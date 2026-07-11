Dhanu Rashifal 11 July 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा फायदेमंद, करियर में मिल सकते हैं नए मौके
Sagittarius Horoscope Today: धनु राशि वालों के लिए 11 जुलाई का दिन कामकाज और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रह सकता है। अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है और करियर में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं।
काम निपटाने, दिनचर्या ठीक करने और अपने दम पर आगे बढ़ने वाला दिन है। मन में ऊर्जा रहेगी और आप कई अधूरे काम पूरे करने का मूड बना सकते हैं। जहां पहले आलस या टालमटोल थी, वहां अब व्यवस्थित ढंग से काम करने की इच्छा जगेगी। घर, ऑफिस और निजी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना संभव रहेगा, बस शुरुआत समय पर करनी होगी। चंद्रमा काम और व्यवस्था वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी अनुशासित कोशिशें भी बड़ा फर्क दिखा सकती हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक मिलन या छोटे समारोह में शामिल होने का योग बन सकता है। इससे मन बदलने का अवसर मिलेगा। जो लोग प्रतियोगिता, अभ्यास, फिटनेस या प्रदर्शन से जुड़े हैं, उन्हें अपने प्रयास का अच्छा एहसास होगा। एक बात याद रखें, हर काम खुद करने की जिद न रखें। जरूरत हो तो सहयोग लें। दिन का अच्छा असर तब और बढ़ेगा जब आप अपने मन की बेचैनी को व्यस्तता में नहीं, बल्कि संतुलित काम में बदलेंगे।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में व्यावहारिकता और सम्मान दोनों साथ चलेंगे। जीवनसाथी या पार्टनर से रोजमर्रा की बातों पर अच्छा तालमेल बन सकता है। अगर कुछ समय से जिम्मेदारियों को लेकर दूरी थी, तो मिलकर योजना बनाने से माहौल सुधरेगा। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा नाटकीयता नहीं रहेगी, पर भरोसा और स्थिरता महसूस होगी। जो लोग परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, उन्हें शाम या दिन के बाद का समय बेहतर लग सकता है। किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना उपयोगी रहेगा। काम की व्यस्तता के कारण अपने प्रिय लोगों को अनदेखा न करें। एक छोटा संदेश, फोन या साथ बैठकर चाय पीना भी रिश्ता मजबूत कर सकता है।
धनु राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए यह दिन खास तौर पर अनुकूल है। ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। जो छात्र परीक्षा, इंटरव्यू, प्रतियोगिता या लक्ष्य आधारित तैयारी कर रहे हैं, वे आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कठिन विषय भी मेहनत से पकड़ में आने लगेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यकुशलता बढ़ाने वाला समय है। समयसीमा, रिपोर्ट, डेटा, ऑपरेशन, सेवा क्षेत्र या प्रशासनिक जिम्मेदारियों में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। मंगल काम वाले क्षेत्र में होने से हिम्मत और गति मिलती है, इसलिए लंबित काम पर सीधा हाथ डालें। व्यापार करने वालों के लिए काम के विस्तार को लेकर यात्रा या दूर के संपर्क उपयोगी हो सकते हैं। खेल, प्रदर्शन या मंच से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। बहुत बड़ी घोषणा की जगह निरंतर अभ्यास और संयम आपकी असली ताकत रहेंगे।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
कमाई मेहनत के अनुसार चल सकती है। बहुत तेज लाभ की उम्मीद से बेहतर है कि नियमित आय, छोटे अनुबंध और साफ भुगतान व्यवस्था पर ध्यान दें। यात्रा, काम के साधन, स्वास्थ्य दिनचर्या या जरूरी घरेलू चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं, तो विस्तार से पहले लागत और वापसी का हिसाब देखें। उधार की बजाय व्यवस्थित कैश फ्लो पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। बचत छोटी हो तो भी उसे लगातार बनाए रखें। किसी सदस्य के साथ साझा खर्च को लेकर साफ बात कर लें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर साथ देगा। फिर भी जरूरत से ज्यादा काम लेने से शाम तक थकान हो सकती है। नियमित पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल ढाल बनाए रखें। अगर लंबे समय से व्यायाम टल रहा था, तो हल्की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। नींद का समय बिगड़ने न दें। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी हल्का महसूस होगा।
आज की सलाह:
छोटे काम समय पर पूरा करें, शरीर को चलायमान रखें और लक्ष्य पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र