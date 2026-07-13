धनु राशिफल 13 जुलाई 2026: आज ग्रहों का संकेत है कि सहयोग से लाभ है, टकराव से नहीं
Dhanu Rashifal Today 13 July 2026: आज अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए दिन ठीक है। पढ़ाई-लिखाई के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बचत बढ़ाने का अच्छा समय है। पढ़ें धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई 2026 का दिन।
Sagittarius Horoscope Today 13 July 2026, आज का धनु राशिफल: सामने वाले लोगों से सहयोग पाने का दिन है। साझेदारी, समझौते, पति-पत्नी के तालमेल या किसी करीबी के साथ मिलकर काम करने से राहत मिलेगी। आपका मूड थोड़ा रोमांटिक और मिलनसार रह सकता है, इसलिए बातचीत में सहजता आएगी। जो काम अकेले कठिन लग रहा था, वह किसी की मदद से आसान हो सकता है। फिर भी हर बात पर तुरंत भरोसा करने के बजाय व्यावहारिक संतुलन बनाए रखें। घर और बाहर दोनों जगह संबंधों की अहमियत महसूस होगी। अगर आप किसी योजना पर लंबे समय से सोच रहे थे, तो आज उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ बैठकर व्यवस्थित कर सकते हैं। ग्रहों का संकेत है कि सहयोग से लाभ है, टकराव से नहीं। दिन भर लोगों से जुड़ाव रहेगा, लेकिन अपने शरीर की जरूरतों को न भूलें। बाहर का खाना, अनियमित समय और लापरवाही ऊर्जा गिरा सकते हैं। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, बशर्ते आप नरमी, समझदारी और अनुशासन साथ रखें।
प्रेम और रिश्ते
प्रेम संबंधों के लिए दिन गर्मजोशी भरा रह सकता है। जीवनसाथी या साथी का सहयोग मिलेगा और कई बातों में वे आपका मन भी समझेंगे। अगर हाल में कुछ दूरी आई थी, तो आज मिलकर उसे कम किया जा सकता है। दिल की बात कहने का समय ठीक है, बस भावनाओं के साथ व्यवहारिकता भी रखें। किसी महिला की बात का सम्मान करना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। विवाहित लोगों के लिए साथ बैठकर आने वाले दिनों का प्लान बनाना अच्छा रहेगा। अकेले लोगों को किसी बातचीत में सहज जुड़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई के लिए दिन उपयोगी है। ध्यान सही दिशा में लगे तो समझ जल्दी बनेगी। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या प्रोजेक्ट वर्क में साथी सहयोगी साबित हो सकते हैं। व्यापार करने वालों को नई साझेदारी, नया ऑफर या काम बढ़ाने का मौका मिल सकता है, लेकिन शर्तों को साफ पढ़ना जरूरी है क्योंकि बुध की चाल पुराने बिंदु फिर सामने ला सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए क्लाइंट, टीम या मैनेजमेंट से तालमेल बना रहेगा। जो लोग सलाह, बिक्री, शिक्षण, कंसल्टिंग या लोगों से जुड़े काम में हैं, उन्हें आज अपनी बात से फायदा हो सकता है। बस किसी भी प्रतिबद्धता से पहले समय, जिम्मेदारी और लिखित बात साफ रखें।
धन और वित्त
बचत बढ़ाने का अच्छा समय है। आय सामान्य रहे तो भी खर्च पर नियंत्रण रखकर आप संतुलन बना सकते हैं। साझेदारी में पैसों की बात स्पष्ट रखें। अनुमान के बजाय लिखित हिसाब रखना ठीक रहेगा। जोखिम भरे निवेश, सट्टा या केवल सुनी-सुनाई बात पर पैसा लगाने से बचें. नियमित बचत, बीमा, फीस, बिल या जरूरी भुगतान को प्राथमिकता दें। छोटा-सा वित्तीय अनुशासन आगे राहत देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
सेहत को हल्के में न लें। खासकर खाने-पीने में सावधानी जरूरी है। बाहर का तला-भुना या बहुत अनियमित भोजन लेने से सुस्ती, भारीपन या असहजता हो सकती है। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, पानी और समय पर भोजन आपके लिए जरूरी रहेगा। दिन अच्छा है, पर शरीर की लय बिगड़ी तो मूड भी गिर सकता है। शाम को हल्की वॉक लाभ देगी।
आज की सलाह: सहयोग लें, लेकिन हर वादा और खर्च पहले साफ समझकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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