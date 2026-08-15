धनु राशिफल 15 अगस्त 2026: धनु राशि वालों को करियर में मिलेगा बड़ा मौका, कारोबारियों को भी होगा फायदा
Sagittarius Horoscope Today 15 August 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन करियर और कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार में विस्तार या नई सेवा को लेकर योजना बन सकती है, लेकिन निवेश से पहले लागत और संसाधनों की जांच जरूरी होगी।
Sagittarius Horoscope Today 15 August 2026: शुरुआती घंटों में मन सीखने, समझने और आगे की दिशा तय करने में लगा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह, यात्रा से जुड़ी सोच, या किसी पुराने विचार को नया रूप देने का मन बन सकता है। दिन बढ़ने पर ध्यान सीधे काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर आ जाएगा। ऐसे में सुबह की सोच को दोपहर के बाद अमल में लाना फायदेमंद रहेगा। वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलने के योग हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और किसी योजना को विस्तार देने का भरोसा आएगा। व्यापार करने वाले लोग काम बढ़ाने, नई शाखा, नई सेवा या अलग बाजार पर विचार कर सकते हैं, पर भावनात्मक नहीं, तथ्य आधारित निर्णय लें। घर और बच्चों को लेकर हल्की चिंता भी बनी रह सकती है। किसी बच्चे का व्यवहार उम्मीद से अलग लगे तो तुरंत डांटने के बजाय वजह समझें। सूर्य, बुध और गुरु का असर गहरे विचार और साझा मामलों पर है, इसलिए कई बातों को आप सतह से गहराई में जाकर देखेंगे। यह अच्छी बात है, बस हर चीज को ज्यादा जटिल न बनाएं। दिन का दूसरा हिस्सा परिणाम, जिम्मेदारी और पहचान से जुड़ा रहेगा।
धनु राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी का रवैया सहयोगी और संतुष्ट रखने वाला रहेगा। अगर आप अपने काम में बहुत व्यस्त भी हों, तब भी संबंधों में गर्मजोशी बनी रह सकती है। साथी आपकी योजनाओं को समझने की कोशिश करेगा, इसलिए आभार जताएं। प्रेम संबंधों में स्थिरता दिखेगी, लेकिन बच्चों या परिवार से जुड़ी किसी बात पर आपकी और साथी की राय अलग हो सकती है। यहां तकरार के बजाय साझा फैसला बेहतर रहेगा। अविवाहित लोग किसी समझदार और व्यवहारिक व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। रिश्तों में बड़ी घोषणा की जल्दी न करें, धीरे-धीरे भरोसा बनाएं। परिवार के बुजुर्ग की सलाह इस समय उपयोगी रह सकती है।
धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज के लिए यह दिन अच्छा माना जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारी वाले पद पर हैं या जिनका काम प्रस्तुति, प्रबंधन, शिक्षण, सलाह या यात्रा से जुड़ा है। दोपहर के बाद आपका प्रभाव ज्यादा साफ दिखेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात सुन सकते हैं और आपके काम को सकारात्मक नजर से देख सकते हैं। व्यापारियों को विस्तार की योजना सूझेगी, पर लागत, समय और टीम क्षमता जरूर देखें। विद्यार्थियों को थोड़ा सुस्ती भरा मन लग सकता है। कठिन विषयों से बचने की आदत नुकसान करेगी। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ेंगे तो गति वापस आएगी। अतिरिक्त आय का कोई साइड काम, फ्रीलांस काम, पुराना संपर्क या छोटा कमिशन भी चर्चा में आ सकता है। करियर में मौके हैं, लेकिन समय प्रबंधन सबसे जरूरी रहेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक रूप से दिन संतुलित से अच्छा रह सकता है। नियमित आय के साथ किसी दूसरे स्रोत से भी छोटी मदद या अतिरिक्त राशि आने का संकेत है। फिर भी साझा धन, कर, फीस, बीमा या किसी पुराने भुगतान के कागज ध्यान से देखें। अचानक उत्साह में बड़ा कदम न उठाएं। व्यवसाय में विस्तार की सोच है तो निवेश को चरणबद्ध रखें। घर और बच्चों पर खर्च हो सकता है, जिसे टालना भी मुश्किल लगेगा। बजट लिखकर चलेंगे तो राहत रहेगी।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर साथ देगा, लेकिन मानसिक थकान जमा हो सकती है। सुबह थोड़ी ढीलापन रहेगा, फिर काम के साथ ऊर्जा बढ़ेगी। लगातार स्क्रीन, ड्राइव या बैठकर काम करने से जकड़न महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग करें। बच्चों की सेहत या दिनचर्या को लेकर भी सजग रहें, पर ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं। खुद भी पानी, समय पर भोजन और आराम को नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह
बड़े फैसले सोचकर लें, छोटी लापरवाही अच्छे मौके की गति धीमी कर सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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