे। मानसिक शांति पर ध्यान देना शारीरिक ताकत जितना ही जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: सही बात भी नरम लहजे में कहें, तभी रिश्ते और काम दोनों साथ चलेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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