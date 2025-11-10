धनु राशिफल 10 नवंबर: आज धनु राशि वालों को संपत्ति मिलने का सौभाग्य, शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 10 November 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

धनु लव लाइफ: पास्ट में न उलझें और भविष्य के उज्ज्वल मौकों की तलाश करें। आपके प्रेम संबंध में थोड़ी-बहुत उथल-पुथल हो सकती है, लेकिन दिन खत्म होने से पहले ही सब कुछ सुलझ जाएगा। आप दोनों को एक साथ एक्स्ट्रा समय बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बातचीत में ज्यादा खुलापन दिखाना चाहिए, जिससे छोटे-मोटे अहंकार के मुद्दे भी सुलझ सकते हैं। ऐसे भी मौके आएंगे, जब सिंगल महिलाओं को क्लास या ऑफिस में किसी परिचित व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है। कुछ पुरुष जातक यात्रा के दौरान या किसी इवेंट में शामिल होने के दौरान किसी स्पेशल व्यक्ति को अपने जीवन में पाकर खुश होंगे।

करियर राशिफल: आपको नए काम मिलते हुए दिखाई देंगे। डेडलाइन का ध्यान रखना जरूरी है। आईटी प्रोफेशनल, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों और इंजीनियरों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। बैंकर, एकाउंटेंट और वित्तीय प्रबंधकों को आज बैलेंस शीट बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं, उन्हें कई नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे, जो आपकी प्रोफाइल से मेल खाते होंगे। नौकरी के लिए इंटरव्यू देते समय कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि आप सफल हो सकते हैं। व्यवसायियों को नीतियों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें। आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक मसला सुलझा लेंगे। दोपहर का टाइम वाहन खरीदने के लिए अच्छा है, जबकि महिला जातक विदेश में छुट्टियां बिताने के लिए टिकट और होटल बुक करा सकती हैं। आज आपको पैतृक संपत्ति मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कुछ व्यवसायियों को आज अतिरिक्त धन भी मिल सकता है।

सेहत राशिफल: ऑयल, ग्रीस और फैट से भरपूर फूड्स का सेवन कम करें। इसके बजाय, फल, मेवे और सब्जियां खाएं। इससे आप बिना थके जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए एनर्जेटिक बने रहेंगे। उम्रदराज जातकों को ट्रेन में चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या मांसपेशियां कम करना चाहते हैं, वे आज जिम जाना शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को आज स्त्री रोग संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