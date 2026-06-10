धनु राशिफल 10 जून 2026: धनु राशि के लिए आज का दिन रहेगा चुनौतियों से भरा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Sagittarius Horoscope Today 10 June 2026, Aaj ka dhanu rashifal: धनु राशि वालों को आज जीवन के कई पहलुओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ें आज का विस्तृत धनु राशिफल।
Aaj ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 10 जून 2026: धनु राशि को अभी भूमि, भवन व वाहन में रुपए-पैसे लगाने से बचना चाहिए। गृह कलह से बचना चाहिए। सीने में विकार संभव है। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है। प्रेम-संतान अच्छा रहेगा। निवेश के लिए थोड़ा मध्यम समय है। धन की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। पढ़ें आज का विस्तृत धनु राशिफल।
धनु लव राशिफल-
आज आपके रिश्तों में मिठास खुलेगी। आपकी संतुलित सोच और सकारात्मक रवैया प्रेम-संबंधों में मजबूती लाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। शादीशुदा लोग अपने पार्टनर के साथ यादगार शाम बिता सकते हैं। आज बातचीत में सावधानी बरतें, वरना पार्टनर के साथ रिश्ते में गलतफहमी बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें। छोटे-मोटे पारिवारिक विवाद हल हो सकते हैं।
धनु करियर राशिफल-
धनु राशि के लिए करियर के लिहाज से दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आपको चिंता और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। काम की व्यस्तता आपको परेशान कर सकती है लेकिन धैर्य और समझदारी से आपको राहत मिलेगी। किसी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लें और कार्यक्षेत्र की किसी भी स्थिति को शांति से निपटाएं। आज उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में संयम बरतें और शब्दों का सही चयन करें।
धनु आर्थिक राशिफल-
धनु राशि के लिए आज का दिन वित्तीय दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण रहेगा। आकस्मिक खर्च सामने आने से आर्थिक बजट हिल सकता है। इसलिए खर्चों में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है। फिर भी किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम उठाने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है।
धनु सेहत राशिफल-
आपकी एनर्जी स्थिर रहेगी और आप आत्मविश्वास में वृद्धि अनुभव करेंगे। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। सीढ़ियों के प्रयोग में सावधानी बरतें। थकान दूर करने के लिए सही समय पर आराम करना जरूरी है। पर्याप्त पानी पिएं और डाइट में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें।
कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक तौर पर परेशानी भरा हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे किसी काम में विजय मिल सकती है। दिन को अधिक शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश को प्रणाम करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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