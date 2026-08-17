आज का धनु राशिफल 17 अगस्त: किसी महत्वपूर्ण फैसले में दूसरों की राय पर नहीं चलें, टकराव से बचें
Aaj Dhanu Rashifal 17 August 2026: धनु राशि वालों को आज साझेदारी से जुड़े मामलों में मंगल थोड़ा तेज व्यवहार ला सकता है, इसलिए बात साफ रखें लेकिन टकराव से बचें। पढ़ें धनु राशिफल 17 अगस्त।
Aaj Dhanu Rashifal 17 August 2026, धनु राशिफल: यह दिन आपको दिखा सकता है कि लोग आपकी मौजूदगी और काम को नोटिस कर रहे हैं। शुरुआती हिस्से में जिम्मेदारियां सामने रहेंगी और आपसे परिपक्व व्यवहार की उम्मीद होगी। किसी मंच, मीटिंग या सार्वजनिक स्थिति में आपकी छवि बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। काम का दबाव रहेगा, पर आप उसे संभाल सकते हैं। बाद के हिस्से में माहौल हल्का होगा और सहयोग, सराहना या लाभ की भावना बढ़ेगी। करियर क्षेत्र में चंद्रमा का शुरुआती असर आपको प्रदर्शन पर केंद्रित रखेगा, जबकि शाम की ओर मित्रों, टीम और नेटवर्क से राहत मिल सकती है। हालांकि भीतर कहीं हल्की उलझन भी बनी रह सकती है। किसी महत्वपूर्ण फैसले में केवल दूसरों की राय पर न चलें। साझेदारी से जुड़े मामलों में मंगल थोड़ा तेज व्यवहार ला सकता है, इसलिए बात साफ रखें लेकिन टकराव से बचें। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, पर समझदारी के साथ कदम रखने पर इसका फायदा ज्यादा मिलेगा।
आज का धनु लव राशिफल
रिश्तों में आपका ध्यान पहले काम पर ज्यादा रहेगा, इसलिए साथी को ऐसा लग सकता है कि आप उपलब्ध होते हुए भी पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। इस दूरी को बढ़ने न दें। एक छोटा संदेश, स्पष्ट बात या शाम का थोड़ा समय रिश्ते को संतुलित कर देगा। जो लोग नए संबंध की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए दिन का बाद वाला हिस्सा बेहतर है। तब आप ज्यादा सहज और खुलकर बात कर पाएंगे। शादीशुदा लोगों को बहस का मुद्दा जीतने से ज्यादा माहौल बचाने पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों के साथ समय अच्छा रह सकता है और वही किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ने का मौका भी दे सकता है।
आज का धनु करियर राशिफल
कामकाज के लिहाज से यह दिन उपयोगी है। पहले हिस्से में सीनियर, क्लाइंट या जिम्मेदार लोगों की नजर आप पर रह सकती है। अगर आपकी तैयारी ठीक है, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कारोबारी लोगों को अलग-अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या काम की संभावना दिख सकती है, लेकिन हर प्रस्ताव को जांचना जरूरी रहेगा। बाद के हिस्से में नेटवर्क, टीम और परिचितों से सहयोग बढ़ेगा। छात्रों के लिए यह दिन थोड़ा मिला-जुला है। मन एक तरफ अच्छा करना चाहता है, दूसरी तरफ निर्णय में भ्रम रह सकता है। इसलिए पढ़ाई को भागों में बांटें। जो समझ न आए, उसे पूछने में हिचकें नहीं। करियर निर्णय में दूसरों की राय सुनें, पर अंतिम फैसला अपनी स्थिति देखकर लें।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
आमदनी या लाभ की उम्मीद बन सकती है, खासकर यदि आपका काम लोगों, बिक्री, संपर्क या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है। फिर भी जोखिम वाले निवेश में बहाव में आकर कदम न रखें। आज उत्साह ज्यादा हो सकता है और इसी वजह से गलत अनुमान लग सकता है। कोई नया निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेना हो तो सीमा तय रखें। बकाया भुगतान, कमीशन या छोटे लाभ के मौके दिख सकते हैं। बाद के हिस्से में वित्तीय योजना पर चर्चा उपयोगी रहेगी।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी है, लेकिन मन और शरीर अलग-अलग दिशा में चल सकते हैं। बाहर से आप सक्रिय दिखेंगे, भीतर हल्की उलझन रह सकती है। इसी कारण थकान देर से महसूस होगी। पानी कम न होने दें और भोजन समय पर करें। शाम के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। सामाजिक व्यस्तता के बीच भी आराम के लिए समय निकालें। सिर पर बहुत सारी बातें लेकर सोने से नींद हल्की हो सकती है।
आज की सलाह: तारीफ मिले तो संतुलित रहें, और बड़े फैसले केवल उत्साह में आकर न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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