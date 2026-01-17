Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़sagittarius horoscope today 17 january 2026 dhanu aaj ka rashifal love career money and health predictions
धनु राशिफल 17 जनवरी: पारिवारिक मामलों में एक्स दे सकता है दखलअंदाजी, ऑफिस में हो सकता है मूड खराब

धनु राशिफल 17 जनवरी: पारिवारिक मामलों में एक्स दे सकता है दखलअंदाजी, ऑफिस में हो सकता है मूड खराब

संक्षेप:

Sagittarius Today Horosocpe 17 January 2026: धनु राशि वालों को आज नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि लव लाइफ और सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नीचे पढ़ें आज की पूरी राशिफल…

Jan 17, 2026 08:16 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 17 January 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज प्यार के मामले में धनु राशि वालों को कई बातों का ख्याल रखना है। ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सीनियर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। पैसों का इस्तेमाल और मैनेजमेंट सही रखें। सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है। बाकी आज की विस्तृत राशिफल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

धनु लव राशिफल

आज रिश्ते में सामने वाले व्यक्ति की राय को भी सुनें। कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त सामने वाले की भी सुनें। आज कुछ लोग अपने पार्टनर की मुलाकात पैरेंट्स से करवा सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल मामले में अपने पार्टनर को फुल सपोर्ट करें। इससे आपका रिश्ता उनके साथ और भी मजबूत बनेगा। अगर शादी से जुड़ा फैसला लेना है तो आज पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं। शादीशुदा महिलाओं को आज पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। अगर एक्स आपके परिवार में दखल देने की कोशिश करें तो उसे रोकें।

धनु करियर राशिफल

आज ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिल रही है तो दिल खोलकर उसे स्वीकार करें। आज का दिन क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। शाम होते-होते चीजें आपके फेवर में ही होंगी। सेल्स से जुड़े लोगों को आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बस कोशिश करें कि आज ऑफिस में होने वाली पॉलिटिक्स से बच जाए। नई जिम्मेदारी हाथ में लेंगे तो मैनेजमेंट में आपकी छवि सही बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सही जाएगा। पढ़ाई पर और फोकस करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा।

धनु आर्थिक राशिफल

आज पैसों की स्थिति आपके लिए सही रहेगा। हालांकि बचत को प्रियॉरिटी पर रखें। खुद का ख्याल रखें। खर्चे और बचत के बीच बैलेंस बनाकर रखें। आज हफ्ते भर का हिसाब एक बार देख लें। कुछ महिला जातकों को आज मेडिकल से संबंधी खर्चे करने पड़ सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए अच्छा दिन है। बस आज आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अहम होगा। आज ये लोग अपने पेंडिंग ड्यू क्लियर कर लेंगे।

धनु हेल्थ राशिफल

धनु राशि वालों को आज सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आज कोई भी भारी सामान उठाने से बचें। कुछ लोगों को आज जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऐसे में ज्यादा घूमने की प्लानिंग ना करें। घर पर रहकर आराम करें। आज तला भुना खाना ना खाएं। ऑयली खाना खाने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। बुजुर्ग लोग आज अपना ख्याल रखें। आज दिन की शुरुआत वॉक से कर सकते हैं। वहीं स्ट्रेचिंग से भी आपको फायदा मिलेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
