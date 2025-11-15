Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope today 15 November 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions
धनु राशिफल 15 नवंबर : धनु राशि वाले आज रहेंगे पॉजिटिव, हर समस्या का मिलेगा समाधान

धनु राशिफल 15 नवंबर : धनु राशि वाले आज रहेंगे पॉजिटिव, हर समस्या का मिलेगा समाधान

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 15 November 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों का आज मन हल्का और पॉजिटिव रहेगा। नई बातें सीखने का मन बनेगा।

Sat, 15 Nov 2025 06:34 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 15 नवंबर 2025: आज मन हल्का और पॉजिटिव रहेगा। नई बातें सीखने का मन बनेगा और जिज्ञासा आपको कई छोटी समस्याओं का हल दिलाएगी। मददगार लोग मिलेंगे और धीरे-धीरे अच्छे मौके बनेंगे। क्लियर लक्ष्य रखें और छोटे-छोटे कदम उठाते जाएं। पैसे के मामले में समझदारी काम आएगी। बीच-बीच में छोटे ब्रेक और हल्की गतिविधि दिनभर की ऊर्जा बनाए रखेंगी। आज का दिन सीखने, हंसी-मजाक और काम की बातों का संतुलन लेकर आएगा। कुछ नया सीखना आत्मविश्वास बढ़ाएगा। सोशल बातचीत से काम के लोग भी जुड़ेंगे जिनसे समर्थन मिलेगा। ऑफिस में साफ प्लानिंग फायदेमंद रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्यार में हल्कापन, मजाक और ईमानदारी तीनों मिलकर माहौल खुशनुमा बनाएंगे। अपनी बात खुलकर कहें और ध्यान से सुनें। इससे रिश्ता मजबूत होगा। कपल्स किसी हल्की-फुल्की एक्टिविटी की प्लानिंग करें। सिंगल लोगों से सीखने, ट्रैवल या किसी एक्टिव जगह पर मुलाकात होने की संभावना है। आज खुद को खुला और दोस्ताना रखें। किसी दबाव में बड़ी कमिटमेंट न लें। भावनाओं को धीरे-धीरे बढ़ने दें। स्पेस दें और छोटे-छोटे प्यार भरे पलों को एंजॅाय करें।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि वाले खान-पान का रखें ध्यान, समझदारी से करें सभी काम

करियर राशिफल: आज काम में सीखने और नेटवर्किंग दोनों के मौके हैं। मीटिंग हो या वर्कशॉप- खुले दिमाग से जाएं और काम की बातें नोट करें। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट अच्छे नतीजे दिला सकते हैं। बस सोच-समझकर एक्सपेरिमेंट करें। उन साथियों से मिलकर काम करें जो आपकी तरह उत्साहित हों। जरूरत पड़े तो मदद दें और मांगी जाए तो लें भी। बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ न पकड़ें। लगातार कोशिश और ईमानदार बातचीत आपको भविष्य में अच्छे मौके दे सकती है।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में भाग्य का साथ मिलेगा बस समझदारी की जरूरत है। फालतू चीज़ों पर तुरंत खर्च करने का मन हो सकता है, लेकिन रुकें और सोचें। जरूरी चीजों पर ही धन खर्च करें। अपने सब्सक्रिप्शन देखें- जो काम नहीं आ रहे हैं उन्हें बंद करें। कोई बड़ा खर्च प्लान कर रहे हैं तो अच्छी तरह रिसर्च करें और तुलना करें। परिवार या दोस्तों के साथ बजट की ईमानदार चर्चा करेंगे तो नए आइडिया मिल सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इनकम हो तो थोड़ा हिस्सा बचाकर अलग रखना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज एनर्जेटिक रहेंगे। इस एनर्जी को वॉक, एक्सरसाइज में लगाएं। खाना हल्का, संतुलित और समय पर लें ताकि स्टेमिना बना रहे। थोड़ी सांसों की एक्सरसाइज या मेडिटेशन में फोकस करें। पानी खूब पिएं और काम के बीच छोटे ब्रेक लेकर आंखें और बॉडी को आराम दें। अगर मन बेचैन हो तो उसे किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। छोटी-छोटी स्वस्थ आदतें आपकी ऊर्जा और मूड दोनों को रोज बेहतर बनाएंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने