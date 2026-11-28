धनु राशिफल 28 नवंबर 2026: उम्मीद से कम नतीजे से मन रहेगा खिन्न, लंबे समय से अटका पैसा मिलने के बन रहे योग
28 नवंबर को धनु राशि वालों का मन उम्मीद से कम नतीजे मिलने के कारण थोड़ा खिन्न रह सकता है। हालांकि, लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना बनेगी। बच्चों का बेहतर प्रदर्शन और उनका सहयोग मन को राहत देगा। करियर में किसी अनुभवी व्यक्ति या शिक्षक की सलाह काम आएगी।
Sagittarius Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal: मन आज उम्मीद से कम नतीजा देखकर खिन्न रहेगा, हालांकि लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना बनेगी। दिन का अनुभव इन दोनों बातों के बीच रहेगा। किसी प्रयास का परिणाम अपनी अपेक्षा से छोटा लगेगा और पुरानी रकम की उम्मीद ध्यान खींचेगी। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। उनका सहयोग मन को सहारा देगा और घर की बातचीत में अपनापन रहेगा। जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क से जुड़ा विषय शुरुआत में प्रमुख होगा। बाद में मन अपनी उलझनों में अधिक जाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सीख काम आएगी। आज निराशा के बीच भी बच्चों के साथ की अच्छी बात साफ महसूस होगी। आर्थिक उम्मीद बढ़ने पर भी भीतर का असंतोष तुरंत हल्का नहीं होगा।
28 नवंबर को धनु राशि वालों को उम्मीद से कम नतीजे मिलने और लंबे समय से अटके पैसे के मामले में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या करियर में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार धन, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
धनु राशि का करियर राशिफल
काम का कोई परिणाम आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करेगा और अपनी मेहनत को लेकर मन में सवाल होगा। फिर भी परिचित काम संभालना सहज रहेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी गुरु मार्गदर्शन का सहारा देगा। बुजुर्ग या शिक्षक की बात से विषय को देखने का नया ढंग मिलेगा। यात्रा और आगे सीखने के प्रयासों के लिए भी दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को कठिन लग रहे हिस्से पर किसी जानकार की समझ उपयोगी होगी। आज परिणाम देखकर होने वाली खिन्नता और आगे की तैयारी, दोनों साथ रहेंगे। बच्चों की प्रगति बेहतर रहने की संभावना है और उनके प्रयास पर बातचीत होगी। अपने अधूरे काम में सबसे परिचित हिस्सा पहले पूरा करें। नियमित काम में लगी मेहनत दिन को संभालने की स्पष्ट दिशा देगी।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
लंबे समय से रुकी रकम मिलने के योग हैं। इससे पुराने आर्थिक विषय की ओर ध्यान लौटेगा। रकम के उपयोग पर मन में पहले से विचार बनने लगेंगे। काम में सोचकर लिए गए सीमित जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में स्वराशि का मार्गी शुक्र स्नेह के साथ सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। अपनी पसंद की किसी चीज का आकर्षण रहेगा। मित्रों के साथ समय बिताने पर खर्च का विचार भी होगा। अटकी रकम की उम्मीद और पसंद पर खर्च करने की चाह एक साथ सामने आएंगी। मिलने वाली रकम हाथ में आने से पहले उसे खर्च मानकर योजना न बनाएं। आर्थिक चर्चा में आज मन की स्थिति का असर साफ रहेगा।
धनु राशि का लव राशिफल
बच्चों का साथ आपकी खिन्नता के बीच राहत देगा। उनकी बात सुनने पर घर का अपनापन महसूस होगा। अपनी निराशा साझा करने की इच्छा भी रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के सातवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के आठवें भाव में आएगा। आरंभ में जीवनसाथी और साझेदारी केंद्र में रहेंगे। इसके बाद चंद्राष्टम मन में उदासी या बेचैनी रखेगा और नियमित काम अधिक अनुकूल रहेंगे। किसी करीबी की कही बात देर तक याद आएगी। आज की भावना से रिश्ते का बड़ा फैसला करना ठीक नहीं रहेगा। मन की बात कहने के लिए शांत क्षण चुनें। बच्चों के सहयोग से परिवार के भीतर आपका जुड़ाव मजबूत महसूस होगा।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज मन के भारीपन का असर उत्साह पर रहेगा। अपेक्षा पूरी न होने पर दिन की गति धीमी महसूस होगी। परिचित दिनचर्या में लौटना सहज लगेगा और बच्चों के साथ समय बिताने पर ध्यान दूसरे विषय की ओर जाएगा। आने जाने के दौरान मन में काम की बात चलती रहेगी। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रास्ते पर रखें। सेहत के किसी खास परिणाम का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए आज का केंद्र अपने समय और ध्यान को संभालना रहेगा। घर में आत्मीय बातचीत के दौरान भावनाएं खुलकर सामने आएंगी। दिन की असंतुष्टि के साथ अपनों से मिलने वाला सहारा भी साफ महसूस होगा। नियमित काम पूरा होने का संतोष मन को कुछ ठहराव देगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के भीतर मदद करें।
क्या न करें- नाराजगी में किसी आर्थिक प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार न करें।
कल का राशिफल- कल अनावश्यक तनाव रहेगा और अप्रिय खबर निराश कर सकती है। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। जीवनसाथी से तालमेल पर ध्यान रहेगा। प्रेम में औसत दिन होगा, राह चलते सतर्क रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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