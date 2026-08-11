धनु राशिफल 11 अगस्त: सूर्य, बुध और गुरु सच्चाई देखने के लिए कह रहे, रुका हुआ पैसा आएगा वापस
Sagittarius Horoscope Today 11 August 2026: आज धनु राशि वालों को बाहर निकलते समय और सफर में अतिरिक्त सावधानी रखना ठीक रहेगा। जानें आपके लिए कैसा रहेगा दिन। पढ़ें आज का धनु राशिफल 11 अगस्त।
Sagittarius Horoscope Today 11 August 2026, आज का धनु राशिफल: यह दिन थोड़ा गहरा और सोचने वाला हो सकता है। कुछ बातें मन के मुताबिक न होने से हल्की खिन्नता रहेगी, लेकिन इसी बीच उपयोगी परिणाम भी निकल सकते हैं। अटके हुए काम या रुका हुआ पैसा धीरे-धीरे आगे बढ़ता दिख सकता है। किसी साझा मामले, कागजी प्रक्रिया, भुगतान, रिफंड या पुरानी बात पर स्पष्टता आने की संभावना है। मन भावुक होकर तुरंत प्रतिक्रिया देने की ओर जा सकता है, इसलिए हर बात पर तुरंत फैसला न लें। किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका भी मिल सकता है। ऐसा करने से मन को सुकून मिलेगा। बच्चों से जुड़ी बात सकारात्मक रह सकती है और उनका सहयोग आपके लिए राहत देगा। सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव आपको भीतर से सच्चाई देखने को कह रहा है। जो बात उलझी है, उसे दबाने के बजाय समझना बेहतर रहेगा। रास्ता थोड़ा धीमा हो सकता है, पर सही दिशा मिल सकती है। बाहर निकलते समय और सफर में अतिरिक्त सावधानी रखना ठीक रहेगा।
आज का धनु लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है। साथी की कोई बात आपको उम्मीद से कम लगे, तो उसे मन में जमा न करें। खुलकर, लेकिन शांत होकर बात करें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने डर या असुरक्षा को आरोप की तरह न रखें। भरोसा धीरे-धीरे बनता है। बच्चों की ओर से सहयोग या अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल सहज रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को आपकी भावनात्मक मौजूदगी की जरूरत हो सकती है। सलाह देने से पहले सुनना ज्यादा जरूरी होगा।
आज का धनु राशि करियर राशिफल
काम में सब कुछ आपकी गति से नहीं चलेगा। कुछ नतीजे कमजोर लग सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार गई। दस्तावेज, डेटा, भुगतान, रिपोर्ट, करार या साझा जिम्मेदारियों से जुड़े काम ध्यान से करें। नौकरी में भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बचें। मीटिंग में कम बोलकर ज्यादा सुनना बेहतर रहेगा। व्यवसाय में साझेदारी या लेनदेन की शर्तें दोबारा पढ़ लें। छात्र अगर किसी टेस्ट या तैयारी से दबाव में हैं, तो तुलना बंद करें। गहराई से पढ़ने का दिन है, तेज भागने का नहीं। छोटे लक्ष्य बनाकर काम करें। तब प्रगति साफ दिखेगी।
धनु राशि आर्थिक राशिफल
रुका हुआ पैसा, बकाया भुगतान या किसी लंबित राशि की खबर मिल सकती है। यह राहत देगा। फिर भी पूरा बजट एक साथ ढीला न छोड़ें। अचानक आए पैसे को भी पहले जरूरी मदों में लगाना समझदारी होगी। जोखिम भरे निवेश या सुनी-सुनाई बात पर धन लगाने से बचें। अगर पहले से कहीं पैसा फंसा है, तो उससे जुड़े कागज और संदेश संभालकर रखें। साझा धन या परिवार से जुड़े आर्थिक मामलों में पारदर्शिता जरूरी रहेगी।
आज का धनु सेहत राशिफल
मानसिक दबाव और भावनात्मक थकान का असर शरीर पर दिख सकता है। चलते-फिरते समय और वाहन से जुड़े कामों में सावधानी रखें। जल्दबाजी या ध्यान भटकना ठीक नहीं रहेगा। पानी पर्याप्त लें और भोजन समय पर करें। भारी मन हो तो अकेले बैठकर सोचते रहने के बजाय हल्की वॉक करें। इससे तनाव कम होगा।
आज की सलाह: भावनाओं को मान दें, पर फैसला हमेशा ठंडे दिमाग और पूरे तथ्य देखकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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