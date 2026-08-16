धनु राशिफल 16 अगस्त 2026: करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान, प्रभावशाली लोगों से मिलेगा फायदा
Sagittarius Horoscope Today 16 August 2026: धनु राशि वालों के लिए आज करियर और कामकाज के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। मेहनत की सराहना हो सकती है और वरिष्ठों या प्रभावशाली लोगों से उपयोगी सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नए संपर्क और प्रस्ताव फायदा दे सकते हैं।
Sagittarius Horoscope Today 16 August 2026: काम और जिम्मेदारियों वाला दिन है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिशा साफ होती नजर आएगी। जो उलझन या दबाव पिछले दिनों सिर पर था, उसमें कमी आ सकती है। आप ज्यादा व्यवस्थित होकर काम करेंगे और इसी वजह से दूसरों पर अच्छा असर भी पड़ेगा। करियर से जुड़े लोगों, वरिष्ठों या प्रभावशाली संपर्कों से उपयोगी बातचीत हो सकती है। यह दिन खुद को साबित करने का है, पर बिना शोर किए। घर और परिवार के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा, क्योंकि काम की व्यस्तता आपको भावनात्मक बातों से थोड़ी दूरी पर ले जा सकती है। पिता की ओर से राहतभरी खबर या बेहतर महसूस होने का संकेत मिल सकता है। वहीं घर के किसी बड़े सदस्य, खासकर माता के आराम और दिनचर्या पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। चंद्रमा ऊपरी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है और शुक्र आपका पेशेवर व्यवहार निखार रहा है। इसलिए जहां जरूरत हो, वहां सलीके और धैर्य से पेश आएं।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बना रहेगा, बशर्ते आप काम की व्यस्तता के बीच भावनाओं को जगह दें। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का मन बनेगा और उसमें गर्माहट भी रहेगी। अगर पिछले दिनों दूरी थी, तो शाम की शांत बातचीत बहुत कुछ ठीक कर सकती है। कुछ लोगों के लिए साझा जिम्मेदारियों, घर या पैसों को लेकर बात होगी, पर उसमें समझदारी निकल सकती है। प्रेम संबंध में आकर्षण के साथ भरोसा भी जरूरी रहेगा। बातों को छिपाने या टालने से बचें। जितनी साफ नीयत रखेंगे, उतना रिश्ता सहज होगा।
धनु राशि का करियर राशिफल
ऑफिस और करियर के लिए यह दिन बेहतर माना जा सकता है। आपकी मेहनत दिखेगी और प्रभावशाली लोगों से परिचय या सहयोग का मौका मिल सकता है। नौकरी में काम का दबाव रहेगा, पर नतीजे उत्साह देंगे। बिजनेस करने वालों को नए संपर्क, नए प्रस्ताव या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से फायदा हो सकता है। छात्रों के लिए फोकस अच्छा रहेगा। जो विषय पहले भारी लग रहे थे, उनमें पकड़ मजबूत हो सकती है। रिसर्च, गहरी पढ़ाई या विश्लेषण वाले काम में ध्यान लगेगा। बस कागजी काम, दस्तावेज या साझा संसाधनों से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। सूर्य और बुध का असर बता रहा है कि सतर्कता और समझ साथ रखें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में बहुत बड़े जोखिम से बचना बेहतर रहेगा। साझा धन, टैक्स, बीमा, फीस, कागजी भुगतान या पार्टनर के नाम से जुड़े आर्थिक फैसलों में ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़ी कोई बात साथी के माध्यम से आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। आय ठीक रहेगी, पर खर्च भी काम के कारण बढ़ सकता है। जो जरूरी है, पहले उसी पर पैसा लगाएं।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिन भर व्यस्तता रहने से शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है। मानसिक दबाव कम होने पर भी आराम की जरूरत बनी रहेगी। माता या घर के किसी सदस्य की देखभाल में समय जाए तो अपना भोजन और पानी न छोड़ें। हल्का स्ट्रेच, समय पर खाना और रात को दिमाग शांत करके सोना जरूरी रहेगा। ज्यादा देर तक तनाव पकड़े न रखें।
आज की सलाह
काम में गति रखें, पर घर और अपनों की जरूरतों को नजरअंदाज न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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