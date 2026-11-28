Sagittarius Weekly Horoscope 29 November-5 December 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

आपके लिए यह सप्ताह धीमी शुरुआत के बाद अवसर और जिम्मेदारी की तरफ बढ़ सकता है। कर्क का चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा। कोई पुराना भुगतान, साझा जिम्मेदारी या अनकही चिंता पहले ध्यान मांग सकती है। किसी विषय में पूरी जानकारी न हो तो जल्द निर्णय न लें। परिवार के किसी सदस्य या जीवनसाथी से सहयोग की बात हो सकती है। सूर्य बारहवें भाव में है, इसलिए बाहर की व्यस्तता के बीच कुछ काम शांत तरीके से पूरे करना जरूरी होगा।

सिंह का चंद्रमा नवम भाव में आएगा। गुरु, मंगल और केतु वहां पहले से मौजूद हैं। सीखने, लंबी योजना, यात्रा और अनुभव से आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत हो सकती है। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। उनके नवम भाव में रहने से मार्गदर्शन और अपनी क्षमता पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा। मंगल जल्दी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। केतु के कारण किसी पुरानी धारणा पर सवाल उठ सकता है। अवसर का फायदा उठाएं, लेकिन सभी फैसले केवल उत्साह में न करें।

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? मध्य से बाद के हिस्से में कन्या का चंद्रमा दशम भाव में रहेगा। काम, जिम्मेदारी और अपनी पहचान पर ध्यान जाएगा। बुध वृश्चिक में बारहवें भाव में आएंगे। सूर्य पहले से वहीं है। परदे के पीछे की तैयारी, दस्तावेज और लंबित खर्च पर ध्यान दें। सप्ताहांत में तुला का चंद्रमा ग्यारहवें भाव में शुक्र के साथ रहेगा। पुराने संपर्क, आय और सामाजिक मेलजोल से मन प्रसन्न हो सकता है। अंतिम रात राहु दूसरे और केतु आठवें भाव में आएंगे। आगे साझा पैसा, बचत और परिवार की भाषा के विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआती समय गहरी बातचीत और भरोसा बनाए रखने का है। आठवें भाव का चंद्रमा किसी पुराने भावनात्मक विषय या साझा खर्च की बात सामने ला सकता है। अगर साथी को आपकी चिंता का पता नहीं है तो सरल भाषा में बताएं। शुक्र ग्यारहवें भाव में है। मित्रों का साथ और साझा रुचि संबंध में हल्कापन ला सकती है। किसी निजी बात को मित्रों के बीच ले जाने से पहले साथी की सहमति लें।

नवम भाव में चंद्रमा आने पर गुरु का प्रभाव भी प्रमुख होगा। किसी यात्रा, परिवार के कार्यक्रम या पसंद की गतिविधि की योजना बन सकती है। प्रेम में हैं तो भविष्य के बारे में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन तुरंत वादा करने का दबाव न बनाएं। मंगल नवम भाव में है, इसलिए विचारों में अंतर होने पर बहस हो सकती है। हर मतभेद को सिद्धांत का सवाल न बनाएं। सामने वाले की बात को भी जगह दें।

बाद के हिस्से में दशम भाव का चंद्रमा काम के कारण समय कम कर सकता है। साथी की शिकायत को हल्के में न लें। बुध बारहवें भाव में होने से कुछ बातें मन में रह सकती हैं। शांत समय चुनकर बातचीत करें। सप्ताहांत में चंद्रमा और शुक्र ग्यारहवें भाव में होंगे। दोस्तों या परिवार के साथ समय रिश्ते में सहजता ला सकता है। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित से सम्मानजनक संवाद का अवसर हो सकता है।

करियर राशिफल विद्यार्थियों को शुरुआत में कठिन विषय की बारीकियां समझने और पुराने अभ्यास की समीक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए। आठवें भाव का चंद्रमा शोध या गहराई से पढ़ने में रुचि बढ़ा सकता है। कोई अवधारणा समझने के लिए शिक्षक से सवाल पूछें। गुरु नवम भाव में हैं। इसलिए अध्ययन की दिशा और उचित मार्गदर्शन इस सप्ताह महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत धीमी रहे तो अपनी क्षमता पर संदेह न करें।

सिंह का चंद्रमा नवम भाव में आने पर प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी और लंबी योजना पर ध्यान बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी लग सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए बाजार, ग्राहक संपर्क या यात्रा का विचार सामने आ सकता है। मंगल के प्रभाव में बहुत बड़ा काम एक साथ लेने से पहले टीम और समय देखें। किसी प्रस्ताव की सिर्फ सकारात्मक बात सुनकर आगे न बढ़ें।

