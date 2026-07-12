Dhanu Rashifal 12 July 2026: धनु राशि वाले दिनभर रहें सतर्क, जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, शाम तक बनेंगे काम
Sagittarius Horoscope Today 12 July 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कामकाज का दबाव अधिक रहेगा, इसलिए जल्दबाजी और बहस से बचना बेहतर होगा। दिन के दूसरे हिस्से में रिश्तों में सुधार और सहयोग मिलने के संकेत हैं।
Sagittarius Horoscope Today 12 July 2026, आज का धनु राशिफल: यह दिन मेहनत और संयम दोनों मांगता है। सुबह से काम की गति तेज रह सकती है, लेकिन शरीर और मन दोनों साथ दें, यह जरूरी नहीं। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ सकता है। किसी की टिप्पणी या चुनौती आपको उकसा सकती है, पर जवाब सोचकर देना ही समझदारी होगी। काम, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का दबाव पहले हिस्से में ज्यादा रहेगा। ऐसे में अपनी योजना हर किसी से साझा न करें। कुछ लोग आपकी बात का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। दिन बढ़ने पर फोकस संबंधों और तालमेल की तरफ जाएगा। तब समझ आएगा कि अकेले लड़ने से बेहतर है सही व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना। सूर्य और बुध का असर साझेदारी वाली बातों को सक्रिय कर रहा है, लेकिन वक्री चाल के कारण संवाद में भ्रम भी ला सकता है। इसलिए जो तय करें, साफ शब्दों में करें। अनावश्यक बहस, प्रतिक्रिया और तुलना से बचेंगे तो दिन आपके पक्ष में मुड़ सकता है।
धनु राशि का लव राशिफल
सुबह के समय रिश्तों पर कामकाज का असर पड़ सकता है। आप व्यस्त रहें और सामने वाला उपेक्षा महसूस करे, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर हालचाल जरूर लें। प्रेम संबंधों में बहस से बचना बेहतर रहेगा, खासकर तब जब बात सिद्ध करने की जिद हो। शाम के करीब माहौल नरम पड़ सकता है। पार्टनर के साथ किसी जरूरी विषय पर खुलकर बातचीत हो सकती है। जो लोग रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बातचीत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। विवाहित लोग जिम्मेदारियों को बांटकर चलेंगे तो तनाव कम होगा। आपकी स्पष्टता अच्छी है, पर लहजे में गर्मी न आने दें।
धनु राशि का करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर यह दिन प्रतिस्पर्धा वाला है। सामने से विरोध न भी दिखे, तो भी तुलना और दबाव बना रह सकता है। इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखें। किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या टेस्ट में शामिल हो रहे हैं तो मेहनत का अच्छा उपयोग हो सकता है। सुबह का भाग विशेष रूप से अनुशासन मांगता है। डेस्क पर बिखराव, आधे-अधूरे नोट्स या जल्दबाजी नुकसान कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोग अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें। हर विचार सबके सामने रखने की जरूरत नहीं। कारोबारी लोग टीम और क्लाइंट के साथ व्यवहार में व्यावहारिक रहें। बाद का समय साझेदारी, क्लाइंट मीटिंग या समझौते के लिए उपयोगी हो सकता है, बशर्ते शर्तें लिखित में साफ रहें। गुरु गहराई वाले मामलों में सावधानी सिखा रहा है, इसलिए हर बात में बैकअप रखें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। अभी लिया गया पैसा वापस करने का दबाव बाद में भारी लग सकता है। रोजमर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग करें। मेडिकल, यात्रा, कामकाज या फीस जैसी मदों पर पैसा निकल सकता है। साझेदारी या साझा खर्च में साफ हिसाब रखें। किसी दोस्त या सहकर्मी की बातों में आकर निवेश न करें। अगर कोई भुगतान अटका है, तो याद दिलाना ठीक रहेगा, लेकिन टकराव से नहीं। छोटे बचाव बड़े लाभ देंगे।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य पक्ष पर ध्यान रखना होगा। थकान, बेचैनी, नींद की कमी या पाचन से जुड़ी हल्की असुविधा महसूस हो सकती है। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। काम के बीच पानी और हल्का भोजन लें। मानसिक दबाव शरीर को जल्दी थका सकता है, इसलिए छोटी वॉक और गहरी सांसें मदद करेंगी। शाम तक स्थिति कुछ संभल सकती है, खासकर जब आप बहस से दूर रहेंगे। आराम को टालना ठीक नहीं।
आज की सलाह: अपनी योजना सीमित रखें, बहस से बचें और जरूरी खर्च के अलावा हाथ रोककर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र