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धनु राशिफल 15 जुलाई: बुध की उलझी चाल आज रिश्ते में ला सकती है खटास, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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Sagittarius Horoscope Today 15 July 2026 Aaj Ka Dhanu Rashi Ka Rashifal: सूर्य और बुध के चलते आज चीजें थोड़ी सी उलझ सकती हैं। ऐसे में धनु राशि वालों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। यहां पढ़ें 15 जुलाई के लिए धनु राशि का राशिफल। 

धनु राशिफल 15 जुलाई: बुध की उलझी चाल आज रिश्ते में ला सकती है खटास, पढ़ें आज का राशिफल

Sagittarius Horoscope Today 15 July 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 15 जुलाई: यह दिन थोड़ा मिश्रित स्वभाव का है। ऊपर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर अनावश्यक तनाव या उलझन उठ सकती है। चंद्रमा का प्रभाव गहरे विचार, असुरक्षा और अचानक बदलते मूड को बढ़ा सकता है। इसलिए हर बात को दिल पर लेना ठीक नहीं रहेगा। रास्ते में, वाहन चलाते समय, सीढ़ी, मशीन, औजार या जल्दबाजी वाले काम में सावधानी रखें। यह डर का संकेत नहीं है, बस ध्यान भटकने से छोटी परेशानी हो सकती है। किसी खबर, संदेश या पारिवारिक बात से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्थिति समझ लें। लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर ज्यादा ऊर्जा खर्च न करें। अपने काम, अपनी सुरक्षा और अपने संतुलन पर ध्यान दें। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि तनाव का असर सबसे पहले बातों के लहजे में दिख सकता है। दिन भारी लग सकता है, लेकिन शांति और व्यावहारिकता से इसे संभाला जा सकता है।

धनु राशि का लव राशिफल

रिश्तों में औसत स्थिति रहेगी। बहुत रोमांटिक उम्मीदें रखने से निराशा हो सकती है, पर सीधी और ईमानदार बात रिश्ते को संभाले रखेगी। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए कौन सही है इससे ज्यादा जरूरी है कि माहौल खराब न हो। सूर्य और बुध साझेदारी के क्षेत्र में हैं, इसलिए बातचीत जरूरी है, लेकिन बुध की उलझी चाल पुराने मुद्दे भी उठा सकती है। अगर साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो बीच में टोकें नहीं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे शक, तुलना या बार बार जांचने वाली आदत से बचें। भरोसा धीरे बनता है। शांत लहजा बहुत काम आएगा।

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धनु राशि का करियर राशिफल

कामकाज में फोकस बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ध्यान बार बार बंट सकता है। फिर भी जो लोग व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, वे दिन संभाल लेंगे। एक समय में एक काम पूरा करने की नीति अपनाएं। टीम में बहस, ईमेल की गलत समझ या मीटिंग में अस्पष्टता से सावधान रहें। किसी दस्तावेज, अनुबंध या साझा निर्णय में दोबारा जांच जरूरी है। छात्रों के लिए यह दिन गहराई से पढ़ने, पुराने नोट्स दोहराने और कमजोर विषयों पर काम करने का है। नई चीजें शुरू करने से ज्यादा सुधार पर ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए निरंतरता जरूरी है। अधूरी तैयारी पर भरोसा न करें। जो लोग नौकरी बदलने या साझेदारी में निर्णय सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी से बचें।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

निवेश के मामले में सावधानी सबसे जरूरी है। यह दिन जोखिम भरे फैसलों के लिए अनुकूल नहीं माना जाएगा। किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें। साझा धन, बीमा, लोन, टैक्स, फीस या बकाया भुगतान के मामलों को ध्यान से देखें। कहीं से खर्च बढ़ने का दबाव आ सकता है। जो जरूरी है, उसे पहले निपटाएं। बजट लिखकर चलेंगे तो राहत रहेगी। छोटा लाभ भी इस समय बचत बनकर ज्यादा काम देगा।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

तनाव का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। इसलिए नींद, खानपान और सड़क पर सावधानी जरूरी है। बहुत तेज रफ्तार, बहुत ज्यादा स्क्रीन समय या बिना ब्रेक के काम आपको थका सकता है। हल्का भोजन और समय पर पानी मदद करेगा। मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और शाम को शरीर को ढील देना फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: बहस से दूरी रखें और हर जरूरी काम में एक बार अतिरिक्त जांच जरूर करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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