कन्या का चंद्रमा दशम भाव में आने पर काम की जिम्मेदारी और परिणाम पर ध्यान बढ़ेगा। अच्छे काम की प्रतिक्रिया या नई पूछताछ से उत्साह मिल सकता है। बुध बारहवें भाव में होने से रिपोर्ट, खर्च और पुराने दस्तावेज सावधानी से देखें। शनि चौथे भाव में वक्री है। घर से काम करने की व्यवस्था या परिवार की जिम्मेदारी से काम का समय प्रभावित हो सकता है। सप्ताहांत में संपर्क और टीम के साथ अगले लक्ष्य पर बात करें।

नवम भाव में चंद्रमा के सूक्ष्म स्तर पर बदलाव के साथ पहले पुरानी धारणाओं पर सवाल और फिर नए विचारों के प्रति सहजता बढ़ सकती है। पढ़ाई या कारोबार के किसी फैसले में केवल अपनी पसंद की जानकारी न खोजें। विपरीत तर्क भी सुनें। किसी प्रशिक्षण की फीस देने से पहले उसका पाठ्यक्रम और उपयोगिता जांचें। कृष्ण पक्ष के मध्य हिस्से में अधूरा कोर्स या रुका हुआ प्रमाणपत्र पूरा करना नया कोर्स शुरू करने से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है।

धन राशिफल आर्थिक स्थिति में पहले हिस्से में साझा रकम, पुराने भुगतान और अनदेखे खर्च की समीक्षा करें। कोई बकाया पैसा वापस मिलने की चर्चा हो सकती है। उसे खाते में आने से पहले खर्च न करें। सूर्य बारहवें भाव में है। इसलिए यात्रा, प्रशिक्षण या निजी सुविधा से जुड़ी लागत पर नजर रखें। किसी निवेश की जानकारी अधूरी है तो उसे फिलहाल रोकना समझदारी होगी।

नवम भाव का चंद्रमा और गुरु सीखने, कारोबार विस्तार और भविष्य की योजना पर ध्यान देंगे। मंगल इस दिशा में ज्यादा उत्साह दे सकता है। खर्च का अनुमान लगाते समय यात्रा और काम की अतिरिक्त लागत भी शामिल करें। मध्य से आगे दशम भाव का चंद्रमा आय को पेशेवर काम से जोड़ता है। कारोबार में पूछताछ या भुगतान को नियमित तरीके से आगे बढ़ाएं।

सप्ताहांत में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और शुक्र संपर्क तथा आय की उम्मीद को सकारात्मक बना सकते हैं। साथ ही मित्रों के कार्यक्रम या अपनी पसंद की चीजों पर खर्च हो सकता है। कमाई और खर्च का संतुलन देखकर बचत तय करें। बुध बारहवें भाव में है, इसलिए पुरानी सदस्यता, नियमित बिल और अनावश्यक भुगतान जांचें। अंतिम रात राहु दूसरे भाव में आएगा। आने वाले समय में बचत और आर्थिक प्राथमिकताओं को ज्यादा व्यवस्थित करना उपयोगी रहेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण शुरुआती हिस्से में मानसिक शांति और आराम पर ध्यान दें। अगर कोई पुराना तनाव मन में घूम रहा है तो उसे लिखकर या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके समझें। पर्याप्त नींद और घर का साधारण भोजन रखें। किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण को अनुमान से तय न करें। जरूरत हो तो सही सलाह लें।

नवम भाव के चंद्रमा के दौरान यात्रा या सीखने की गतिविधि बढ़ सकती है। अपने कार्यक्रम में आराम के लिए पर्याप्त समय रखें। मंगल के प्रभाव में उत्साह के साथ शारीरिक सीमा का ध्यान रखें। शनि चौथे भाव में वक्री है। माता या परिवार के किसी बुजुर्ग की सामान्य जरूरत पूछना उपयोगी रहेगा। अगर नियमित चिकित्सकीय देखभाल चल रही है तो उसे समय पर जारी रखें।

सप्ताह के बाद के हिस्से में काम और सामाजिक कार्यक्रम दोनों बढ़ सकते हैं। रात को काम की चिंता लेकर न बैठें। हल्की सैर, भोजन और पानी की नियमितता बनाए रखें। सप्ताहांत में मित्रों के साथ समय अच्छा लग सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा व्यस्तता से बचें। शरीर के आराम को भी अपनी योजना का हिस्सा मानें।