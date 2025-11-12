Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today 12 November 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal career love finance
धनु राशिफल 12 नवंबर: आज ऑफिस में काम को आसान बनाने के लिए करें ये चीज, धन बचाना जरूरी

धनु राशिफल 12 नवंबर: आज ऑफिस में काम को आसान बनाने के लिए करें ये चीज, धन बचाना जरूरी

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 12 November 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Wed, 12 Nov 2025 06:50 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 12 नवंबर 2025: आज जिज्ञासु ऊर्जा आपको सीखने और मददगार लोगों से मिलने में मदद करेगी। कोई छोटी नई एक्टिविटी आजमाएं या कोई आसान पाठ पढ़ें। दोस्ताना बातचीत और निरंतर अभ्यास करते रहें। आज के छोटे-छोटे सबक जल्द ही उपयोगी स्किल्स में बदल जाएंगे और सप्ताह के लिए आपकी योजनाओं को उज्जवल बनाएंगे और जीत का आनंद लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव लाइफ: आपका प्रेम भरा, मिलनसार स्वभाव आज ध्यान आकर्षित करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और एक साधारण बातचीत शुरू करें। सच्ची फीलिंग्स नई दोस्ती की शुरुआत कर सकती है। अगर किसी रिलेशन में हैं, तो कोई मजेदार याद साझा करें और छोटे-छोटे कार्यों के लिए तारीफ दिखाएं। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। इसके बजाय शांत शब्दों का इस्तेमाल करें। साथ में कोई छोटी, आनंददायक एक्टिविटी की योजना बनाएं, जैसे टहलना या नाश्ता करना।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपका उत्साह आपको जरूरी कार्य शुरू करने में मदद करेगा। मीटिंग में क्लियर, आइडिया शेयर करें और किसी छोटे काम में मदद की पेशकश करें। भविष्य के काम को आसान बनाने के लिए आज ही कोई नया टूल या शॉर्टकट सीखने का प्रयास करें। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें। एक समय में एक ही कदम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अटके हुए महसूस करते हैं, तो किसी सहकर्मी से कोई आसान सुझाव मांगें। तेज ऊर्जा और निरंतर प्रयास आपको प्रगति, पहचान और मुस्कान दिला सकते हैं।

ये भी पढ़ें:चंद्र-गुरु की चाल मचाएगी धमाल, 12 नवंबर तक इन 3 राशियों को देगा लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर खोलेगा इन राशियों की किस्मत के बंद दरवाजे

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप दयालु और सोच-समझकर चुनाव करते हैं, तो पैसा स्टेबल दिखता है। छोटे-मोटे बिल समय पर चुकाएं और उन चीजों को खरीदने से बचें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जरूरी चीजों की एक आसान लिस्ट बनाएं और उस पर टिके रहें। भविष्य की जरूरतों के लिए हर दिन थोड़ी-थोड़ी रकम बचाएं। अगर कोई सलाह देता है, तो उसे ध्यान से सुनें और अमल करने से पहले फैक्ट्स की जांच करें। पैसों के साथ दयालु और धैर्यवान होने से जल्द ही आपको शांति और सुरक्षा के विकल्प मिलेंगे। छोटी-छोटी बचत की जीत का रोजाना जश्न मनाएं।

सेहत राशिफल: आज आपका शरीर हल्की-फुल्की हलचल चाहता है। मांसपेशियों और अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। गर्म पानी पिएं और फलों और अनाज के साथ हल्का, पौष्टिक भोजन करें। सोने के समय के करीब भारी भोजन से बचें। अगर एनर्जी कम महसूस हो रही है, तो थोड़ी देर आराम करें और शांत करने वाला व्यायाम करें। छोटी-छोटी, नियमित देखभाल और खुशमिजाज रवैया आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और आपको मुस्कुराते हुए रखेगा।

ये भी पढ़ें:राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 12 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? जानें, पंडित जी से
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 12 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने