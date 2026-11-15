आज का धनु राशिफल (15 नवंबर): बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल, घर में पैसों को लेकर होगी चर्चा
15 नवंबर को धनु राशि वालों के लिए बचत और निवेश की योजना बनाने का अच्छा दिन है। धन जोड़ने की इच्छा मजबूत होगी और घर में पैसों के इस्तेमाल को लेकर बातचीत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। सहकर्मियों के साथ पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिल सकता है।
Sagittarius Horoscope Today, 15 November 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal: बचत बढ़ाने या निवेश का फैसला करने के लिए आज दिन अनुकूल है। धन जोड़ने की इच्छा मजबूत होगी और घर में पैसे के इस्तेमाल पर बातचीत होगी। आपकी आवाज में असर रहेगा। जिस बात को समझाना कठिन लग रहा था, उसे सामने रखने का अवसर मिलेगा। घर में अचानक मेहमान आने की संभावना है। इससे घरेलू व्यवस्था में कुछ फेरबदल की जरूरत पड़ सकती है। रिश्तेदारों से खिंचे संबंधों में बातचीत का रास्ता खुलेगा। विरोध रखने वाले लोगों के साथ मतभेद सुलझाने के लिए भी दिन अच्छा है। सफलता तक पहुंचने में मेहनत लगेगी। आज की अनुकूलता आपके प्रयास को सहारा देगी, फिर भी काम के हिस्से की मशक्कत खुद करनी होगी। मन में घर और भविष्य की जरूरतों का हिसाब साथ चलेगा।
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धनु राशि का करियर राशिफल
काम में अपनी बात रखने का ढंग आपकी ताकत रहेगा। दफ्तर के साथी से किसी विषय पर चर्चा होगी तो आपका पक्ष साफ सुनाई देगा। मतभेद वाली बातचीत को आगे बढ़ाने और सहमति की जमीन बनाने के लिए दिन अनुकूल है। नतीजे के लिए लगातार प्रयास की जरूरत रहेगी। कन्या राशि के दसवें भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है, जिससे कामकाज के बीच सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। काम की जगह को अधिक सुविधाजनक बनाने का विचार आ सकता है। बच्चे की शिक्षा शुरू कराने के लिए समय शुभ है। परिवार में उसकी पढ़ाई की शुरुआत पर सार्थक बातचीत होगी। विद्यार्थियों को मेहनत का हिस्सा निभाना होगा। केवल उत्साह से तैयारी पूरी होने की उम्मीद भारी पड़ेगी। आज जरूरी चर्चा में अपना पक्ष छोटे, स्पष्ट वाक्यों में रखें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
रकम जोड़ने और निवेश की योजना आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा अलग रखने का विचार मजबूत होगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे धन के साथ परिवार और खान-पान के खर्च दिन के केंद्र में रहेंगे। घर में किस जरूरत को पहले जगह मिले, इस पर चर्चा होगी। पसंद की चीज या किसी सुविधा पर खर्च का आकर्षण भी रहेगा। अचानक मेहमान आने की संभावना के चलते घरेलू खर्च की योजना बदल सकती है। सावधानी यह है कि शौक का खर्च बचत के लिए सोची रकम पर भारी पड़ सकता है। निवेश का फैसला अपनी उपलब्ध राशि देखकर लें। आज आर्थिक बातचीत में आपकी साफ बात असर रखेगी।
धनु राशि का लव राशिफल
परिवार के किसी पुराने मतभेद पर बात करने का अवसर मिलेगा। रिश्तेदारों से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में पहल के लिए दिन अनुकूल है। विरोधी पक्ष के साथ भी नरमी से बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घर का माहौल भारी रखेगा। माता की जरूरतें सामने आएंगी और कोई घरेलू काम खिंचेगा। इससे मन का एक हिस्सा उसी अधूरे काम में अटका रहेगा। मेहमानों के आने की संभावना घर में अलग हलचल लाएगी। स्वागत की खुशी और काम का दबाव साथ महसूस होगा। जीवनसाथी से घरेलू जिम्मेदारियों पर बातचीत होगी। आपकी वाणी का असर गहरा रहेगा, इसलिए बात का लहजा अहम होगा। सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने का समय दें। संबंध सुधारने की कोशिश के लिए आज जगह बनी रहेगी।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन आराम मांगेगा और घरेलू काम से कुछ देर अलग बैठने की इच्छा होगी। मेहनत वाले काम और घर की जिम्मेदारी साथ रहने से थकान महसूस होने की संभावना है। खान-पान पर ध्यान जाएगा और परिवार में भोजन को लेकर चर्चा होगी। दिन का कुछ हिस्सा घर की जरूरतों में लगेगा, इसलिए अपने लिए समय कम पड़ने का एहसास रहेगा। किसी अधूरे काम का विचार विश्राम के दौरान भी लौटेगा। अपनी दिनचर्या में आराम का एक तय अंतराल रखें। आज हर काम जल्दी निपटाने की बेचैनी मन का दबाव बढ़ा सकती है। परिवार की बातचीत का स्वर आपके मन पर असर डालेगा। दिन के अंत में शांत बैठने और परिचित घरेलू माहौल में ठहरने की चाह अधिक रहेगी।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने की योजना पर परिवार से बात करें।
क्या न करें- रिश्तेदार से मतभेद सुलझाते समय पुरानी शिकायतें एक साथ न उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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