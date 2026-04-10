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धनु राशिफल 10 अप्रैल 2026: ऑफिस में आज ना करें जररूत से ज्यादा डिस्कशन, रिश्ते में उलझी हुई बातें करेंगी परेशान

Apr 10, 2026 05:55 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 10 April 2026 Future Predictions: राशि चक्र की ये दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर धनु राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन कैसा जाने वाला है?

धनु राशिफल 10 अप्रैल 2026: ऑफिस में आज ना करें जररूत से ज्यादा डिस्कशन, रिश्ते में उलझी हुई बातें करेंगी परेशान

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 10 अप्रैल 2026: आज धनु राशि वालों को दिन थोड़ा बंधा हुआ सा लग सकता है। आप चाहेंगे कि काम आराम से और आपकी मर्जी से होता जाए। हालांकि हालात शायद आपका साथ ना दें। ऐसे में आपको धैर्य नहीं खोना है। आज के दिन चंद्रमा मकर राशि में है और ऐसे में आज आपका ध्यान जरूरी काम पर ज्यादा होगा। आज जो सबसे ज्यादा जरूर लगे, उसी पर फोकस करें। आज एक साथ कई काम साथ करने के बजाय किसी एक काम चुनकर उसे पूरा करना बेहतर रहेगा। इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी औऱ सारे टास्क आप एक-एक करके निभाते जाएंगे। आज किसी बात या फैसले को टालने से आपकी उलझन थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे में समय निकालकर आज ही फैसला लें। आज दिन के पहले हिस्से में आप सोच सकते हैं कि कोई आसान सा रास्ता मिल जाए। अब जब आप एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देंगे तो चीजें खुद आसान लगने लगेंगी। धीरे-धीरे कन्फ्यूजन भी खत्म होगा और दिमाग शांत रहेगा।

धनु लव राशिफल

आज आप मस्ती-मजाक से दूर रहकर सच्चाई पर फोकस करेंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति उलझी हुई बातें करेगा तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। आज आपको ऐसे ही लोग पसंद आएंगे तो क्लैरिटी से बात करें और भरोसेमंद हो। अगर आप रिलेशन में हैं तो आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता सच्चाई पर टिका हो। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो कोई सिंपल सा सादगही वाला व्यक्ति आपका ध्यान अपनी खींच सकता है।

धनु करियर राशिफल

काम में आज एक दिशा पकड़ना जरूरी रहेगा। क्लैरिटी के साथ चीजें प्लान कर लेंगे तो सब आसान होगा। एक साथ कई काम करने से बेहतर है कि पहले एक काम पूरा कर लें। आज आपके लिए कोई पेंडिंग काम खत्म करना या कोई अहम फैसला लेना जरूरी हो सकता है। किसी से आज ज्यादा डिस्कशन ना करें। जब आपका ध्यान इधर-उधर कम जाएगा तो चीजें सही होंगी। जो काम सुबह थोड़ा परेशान करेगा या आपको उससे चिड़चिड़ापन होगा, वही काम आज आगे चलकर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ऐसे में धैर्ये के साथ आगे बढ़ें।

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धनु मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज धनु राशि वालों का दिन सामान्य ही रहने वाला है। कोई बड़ा दबाव नहीं दिख रहा है। आज छोटे-छोटे फैसलों में भी जल्दी ना करें। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। खर्च या पेमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लेना अच्छा रहेगा। अभी संभालकर हर प्लान करेंगे तो आगे की टेंशन से बच जाएंगे।

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धनु हेल्थ राशिफल

आज आपके शरीर की एनर्जी ठीक रहेगी। हालांकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपका मन थोड़ा बेचैन हो सकता है। अगर आप एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ज्यादा काम एक साथ लेने से ध्यान भटक सकता है और फिर आप फोकस के साथ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। काम में क्लैरिटी मिलेगी तो आप सब ठीक से प्लान करके आगे की ओर बढ़ते जाएं। एक काम खत्म करके ही दूसरे काम पर ध्यान दें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा।

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आज का सुझाव

आज अगर आप ज्यादा ऑप्शन से घिरे होंगे तो उलझन बढ़ेगी। ऐसे में इसकी जरूरत नहीं है। आज जब एक काम चुनें तो उसी पर टिके रहें। ऐसा ना करें कि कुछ करते हुए दूसरे काम को भी हाथ में ले लें। ऐसा करेंगे तो आज का दिन आसानी से निकल जाएगा।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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