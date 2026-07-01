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धनु राशिफल 1 जुलाई: दोपहर बाद इन चीजों पर जाएगा ध्यान, जानें कैसी रहेगी धन, करियर की स्थिति?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 July 2026: धनु राशि वालों के लिए जुलाई महीने का पहला दिन किस तरह के परिणाम लेकर आया है, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

धनु राशिफल 1 जुलाई: दोपहर बाद इन चीजों पर जाएगा ध्यान, जानें कैसी रहेगी धन, करियर की स्थिति?

Sagittarius horoscope today, आज का धनु राशिफल 1 जुलाई 2026: सुबह से ही आपका व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींच सकता है। मन में उत्साह रहेगा और आप अपने ढंग से दिन को संभालना चाहेंगे। पहले हिस्से में चंद्रमा आपकी ही राशि के प्रभाव में होने से भावनाएं तेज रहेंगी। इसी कारण कभी बहुत जोश और कभी हल्की उलझन महसूस हो सकती है। परिवार या सामाजिक दायरे में किसी छोटे उत्सव, मिलना जुलना या साथ बैठने का अवसर बन सकता है। लोग आपकी बात मानेंगे, क्योंकि बोलचाल में अपनापन रहेगा। दोपहर के बाद ध्यान धन, परिवार और जरूरी चीजों की ओर जाएगा। खरीदारी का प्लान बनाकर भी आप उसे टाल सकते हैं और घर की प्राथमिकताओं को पहले रखेंगे। साथी का सहयोग घरेलू मामलों में काम आएगा। सूर्य रिश्तों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दूसरे लोगों की राय भी अहम रहेगी। दिन सुखद है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई खर्च या वादा न करें।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें साथी से व्यवहारिक मदद मिलेगी, खासकर परिवार या घरेलू जिम्मेदारियों में। प्रेम संबंधों में आपकी सच्ची बात और सीधा स्वभाव असर डालेगा। हालांकि पहले हिस्से में आप थोड़ा अपने मन पर ज्यादा केंद्रित रह सकते हैं, इसलिए सामने वाले की बात पूरी सुनना जरूरी है। बाद के हिस्से में परिवार के साथ बैठना, अच्छा खाना, पुरानी यादें या सुकून भरी बातचीत मन को खुश करेगी। यदि किसी बात पर मतभेद है तो उसे शांत स्वर में रखें।

शिक्षा और करियर

छात्रों के लिए यह दिन ठीक है। सुबह एकाग्रता बेहतर रह सकती है, इसलिए मुश्किल विषय पहले निपटाएं। बाद में नोट्स, लेखन, याद करने और दोहराने वाले काम अच्छे चलेंगे। करियर में पार्टनर, क्लाइंट या टीम के साथ तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा। अकेले सब संभालने की बजाय सहयोग लेना फायदेमंद होगा। अंदरूनी स्तर पर कुछ बातों को लेकर संशय रह सकता है, क्योंकि बुध वक्री प्रभाव में है, इसलिए कागजी काम, डेटा और गोपनीय जानकारी दोबारा जांचें। प्रतियोगी माहौल में आपकी हिम्मत बनी रहेगी, पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।

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धन और वित्त

पैसों की स्थिति को लेकर संतोष का भाव रहेगा। अलग अलग स्रोतों से छोटी मदद, भुगतान या उपयोगी अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर खर्च की योजना बनाना अच्छा रहेगा। खरीदारी टालने का निर्णय बाद में सही साबित हो सकता है। साझा धन, बीमा, टैक्स या कागजी मामलों में सतर्कता रखें। जल्दबाजी में साइन या भुगतान न करें। बचत को स्थिर रखना आज लाभदायक सोच होगी।

स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन सुबह भावनात्मक उतार चढ़ाव थोड़ा थका सकता है। आंखों, स्क्रीन या लगातार पढ़ने से सामान्य असहजता हो तो आराम लें। पानी, हल्का भोजन और समय पर आराम जरूरी है। शाम तक शरीर स्थिर महसूस करेगा, बशर्ते आप दिन भर खुद को बहुत न दौड़ाएं। हल्की वॉक या शांति से बैठना फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: बोलते समय मिठास रखें और खर्च करते समय मन नहीं, सूची को मानें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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