धनु राशिफल 14 फरवरी 2026: धनु राशि वालों को आज मिलेंगे नए मौके, समझदारी से उठाएं कदम, आत्मविश्वास से करें काम

Feb 13, 2026 09:23 pm ISTDr. J.N. Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Rashifal 14 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 14 फरवरी 2026: आज धनु राशि वालों के लिए नए मौके आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। मन में सीखने की जिज्ञासा रहेगी और लोगों से अच्छे तरीके से जुड़ने का मौका मिलेगा। छोटे-छोटे प्रयास आज साफ नतीजे दे सकते हैं। कोई दोस्ताना मदद आपको नई सीख और नए अनुभवों तक पहुंचा सकती है। आज मिलने वाले निमंत्रणों में से ऐसे मौकों को चुनें जिनसे कुछ नया जानने या समझने को मिले और आपका दायरा बढ़े। जिज्ञासा के साथ एक सादा सा प्लान भी रखें, ताकि उत्साह सही दिशा में काम आए। जोश के साथ कदम रखें, लेकिन चाल स्थिर रखें। आज की छोटी जीतें आने वाले दिनों के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी।

धनु राशि का लव राशिफल- आज प्रेम के मामले में माहौल हल्का और खुशनुमा रह सकता है। एक छोटी मुस्कान या हल्का सा मजाक भी माहौल को सहज बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी क्लास या सामुदायिक कार्यक्रम में जाएं, जहां आपके जैसे शौक रखने वाले लोग मिल सकते हैं। जो पसंद है, उसे खुलकर लेकिन शालीन तरीके से बताएं। बातचीत हल्की रखें, पर ईमानदारी बनाए रखें। साथ में कोई आसान सा काम प्लान करें, जैसे छोटी सैर या हल्का-फुल्का खेल। सबसे पहले अपनापन रखें, भरोसा धीरे-धीरे मजबूत होगा। छोटे-छोटे अच्छे पलों को मन से सराहें।

धनु राशि का करियर राशिफल- कामकाज में आज साहस के साथ स्थिर सोच फायदेमंद रहेगी। कोई नया आइडिया आगे बढ़ सकता है, बस उसे छोटे और साफ स्टेप्स में रखें। टीम के सामने बात रखते समय एक-दो जरूरी फीडबैक जरूर लें। आपकी ऊर्जा तब ज्यादा पसंद की जाएगी, जब आप दूसरों की चिंताओं को भी सुनेंगे। इधर-उधर भटकने वाले कामों से बचें और सबसे उपयोगी टास्क पर फोकस करें। आज सीखी गई कोई छोटी बात आगे चलकर काम आ सकती है। नोट्स बनाकर रखें और हफ्ते की रफ्तार बनाए रखने के लिए एक साधारण रूटीन अपनाएं। बीच में खुद को छोटा सा ब्रेक देना भी ठीक रहेगा।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज साफ फैसले और छोटी प्लानिंग जरूरी है। महीने के खर्चों की एक छोटी लिस्ट बना लें और एक जगह बचत की गुंजाइश निकालें। छोटा-सा ट्रीट ले सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के बड़ा खर्च करने से बचें। अतिरिक्त पैसे मिलें तो उसका तय हिस्सा बचत में रखें। किसी बड़े कदम से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त से राय ले लेना सही रहेगा। रसीद संभालकर रखें, अगले महीने के लिए छोटा लक्ष्य तय करें और महीने के आखिर में प्रोग्रेस देख लें।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज ऊर्जा अच्छी रहेगी, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। सुबह हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों से दिन की शुरुआत करें। सादा संतुलित शाकाहारी भोजन लें, पानी पिएं और मीठा कम रखें। थकान लगे तो थोड़ी देर आराम करें। देर रात भारी काम से बचें और नींद का ध्यान रखें। हल्की मस्ती करें, किसी अपने के साथ समय व्यतीत करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr. J.N. Pandey

लेखक के बारे में

Dr. J.N. Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
