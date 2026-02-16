धनु राशिफल 16 फरवरी 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा शानदार, होगा धन लाभ, नौकरी-व्यापार में भी फायदा
Sagittarius Horoscope Rashifal 16 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 16 फरवरी 2026: धनु राशि वाले आज प्यार से जुड़ी कुछ उलझनें सुलझाने का मौका मिलेगा। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए खुलकर बात करें। ऑफिस में ऐसे नए टास्क मिल सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत को परखेंगे। निवेश करने के मौके मिलेंगे, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें। रिश्तों में शांति बनाए रखें और काम में क्वालिटी से समझौता न करें। आज जीवन में खुशहाली रहेगी। सेहत को लेकर हल्की दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें।
धनु लव राशिफल- रिश्ते में खुशी बनाए रखें, इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। एक-दूसरे की कामयाबी की तारीफ करें, इससे रिश्ता और गहरा होगा। कुछ महिलाओं को क्लास, ऑफिस या किसी फंक्शन में प्रपोजल मिल सकता है। परिवार का सपोर्ट मिलने से रिश्ता अगले लेवल पर जा सकता है। आज रोमांटिक ट्रिप प्लान करने का भी मन बन सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर सोच सकती हैं। छोटी बातों को दिल पर न लें और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
धनु करियर राशिफल- टीम मीटिंग में अपनी बात रखते वक्त संभलकर बोलें। आपकी राय किसी सीनियर को पसंद न आए, जिससे आपकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठ सकता है। आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आलोचना झेलनी पड़ सकती है। मैनेजमेंट से जुड़े लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कर सकते हैं। अगर आप नोटिस पीरियड पर हैं तो दिन खत्म होने से पहले नई जॉब ऑफर मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए नई पार्टनरशिप साइन करने का अच्छा समय है। विदेश से जुड़े निवेश में जल्दबाजी न करें, पहले पूरी जानकारी जुटाएं।
धनु आर्थिक राशिफल- आज धन लाभ के योग हैं। घर की मरम्मत कराने या भाई-बहन की मदद करने का मन बन सकता है। पुराने बकाया चुकता होंगे और अटके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी या जोखिम वाले बिजनेस में निवेश करने से पहले होमवर्क जरूरी है। दिन का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए ठीक है। कारोबारी बकाया चुकाने में सफल रहेंगे और कुछ व्यापारियों को विदेश से पेमेंट मिल सकता है।
धनु स्वास्थ्य राशिफल- आज हल्की-फुल्की सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं। आंख और कान से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। जिन लोगों को दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट में रहें और सीट बेल्ट लगाएं। हेलमेट पहनें और रोड रेज से बचें। बच्चों को मुंह से जुड़ी दिक्कत या पेट में इंफेक्शन हो सकता है, साफ-सफाई का ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr. J.N. Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट