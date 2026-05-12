धनु राशिफल 12 मई 2026: बातचीत से निकलेगा आज हर समस्या का समाधान, पैसों और स्वास्थ्य का रखें ध्यान
Sagittarius Horoscope Rashifal 12 May 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़
Sagittarius Horoscope Rashifal 12 May 2026: आज 12 मई 2026 का दिन आपके लिए बातचीत और संवाद का दिन है। आपकी बातें तेजी से फैल सकती हैं, चाहे वह कोई छोटी सी चर्चा ही क्यों ना हो। कोई मैसेज, फोन कॉल, मीटिंग या पड़ोस से जुड़ी बात आज आपके सामने आ सकती है। आपकी पहली लाइन ही तय करेगी कि बात सुलझेगी या और उलझ जाएगी। आज साफ और सरल शब्दों में बात करें, लेकिन उनमें कड़वाहट ना घोलें।
लव राशिफल
आज प्यार में ईमानदारी और कोमलता दोनों जरूरी हैं। अगर कोई बात दिल को छू रही है, तो उसे मजाक या तानों में छिपाने की बजाय साफ-साफ लेकिन प्यार से कह दें। रिश्ते में हैं तो छोटी-छोटी बातों को लेकर चिढ़ ना दिखाएं।
सिंगल लोग आज किसी जीवंत और खुलकर बात करने वाले व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। आकर्षण अच्छा लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ ना कहें। दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात कहने का मौका दें। आज प्यार तब बेहतर रहेगा, जब दोनों तरफ से बात आसान और आरामदायक लगे।
करियर राशिफल
करियर में आज आपकी बातचीत का तरीका सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में ईमेल, कॉल, मीटिंग या क्लाइंट से बात करते समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। एक छोटा गलत शब्द गलतफहमी पैदा कर सकता है। व्यापार करने वाले लोग ग्राहकों से बात करते समय स्पष्ट रहें। छात्रों को पढ़ाई या प्रोजेक्ट में अपनी बात को आसान तरीके से लिखने या बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आज जल्दबाजी में कोई जवाब ना दें। पहले सोचें, फिर बोलें। सही संवाद से कई काम आसानी से सुलझ सकते हैं।
मनी राशिफल
आज छोटे-मोटे खर्च जैसे यात्रा, रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट या स्टेशनरी पर खर्च हो सकता है। पैसे भेजते या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय अमाउंट और डिटेल्स दोबारा जरूर चेक करें। निवेश या कोई नया खर्च करने से पहले पूरी जानकारी लें। सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। आज थोड़ी सावधानी बरतने से अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं।
स्वास्थ्य राशिफल
आज ज्यादा बातचीत, फोन कॉल्स और मैसेज की वजह से कंधे, गर्दन या हाथों में तनाव महसूस हो सकता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों और सिर में दर्द हो सकता है।
बातचीत के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। थोड़ी देर टहलें, पानी पीते रहें और रात को सोने से पहले फोन दूर रखें। अगर मन में कोई बात घूम रही है, तो उसे कागज पर लिखकर निकाल दें। शांत और हल्का रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
12 मई 2026 धनु राशि वालों के लिए संवाद और सावधानी का दिन है। अपनी बात साफ रखें, लेकिन कड़वी ना बनाएं। पैसों और स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो दिन शांत और सुखद रहेगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें