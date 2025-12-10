Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today 10 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal career love finance
धनु राशिफल 10 दिसंबर: धनु राशि आज होगा धन का आगमन, सुबह का टाइम इस काम के लिए शुभ

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope 10 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Dec 10, 2025 06:35 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Sagittarius Horoscope Today 10 December 2025, धनु राशिफल 10 दिसंबर 2025: आज अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में बैलेंस बनाए रखें। जहां पर्सनल जीवन में प्यार बरकरार रहेगा, वहीं कुछ जरूरी प्रोफेशनल काम आपको बिजी रखेंगे। आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।

धनु राशि आज होगा धन का आगमन, सुबह का टाइम इस काम के लिए शुभ

धनु लव लाइफ: आज रूखा व्यवहार न करें। आपके सभी प्रयास एक बेहतरीन रोमांटिक जीवन के लिए होने चाहिए। यह जरूरी है कि आप रिश्ते में एक मेच्योर रवैया दिखाएं। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से बचें। आपको एक साथ ज्यादा समय बिताने की भी जरूरत हो सकती है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक साथ छुट्टी पर जाना भी एक अच्छा विचार है। कुछ प्रेम संबंधों में आज बंधन मजबूत होंगे।

करियर राशिफल: नए काम आपके शेड्यूल को बिजी रखेंगे। जो लोग आईटी, हेल्थकेयर, एनिमेशन, आर्किटेक्चर और ट्रांसपोर्ट में हैं, उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिलेंगे। कुछ सीनियर आपके प्रदर्शन के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपका पिछला रिकॉर्ड आपके बचाव में आएगा। आप आज प्रोफेशनल कारणों से यात्रा कर सकते हैं। व्यवसायी किसी नए विचार या कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के लिए सुबह के समय को चुन सकते हैं। आज नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए भी अच्छा दिन है।

फाइनेंशियल राशिफल: आज धन आएगा। पिछले निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ महिलाएं बिजनेस शुरू कर सकती हैं। प्रमोटरों के माध्यम से फंड आएगा। आप परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए भी दिन चुन सकते हैं। आप दोपहर में दान में भी धन दे सकते हैं। व्यापारियों और बिजनेसमैन को नए पार्टनर मिलेंगे, जो पैसा लगा सकते हैं, जिससे आज विस्तार में मदद मिलेगी।

सेहत राशिफल: सभी स्वास्थ्य समस्याओं को सावधानी से संभालें। आपको कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन मामूली संक्रमण हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस का दबाव घर न लाएं, और शाम किसी पार्क में या परिवार के साथ बिताएं, जहां आप तरोताजा महसूस कर सकें। आपको अपनी डाइट में ज्यादा सब्जियां, फल और अनाज शामिल करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
