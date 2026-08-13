Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धनु राशिफल 13 अगस्त: सूर्य, बुध और गुरु गहराई से सोचने पर करेंगे मजबूर, छोटी बात को बड़ा रूप न दें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Sagittarius Horoscope Today 13 August 2026: आज धनु राशि वालों को जिन चीजों को लेकर सुबह संदेह था, दोपहर बाद उनमें स्पष्टता आ सकती है। पढ़ें क्या कहते हैं आज आपके किस्मत के सितारे।

Sagittarius Horoscope Today 13 August 2026:
आज का धनु राशिफल 13 अगस्त 2026

Sagittarius Horoscope Today 13 August 2026, आज का धनु राशिफल: सुबह का हिस्सा थोड़ा भीतर झांकने वाला हो सकता है। कुछ बातें ऐसी लगेंगी जिन्हें आप टालते आ रहे थे, जैसे साझा जिम्मेदारी, कागजी काम, भावनात्मक उलझन या किसी फैसले का असली असर। इसे बोझ न मानें। दिन बढ़ने पर माहौल बदलता दिखाई देगा और आपका स्वभाव फिर से खुला, आशावादी और आगे बढ़ने वाला होगा। किसी जरूरी काम में अड़चन कम होगी। सीखने, यात्रा, सलाह, आवेदन, प्रस्तुति या किसी मार्गदर्शक व्यक्ति से जुड़ी बात में फायदा मिल सकता है। जिन चीजों को लेकर सुबह संदेह था, दोपहर बाद उनमें स्पष्टता आ सकती है। सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, जबकि बाद का चंद्रमा आत्मविश्वास और उपलब्धि का भाव बढ़ाता है। सफलता का मतलब यहां छोटे छोटे मोर्चों पर प्रगति है। हर दिशा से मदद मिलती दिख सकती है, बशर्ते आप अपनी गति बनाए रखें। बिना कारण शंका करने के बजाय मौके पहचानना आज ज्यादा लाभ देगा।

ये भी पढ़ें:सिंह राशि में केतु-चंद्रमा युति: 1 राशि की रहेगी मौज, बाकी बरतें ये सावधानी

आज का धनु लव राशिफल

रिश्तों में मिठास बनी रहने के अच्छे संकेत हैं। जो लोग विवाह या स्थिर रिश्ते में हैं, उनके लिए साथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। कोई पुरानी बात सुलझाकर आप दोनों हल्का महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में मिलने, खुलकर बात करने या भविष्य को लेकर एक शांत चर्चा का मौका मिल सकता है। हालांकि सुबह मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा, इसलिए छोटी बात को बड़ा रूप न दें। मंगल साझेदारी वाले क्षेत्र में है, इसलिए बहस की जगह स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी। सच्ची दिलचस्पी, सम्मान और समय देना सबसे अच्छा तरीका रहेगा।

आज का धनु करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह दिन उपयोगी है। शुरुआत में मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन एक बार पढ़ाई में बैठने के बाद फोकस अच्छा रहेगा। कठिन विषय भी धैर्य से समझ में आएंगे। प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों को नोट्स दोहराने और मॉक अभ्यास से फायदा होगा। करियर की बात करें तो काम में उपलब्धि के संकेत हैं। किसी प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, डील या इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास असर दिखा सकता है। जो लोग अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, वे तैयारी के स्तर पर आगे बढ़ें। जल्दबाजी न करें, लेकिन रुकें भी नहीं। वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें।

ये भी पढ़ें:17 अगस्त से 4 राशियों के सितारे होंगे बुलंद, सिंह राशि में आ रहे सूर्य

आज का धनु आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सुधार की संभावना है। अगर आप निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो दिन अनुकूल लग सकता है, लेकिन जांच और सीमा जरूरी रहेगी। जोखिम वाले विकल्पों में केवल उतना ही रखें जितना मानसिक दबाव न बनाए। साझा धन, टैक्स, बीमा, फीस या कागजी भुगतान जैसी चीजों को सुबह के हिस्से में ध्यान से देखें। दिन के बाद के हिस्से में आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर उसी के साथ खर्च का उत्साह भी बढ़ सकता है। संतुलन रखें।

ये भी पढ़ें:आज का कुंभ राशिफल 13 अगस्त: राहु व्यक्तित्व में दे रहा अलग तरह का आकर्षण

आज का धनु सेहत राशिफल

सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी और मन में भी हल्कापन बढ़ेगा। सुबह थोड़ा बोझिलपन या ज्यादा सोचने की आदत ऊर्जा घटा सकती है। पानी, हल्का भोजन और नियमित चाल जरूरी है। दिन के बाद के हिस्से में ताजगी लौटेगी। स्क्रीन के बीच छोटे ब्रेक लें। बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठना थकान बढ़ा सकता है। अच्छी नींद अगले दिन की गति बनाए रखेगी।

आज की सलाह: सुबह की उलझन को नोट करें, शाम तक कई जवाब खुद साफ होते जाएंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Dhanu Rashifal sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने