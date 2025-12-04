Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़sagittarius horoscope todaj aaj ka dhanu rashi ka rashifal 4 december 2025 daily future predictions
धनु राशिफल 4 दिसंबर: सिंगल लोग आज जरूर करें ये काम, रात में ना करें ये गलती

धनु राशिफल 4 दिसंबर: सिंगल लोग आज जरूर करें ये काम, रात में ना करें ये गलती

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope Rashifal 4 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र में 10वीं राशि धनु की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें आज यानी की 4 दिसंबर का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

Thu, 4 Dec 2025 07:19 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 4 दिसंबर 2025: आज का दिन रोमांच से भरा होगा। आप सीखने की मूड में रहेंगे। ऐसे में कोई स्किल सीख सकते हैं। आज कुछ नया करने की कोशिश करें। नए लोगों से मिलें। आज पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें। जो भी प्लान बनाएं, उसमें सामने वाले की भी राय लें। पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें। आज किसी नए आइडिया के बारे में सोचें। प्रैक्टिकल होकर फैसला लेने का दिन है। ऐसे में सोच-विचार कर ही चीजें करें। आज ज्यादा चीजों में उलझने की जरूरत भी नहीं है। जरूरी काम पर फोकस करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल

आज प्यार में आपको नयापन का एहसास होगा। नई ताजगी सी महसूस होने वाली है। पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनने का दिन है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत के साथ बात आगे बढ़ा सकते हैं। नए लोगों से मिलने के मौके ना गवाएं। आज एक छोटी सी बात भी किसी के लिए आपकी दिलचस्पी को जगा सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कोई छोटा सा प्लान बना लें। अगर कोई वादा किया था तो आज उसे जरूर निभाएं। किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी ना करें। बस छोटे-छोटे पलों का आनंद लें। एक-दूसरे की केयर करेंगे तो रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 4 दिसंबर: आज फालतू के खर्चों में करें कटौती, पढ़ें पूरा राशिफल

धनु करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। नए मौके मिलेंगे। नई एनर्जी के साथ आप चीजों की शुरुआत करेंगे। आज अपनी क्षमता का प्रदर्शन जरूर करें। दूसरों से बात करते वक्त अपना दोस्ताना अंदाज भी दिखाएं। यहां ध्यान देने लायक बात ये है कि उन्हीं लोगों के साथ खुलें जो भरोसे के लायक हो। ये लोग आगे चलकर आपको सपोर्ट भी करेंगे। जरूरत से ज्यादा वादा ना करें। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और रेफरल के लिए लोगों से संपर्क करें। इस हफ्ते कई नई स्किल जरूर सीखें क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु आर्थिक राशिफल

आज पैसों की स्थिति आपके लिए सही रहने वाली है। प्लानिंग के साथ चीजों को करेंगे तो फ्यूचर के लिए भी सही फैसले ले पाएंगे। फालतू की खरीददारी से बचने की कोशिश करें। बिल चेक करें और सही समय पर भुगतान कर दें ताकि आगे चलकर एक साथ लोड ना हो। आज छोटी-मोटी वो सारी सब्सक्रिप्शन हटा दें जो अब आपके काम की नहीं हैं। अगर एक्स्ट्रा इनकम होती है तो कुछ हिस्सा सेविंग्स में डाल दें। कोई पैसे से जुड़ी सलाह दें तो तुरंत भरोसा ना करें। अपने सवाल पूछें और सारे फैक्ट्स खुद ही चेक करें। आप कोई फ्रीलांस काम भी शुरू कर सकते हैं। अपने रिकॉर्ड को साफ रखें और एक बजट भी बना लें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 4 दिसंबर: आज फालतू के खर्चों पर लगाएं लगाम, पढ़ें पूरी राशिफल

धनु स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है। ऐसे में बैलेंस बनाना जरूरी है। आज आप जितना एक्टिव रहें, उतना ही खुद को आराम भी दें ताकि थकान ना हो। आप अपने दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या छोटी सी वॉक के साथ करें। आज के दिन हल्का और हेल्दी खाना लें। रात में किसी भी तरह के भारी स्नैक्स से बचें जो सुस्ती लाते हैं। पानी खूब पिएं। अगर काम ज्यादा है तो बीच में छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। रात को सोने से पहले हल्की एक्सरसाइज जरूर करें ताकि दिमाग शांत हो जाए और नींद अच्छी आए।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, व्यवहारिक, निडर, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, मिलनसार, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिढ़ाने वाले

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और लीवर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने