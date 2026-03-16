आज का धनु राशिफल 16 मार्च 2026: लव लाइफ में खुशियां, करियर में मिल सकते हैं नए मौके, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Sagittarius Horoscope Rashifal 16 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 16 मार्च 2026: आज लव लाइफ में अच्छे पल मिल सकते हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा बातचीत करें। ऑफिस में क्रिएटिव मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, इसलिए समझदारी से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। काम के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हेल्थ भी सामान्य से अच्छी रहेगी।
पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
Sagittarius Love Horoscope Today, धनु लव राशिफल आज- लव लाइफ खुशहाल रह सकती है। दिन की शुरुआत में हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बाद में रिश्ता सामान्य हो जाएगा। पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें और किसी भी विवाद को समझदारी से सुलझाएं। आज पार्टनर को छोटा सा गिफ्ट देकर सरप्राइज कर सकते हैं। कुछ लोगों के रिश्ते शादी की तरफ भी बढ़ सकते हैं और परिवार की सहमति मिल सकती है। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई खास व्यक्ति आ सकता है।
Sagittarius Career Horoscope Today, धनु करियर राशिफल आज- ऑफिस में आपका एटीट्यूड अहम रहेगा। टीम के साथ काम करते समय ईगो से बचें। कुछ लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। मीटिंग में कही गई कोई बात गलत समझी जा सकती है, इसलिए बोलते समय सावधान रहें। मशीन से जुड़े काम करने वालों को आज ज्यादा समय देना पड़ सकता है। बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, एसईओ, सेल्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को जॉब इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कपड़ा, फर्नीचर, फुटवियर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और प्लास्टिक के कारोबारियों के लिए दिन ठीक रहेगा।
Sagittarius Money Horoscope Today, धनु आर्थिक राशिफल आज- पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और बिना ज्यादा परेशानी के धन मिल सकता है। इससे पुराने बकाया भी चुकाने में मदद मिलेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बन सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर हल्का विवाद हो सकता है और आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा विदेश यात्रा की प्लानिंग के लिए अच्छा है। कुछ लोग सामाजिक कामों में दान भी कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को टैक्स से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है।
Sagittarius Health Horoscope Today, धनु स्वास्थ्य राशिफल आज- हेल्थ ठीक रखने के लिए पॉजिटिव सोच रखें और योग या हल्की एक्सरसाइज करें। कोशिश करें कि ऑफिस का तनाव घर न लाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। कुछ बुजुर्गों को फिसलने से चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी रखें। बच्चों को मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को खास ध्यान रखने की जरूरत है। दिन भर पानी ज्यादा पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट