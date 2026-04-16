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धनु राशिफल 16 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले फैसलों में रखें संतुलन, बाद में हो सकता है पछतावा, आज समझदारी दिलाएगी फायदा

Apr 16, 2026 07:17 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 16 April 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अप्रैल 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

धनु राशिफल 16 अप्रैल 2026: धनु राशि वाले फैसलों में रखें संतुलन, बाद में हो सकता है पछतावा, आज समझदारी दिलाएगी फायदा

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 16 अप्रैल 2026: आज कोई प्लान, इनविटेशन या फीलिंग शुरू में साधारण लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे वही पूरे दिन पर हावी हो सकती है। चंद्रमा मेष में है, इसलिए आपकी फायर एनर्जी जल्दी एक्टिव होगी, लेकिन साथ में अधीरता भी बढ़ सकती है। आप जल्दी उस चीज की तरफ बढ़ना चाहेंगे जो एक्साइटिंग या दिल को छूने वाली लगे। लेकिन हर मजबूत फीलिंग पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। किसी चीज को समझना जरूरी है, उससे पहले कि आप उसमें पूरी तरह कूद जाएं। दिन तब बेहतर लगेगा जब आप रुककर देखेंगे कि असल में क्या सही है। कोई इच्छा सही हो सकती है, लेकिन उसे सही जगह और टाइम चाहिए। जल्दी में लिया गया फैसला या बिना सोचे किया गया वादा बाद में उतना सही नहीं लगेगा।दिन के दूसरे हिस्से तक वही चीज टिकेगी, जिसमें सच में वैल्यू होगी।

आगे पढ़ें धनु राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

धनु राशि का लव राशिफल- आज आकर्षण तेजी से बढ़ सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन असली बात यह है कि क्या वह फीलिंग समय के साथ भी वैसी ही रहती है या नहीं।सिंगल्स के लिए- कोई इंसान अपनी कॉन्फिडेंस, बात करने के तरीके या आपकी अटेंशन पकड़ने की क्षमता से अलग नजर आ सकता है। लेकिन सिर्फ स्पार्क काफी नहीं है। आप उसके साथ कितना कंफर्टेबल और ओपन महसूस करते हैं, वही ज्यादा मायने रखेगा। रिलेशनशिप में- चीजों को हल्का बनाए रखने के चक्कर में फीलिंग्स को नजरअंदाज न करें। एक साथ हंसना, एक सॉफ्ट जवाब या एक ईमानदार बात ज्यादा असर करेगी, बजाय ओवर रोमांटिक दिखने के। अगर अंदर कुछ चल रहा है, तो उसे सिंपल तरीके से कहना ज्यादा सही रहेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल- आज एक आइडिया बाकी सब से ज्यादा मजबूत लग सकता है।यह क्रिएटिव काम, फ्यूचर प्लान, प्रेजेंटेशन या किसी ऐसी चीज से जुड़ा हो सकता है जिसमें आप खुद को ज्यादा दिखा पाएं। जरूरी यह है कि जल्दबाजी के बाद भी कौन सा आइडिया सही लगता है। उसी दिशा में मेहनत करना बेहतर रहेगा। जॉब करने वालों के लिए- पहले प्लान को सही से तैयार करें, फिर उसे आगे रखें। बिजनेस वालों के लिए- जो चीज लंबी अवधि में फायदा दे सकती है, उस पर ध्यान देना ज्यादा सही रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए- इंटरेस्ट को स्ट्रक्चर में बदलेंगे तो फोकस बना रहेगा।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल- आज खर्च करने में थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। कोई खरीदारी, आउटिंग या छोटी खुशी का खर्च उस समय सही लगेगा क्योंकि वह आपके मूड से मैच करेगा।लेकिन ध्यान रखें- एक्साइटमेंट आपके फैसले न लेने लगे। कोई चीज सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि अभी अच्छा महसूस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी से बचें। पहले चेक करें क्या पेंडिंग है। आज बैलेंस तभी बना रहेगा जब खर्च आपकी क्षमता के हिसाब से होगा।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज एनर्जी तेजी से बढ़ेगी और उतनी ही जल्दी गिर भी सकती है अगर दिन ज्यादा भर गया। यह अनियमित खाने, बेचैनी, कम धैर्य या अचानक थकान के रूप में दिख सकता है। शुरुआत में ज्यादा एक्टिविटी अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में थका सकती है। आज सबसे जरूरी है- पेस बनाए रखना। बहुत ज्यादा भूख लगने से पहले खा लें। एक काम और दूसरे काम के बीच थोड़ा गैप रखें। हल्की फिजिकल एक्टिविटी मदद करेगी, लेकिन साथ में शोर और भीड़ कम करना भी जरूरी है। हर समय एक्टिव या खुश दिखने का प्रेशर कम करेंगे तो शरीर जल्दी बैलेंस में आएगा।

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सलाह: जब शुरुआत का जोश कम हो जाए, तब जो सही लगे उसी पर चलें। वही फैसला आगे सही साबित होगा।

लकी नंबर: 21

लकी कलर: लाइट पिंक

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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