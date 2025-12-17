Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope today 17 December 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions
धनु राशिफल 17 दिसंबर : धनु राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, मानसिक तनाव भी होगा कम

धनु राशिफल 17 दिसंबर : धनु राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, मानसिक तनाव भी होगा कम

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope Rashifal 17 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आज धनु राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा और तनाव भी कम होगा।

Dec 17, 2025 05:41 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 17 दिसंबर 2025: आज आपको लव लाइफ में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रोफेशनल कामों में थोड़ी सावधानी जरूरी है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धन और सेहत दोनों मामलों में संतुलन बनाए रखें। हल्की-फुल्की आर्थिक परेशानी हो सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर नहीं पड़ेगा।कामकाज में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। प्यार के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अपने पार्टनर को थोड़ा निजी स्पेस दें और बेवजह दखल न दें। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। नए शादीशुदा लोगों के लिए वीकेंड अच्छा और रोमांटिक रहेगा। अविवाहित महिलाओं को नया प्यार मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज पुराने प्रेमी से संपर्क करने में सावधानी बरतनी चाहिए। दिन के दूसरे भाग में जीवनसाथी के साथ अहंकार को लेकर बहस से बचें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन-लाभ के योग, कानूनी मामले में मिलेगी जीत

करियर राशिफल: अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं तो आपकी सलाह और मार्गदर्शन को सराहा जाएगा। आपको नकद इनाम या प्रमोशन भी मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां लेने से न डरें। आईटी, हेल्थकेयर, एनीमेशन, बैंकिंग, सेल्स और मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश में मौके मिल सकते हैं। विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते समय सावधानी रखें क्योंकि वे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठा सकते हैं। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उन्हें आज नए इंटरव्यू कॉल मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने का विचार आगे बढ़ा सकते हैं। आज घर की मरम्मत कराने या नया घर खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। दिन के दूसरे भाग में वाहन खरीदने का योग है। किसी भाई-बहन की कानूनी मदद भी करनी पड़ सकती है। कुछ व्यापारियों को प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। फिर भी संतुलित और नियमित डाइट पर ध्यान दें। खाने में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करें। शराब और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। आज जिम जॉइन करने या मेडिटेशन शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने