Sagittarius Horoscope Today 11 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal career love finance
धनु राशिफल 11 फरवरी: धनु राशि आज ज्यादा खर्च होने पर करें ये काम, ऑफिस में रखें 3 बातों का ध्यान

धनु राशिफल 11 फरवरी: धनु राशि आज ज्यादा खर्च होने पर करें ये काम, ऑफिस में रखें 3 बातों का ध्यान

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope 11 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Feb 10, 2026 11:06 pm IST
Sagittarius Horoscope Today 11 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 11 फरवरी 2026: आज आपकी एनर्जी हाई रहने वाली है। कोई छोटा सा लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू करें, जरूरी सवाल पूछें, और सुनें भी। जरूरत पड़ने पर दयालुता दिखाएं। आज के दिन अपनी जिज्ञासा के जरिए एक सुरक्षित ऑप्शन चुन सकते हैं। नए दोस्ताना मोमेंट मददगार सलाह और आगे बढ़ने का एक नया, कोमल मौका दे सकते हैं। मुस्कुराना न भूलें। आज आप उत्सुक और दयालु महसूस करेंगे। कोई छोटा सा नया आइडिया आजमाएं, सवाल पूछें, और जब चीजें गलत हों तो गौर फरमाएं। आज के दिन आपके दोस्त आपसे कनेक्ट करेंगे और खुशियां भी बांट सकते हैं।

धनु राशि आज ज्यादा खर्च होने पर करें ये काम, ऑफिस में रखें 3 बातों का ध्यान

धनु राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज प्यार चंचल और दयालु महसूस होगा। दोस्तों के साथ इनवाइट किए जाने पर हां कहें या पार्टनर के साथ थोड़ी देर टहलने का सुझाव भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। वह चीजें बताएं, जो आपको पसंद है, और आज के दिन अपने पार्टनर की एक छोटी सी इच्छा के बारे में पूछें। अगर सिंगल हैं, तो अपनी सच्ची मुस्कान बांटें और नई बातों के लिए तैयार रहें। कपल्स के लिए, कोई छोटा सा सरप्राइज प्लान करें, जैसे कोई पसंदीदा स्नैक या नोट, और अपने रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखने के लिए पुराना कोई यादगार मोमेंट याद कर सकते हैं। कभी-कभी अपने पार्टनर का हाथ थाम लेना भी अच्छा रहता है।

धनु राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम में नए आइडिया और दोस्ताना बातचीत का स्वागत होगा। टीम के साथी के साथ एक छोटा सा आइडिया शेयर करें और एक क्लियर प्लान बनाएं व नोट करें। किसी नए टूल या आइडिया को छोटे तरीके से आजमाएं, नतीजे देखें, और तेजी से सीखें। किसी कलीग के जरूरी काम में मदद करें और जरूरत पड़ने पर मदद भी लें। पॉजिटिव एनर्जी और शांत नोट्स दूसरों को आपका अच्छा नजरिया दिखाएंगे और जल्द ही कोई नया मौका मिल सकता है। रोज एक छोटी लिस्ट बनाएं।

धनु राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज जब आप छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान देंगे तो धन का मामला स्टेबल महसूस होगा। आज के दिन एक्स्ट्रा खर्च का एक आसान नोट बनाएं और देखें कि क्या इसकी जरूरत है। किसी भी छोटे प्रॉफिट से थोड़ी सेविंग्स करें, और खरीदने से पहले जरूरी व क्लियर सवाल पूछें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपने लक्ष्य शेयर करने से सेविंग्स करना आसान और ज्यादा मजेदार हो सकता है। छोटे-छोटे डिसीजन अभी भविष्य की छोटी ट्रिप या मददगार खरीदारी के लिए एक शांत फंड बनाते हैं। एक छोटी सी ट्रीट प्लान करें, एक डेट तय करें, मौज करना न भूलें।

धनु राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आपकी सेहत को एक्टिव मूवमेंट और शांत आराम पसंद है। आज रात थोड़ी देर टहलने, कुछ आसान स्ट्रेच और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। पानी का भरपूर सेवन करें, सादा खाना खाएं, और सोने से पहले स्क्रीन से ब्रेक लें। अगर तनाव बढ़ता है, तो कुछ देर तक सांसें धीरे-धीरे लें और हर बार चार तक गिनें। किसी दोस्त के साथ हंसी-मजाक या धन्यवाद का एक छोटा सा नोट आपका दिन रोशन करेगा और आपके मन को शांत करेगा। अच्छी आदतें बनाए रखें, और छोटी-छोटी तरक्की पर ध्यान दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
