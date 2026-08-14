Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का धनु राशिफल 14 अगस्त: आज भाग्य का साथ मिलेगा, आमदनी उम्मीद से थोड़ी बेहतर हो सकती है

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj Dhanu Rashifal 14 August 2026: सूर्य, बुध और गुरु गहरे भावनात्मक और वित्तीय विषयों को थोड़ा संवेदनशील बना रहे हैं। इसलिए दिन अच्छा है। पढ़ें आज का धनु राशि राशिफल 14 अगस्त 2026।

Sagittarius Horoscope Today 14 August 2026
आज का धनु राशिफल 14 अगस्त 2026

Aaj Dhanu Rashifal 14 August 2026, धनु राशिफल: न कुल मिलाकर सहायक दिखता है। मन में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी और कुछ काम उम्मीद से बेहतर बनते नजर आ सकते हैं। भाग्य का हल्का साथ मिलेगा, लेकिन यह साथ तभी काम करेगा जब आप अपने प्रयास ढीले न छोड़ें। किसी सीख, यात्रा, सलाह या अनुभवी व्यक्ति की बात से दिशा मिल सकती है। लंबे समय से अटका नजरिया अचानक साफ हो सकता है। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। भीतर हल्की बेचैनी या बिना वजह जल्दी करने की प्रवृत्ति रह सकती है। इसका असर फैसलों पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। घर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि बाहर की सक्रियता रिश्तों में अधीरता ला सकती है। चंद्रमा आपके लिए सीख, यात्रा और दृष्टिकोण वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। वहीं सूर्य, बुध और गुरु गहरे भावनात्मक और वित्तीय विषयों को थोड़ा संवेदनशील बना रहे हैं। इसलिए दिन अच्छा है, पर हर बात खुलकर और साफ ढंग से रखना ज्यादा जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें:मीन राशिफल 14 अगस्त: कमाई के मौके काम के जरिये बनेंगे

आज का धनु लव राशिफल

जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ बातचीत में सावधानी रखें। कोई छोटी बात गलत अर्थ ले सकती है, खासकर तब जब आप जल्दी में हों या सामने वाले की बात पूरी न सुनें। रिश्ते बिगाड़ने वाली बड़ी वजह नहीं दिखती, लेकिन लहजा खराब हुआ तो बेवजह दूरी आ सकती है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे तुलना और अनुमान कम करें। सीधी बात करना बेहतर रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, प्रगति या सराहना का मौका मन खुश कर सकता है। परिवार में इससे गर्व का भाव आएगा। प्रेम जीवन को संतुलित रखने के लिए समय और ध्यान दोनों दें। केवल सलाह देने के बजाय सुनने की आदत रखें।

आज का धनु करियर राशिफल

छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। समझने की क्षमता बढ़ेगी और शिक्षक या वरिष्ठ से सही मार्गदर्शन मिल सकता है। प्रतियोगी तैयारी करने वालों को अपने कमजोर हिस्से पर काम करने से अच्छा परिणाम मिलेगा। करियर में दिन अवसर देने वाला है, पर भावनात्मक उतारचढ़ाव को काम से अलग रखना होगा। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें साझेदारी या क्लाइंट संवाद में स्पष्टता रखनी चाहिए। नौकरीपेशा लोगों के लिए कोई काम उम्मीद से अच्छी प्रतिक्रिया ला सकता है। अगर किसी प्रस्तुति, प्रस्ताव या योजना को आगे रखना है, तो तथ्यों के साथ रखें। केवल उत्साह काफी नहीं होगा। आपकी छवि तब मजबूत होगी जब बातों में भरोसा और तैयारी दोनों दिखेंगे।

ये भी पढ़ें:नीच राशि कर्क में मंगल गोचर कब? 3 राशियों का बदल जाएगा समय

आज का धनु आर्थिक राशिफल

आमदनी उम्मीद से थोड़ी बेहतर हो सकती है, या कोई रुका भुगतान आने की संभावना बन सकती है। इससे मन हल्का होगा। फिर भी साझा धन, उधार, टैक्स, बीमा, फीस या किसी संयुक्त खर्च में सावधानी रखें। जो कागजी हिस्सा समझ न आए, उसे दोबारा देखें। जोखिम भरे निवेश या केवल सुनकर पैसा लगाने से बचें। दिन लाभ का संकेत देता है, पर समझदारी से संभाला गया लाभ ही टिकेगा।

आज का धनु सेहत राशिफल

सामान्य सेहत ठीक रहेगी, मगर मन थोड़ा चंचल और बेचैन रह सकता है। एक साथ बहुत कुछ सोचने से थकावट बढ़ेगी। सुबह की शुरुआत व्यवस्थित रखें। हल्का व्यायाम, खुली हवा और समय पर भोजन से फर्क पड़ेगा। नींद पूरी करना भी जरूरी है। अगर सिर पर काम ज्यादा है, तो छोटे ब्रेक लेते रहें। मानसिक शांति आपकी सबसे बड़ी जरूरत रहेगी।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 14 अगस्त: अकेले सब संभालने की कोशिश कम करें

आज की सलाह: बात साफ रखें, जल्दबाजी घटाएं और रिश्तों में प्रतिक्रिया से पहले एक पल ठहरें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Dhanu Rashifal sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने