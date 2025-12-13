Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 13 दिसंबर : धनु राशि वाले आज बड़े खर्चों से रहें सावधान, सोच-समझकर करें खरीदारी

Sagittarius Horoscope Rashifal 13 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों को आज बड़े खर्चों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

Dec 13, 2025 05:29 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
ESagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 13 दिसंबर 2025: आज आप नई चीजें आजमाने और अच्छे लोगों से मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। छोटी यात्राएं या पढ़ाई से काम की सीख मिल सकती है और मन भी खुश रहेगा। आज का दिन हल्के अनुभवों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। आज की अच्छी ऊर्जा आपको सीखने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। जिज्ञासा के साथ सही सवाल पूछें, आसपास की जगहों को सुरक्षित तरीके से देखें और मुस्कान बांटें। पढ़ाई या छोटी यात्रा में उठाए गए कदम नए मौके और दोस्ती दिला सकते हैं। अपने आइडिया लिख लें और किसी एक पर काम शुरू करें।

लव राशिफल: आज प्यार के मामले में माहौल दोस्ताना और गर्मजोशी भरा रहेगा। मुस्कुराएं, बात करें और साथ में समय बिताएं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो साथ में टहलना या चाय पर बातचीत अच्छी रहेगा। सिंगल हैं तो अपने शौक से जुड़े किसी ग्रुप में शामिल हों और खुलकर बात करें। नए दोस्तों को मिलवाते समय परिवार की परंपराओं का ध्यान रखें और बड़ों से नरमी से पेश आएं। किसी पसंदीदा व्यक्ति को एक अच्छा मैसेज या तारीफ भेजें। आज की छोटी-छोटी अच्छाइयां भरोसा बढ़ाएंगी।

करियर राशिफल: कामकाज में आज अपनी ऊर्जा से कोई छोटा काम पूरा करें और उसका नतीजा टीम के साथ साझा करें। नई जिम्मेदारी मिले तो सवाल पूछने से न हिचकें और काम को समझकर आगे बढ़ें। कोई छोटा कोर्स या अच्छी किताब आगे चलकर फायदा दे सकती है। दिनचर्या शांत रखें और मदद करने वालों का धन्यवाद करें। जो भी सीखें, उसे नोट करें, हफ्ते के छोटे लक्ष्य बनाएं और किसी सीनियर या मेंटर से उन पर बात करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस अचानक बड़े खर्च से बचें। हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा बचाने की कोशिश करें और खरीदारी से पहले ऑफर जरूर जांचें। किसी की मदद करना चाहें तो उतना ही दें, जितना आराम से दे सकें। बड़े फैसलों से पहले परिवार से बात करें और खर्च का सही हिसाब लगाएं। जरूरत और चाहत की लिस्ट बनाएं, मनोरंजन के खर्च की सीमा तय करें और महीने में एक बार बैंक स्टेटमेंट जरूर देखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके शरीर को ताजी हवा पसंद आएगी। मौका मिले तो थोड़ी देर टहलें। नींद पूरी लें और रात में भारी काम से बचें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और पानी भरपूर पिएं। घर के काम बांट लें ताकि शरीर पर ज्यादा दबाव न पड़े और थकान लगे तो मदद मांगें। ताजे फल, सब्जियां और हल्का घर का बना खाना खाएं। अगर कोई दर्द लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर को दिखाएं। सोने से पहले हल्की सांस की एक्सरसाइज करें, इससे चिंता कम होगी।

