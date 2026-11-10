आज का धनु राशिफल (10 नवंबर): किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी, निवेश के लिए दिन अनुकूल
Dhanu rashi rashifal today: धनु के लिए निवेश का दिन अनुकूल है। मित्र की अच्छी खबर मिलेगी, अचानक अतिथि आने के योग हैं और अधिक मेहनत से बचना होगा।
भविष्य की जरूरत के लिए रकम लगाने का फैसला आज आपकी प्राथमिकता रहेगा। निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है और आज लगाया गया धन कठिन समय में सहारा बनने के संकेत देता है। आने वाले दिनों को लेकर मन में सुरक्षा की चाह रहेगी। पैसे के उपयोग पर आपकी सोच आगे की जरूरत से जुड़ेगी। किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी और लोगों से मिलने का मन होगा। आपकी बोली में मिठास रहेगी, जिससे बातचीत का असर बढ़ेगा। घर में अचानक मेहमान आने की संभावना है। अपने काम के बीच लोगों के लिए जगह निकालने की बात सामने होगी। आज संपर्कों की गर्माहट और भविष्य की आर्थिक तैयारी साथ चलेंगे। अपनों के बीच उठना-बैठना मन को अच्छा लगेगा।
आज का धनु राशि करियर राशिफल
काम में अपनी पहल बढ़ाने की इच्छा होगी। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु आगे बढ़ने की तीव्र चाह देगा और किसी नए विषय में अचानक रुचि जगाएगा। इसके साथ बेचैनी भी रहेगी। दफ्तर में अपनी बात कहने का तरीका संपर्क बनाने में उपयोगी रहने की संभावना है। किसी साथी से बातचीत में अपना विचार अधिक सहजता से रख पाएंगे। विद्यार्थी किसी नए विषय की ओर खिंचाव महसूस करेंगे। पहले से चल रही तैयारी और नई रुचि के बीच ध्यान बंटेगा। प्रयास करने का उत्साह रहेगा, हालांकि उससे तुरंत बड़ा परिणाम मिलने का दावा नहीं है। अपने मुख्य काम का एक हिस्सा पूरा करके अगला काम उठाएं। परिचितों से संवाद में आपकी सक्रियता बनी रहेगी और बातचीत का स्वर आत्मीय होगा।
आज धनु राशि आर्थिक राशिफल
निवेश के लिहाज से दिन खासा अनुकूल है। भविष्य के लिए सुरक्षित की गई रकम जरूरत पड़ने पर मददगार रहने के संकेत हैं। आज आर्थिक फैसले में दूर की उपयोगिता प्रमुख रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी का विषय ध्यान में होगा और मित्रों से मेलजोल अच्छा रहेगा। परिचितों की अच्छी खबर आर्थिक सोच के बीच उत्साह जोड़ेगी। कन्या राशि के दसवें भाव में वक्री शुक्र नीच राशि में है। इससे स्नेह जताने और सुख-सुविधा पर खर्च की इच्छा उभरेगी। अपने शौक के लिए रकम निकालने का मन होगा। निवेश की राशि अपनी आर्थिक क्षमता देखकर तय करें। आज बचत की उपयोगिता और खर्च का आकर्षण दोनों साफ महसूस होंगे।
आज का धनु लव राशिफल
आपकी मीठी बोली विपरीत लिंग के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेगी। बातचीत में सहजता रहेगी और अपने मन की बात कहना अच्छा लगेगा। प्रेम संबंध में संवाद का स्वर आत्मीय होगा। रोज की बात भी आपके कहने के ढंग से खास लगेगी। मित्र की खुशी आपके मन को हल्का करेगी और मेलजोल में अपनापन रहेगा। घर पर अचानक अतिथि आने के योग हैं। उनके आने पर बातचीत बढ़ेगी और परिवार का ध्यान मेजबानी की ओर जाएगा। बड़े मेहमानों से आशीर्वाद मिलने की संभावना है। स्वागत में शामिल होना आपको अच्छा लगेगा। मेहमान आएं तो उनके साथ बैठकर बात करें। आज आपके व्यवहार में गर्माहट रहेगी और लोगों के बीच आपकी बोली का असर साफ दिखाई देगा।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
अधिक मेहनत से स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है। काम और मेलजोल में उत्साह रहने से अपनी थकान पर ध्यान देर से जाएगा। यह आज की साफ चेतावनी है कि क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। कई काम अपने हाथ में लेने की इच्छा आराम की गुंजाइश घटाएगी। किसी नई रुचि में जुटे रहने से भी थकावट बढ़ने के संकेत हैं। रोज के काम पूरे करने का उत्साह अच्छा रहेगा, मगर शरीर को खींचने से असुविधा होने की संभावना है। काम के बीच छोटा विश्राम रखें। अपनी गति संभालने पर दिन की अच्छी बातचीत में शामिल होना अधिक सहज रहेगा। आराम के लिए जगह निकालने का अवसर आपके पास रहेगा।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
भविष्य की जरूरत के लिए अलग रखी रकम का निवेश सोच-समझकर तय करें।
क्या न करें
अचानक जागे शौक पर निवेश के लिए रखी राशि खर्च न करें।
कल का राशिफल
कल आत्मविश्वास घटेगा, सहारे की जरूरत होगी। खर्च आमदनी से बढ़ने और नुकसान के योग हैं। खानपान में सावधानी रखें। पढ़ाई में भटकाव, साथी की नाराजगी और लंबी कारोबारी यात्रा में निराशा की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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