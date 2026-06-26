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धनु राशिफल 27 जून: आज होगा काम का प्रेशर, पढ़ें पैसों से जुड़ी जरूरी सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Dhanu Rashi Aaj Ka Rashifal 27 June: जानें लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन?

धनु राशिफल 27 जून: आज होगा काम का प्रेशर, पढ़ें पैसों से जुड़ी जरूरी सलाह

दिन थोड़ा धीमा और भीतर की तरफ ले जाने वाला रह सकता है। चंद्रमा खर्च, थकान और मानसिक बोझ वाले हिस्से को उभार रहा है, इसलिए आपको लगेगा कि काम ज्यादा हैं और ऊर्जा कम। ऐसी स्थिति में खुद पर नाराज होने के बजाय गति हल्की रखना ठीक रहेगा। कई बातें आपके सामने साफ होंगी, खासकर जहां पैसा, समय और भरोसा जुड़ा है। बेवजह के खर्च, अचानक बनी योजनाएं और बिना जरूरत की खरीदारी बाद में खल सकती है। घर के माहौल में शांति बनाए रखना आज की बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी मेहनत का असर तुरंत नहीं दिख रहा, पर यह दिन रुककर व्यवस्था सुधारने का है। जो चीजें टल रही हैं, उन्हें सूची बनाकर एक एक करके संभालें। सूर्य रिश्तों के क्षेत्र में है, इसलिए सामने वाले की बात भी सुननी होगी। अकेले फैसला लेने से बेहतर है कि जरूरी मामलों में शांत सलाह ले ली जाए।

धनु राशि का लव राशिफल

जीवनसाथी या साथी के साथ बातों में खिंचाव आ सकता है। वजह छोटी हो सकती है, पर लहजा उसे बड़ा बना देगा। काम का दबाव, खर्च की चिंता या किसी तीसरे व्यक्ति की बात बीच में आने से माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर रुकना बेहतर रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो पुराने संबंध की याद या किसी अधूरी बात का असर मन पर रह सकता है। रिश्तों में इस समय स्पष्टता जरूरी है, लेकिन कठोरता नहीं। शिकायतों की सूची खोलने के बजाय एक ही मुद्दे पर बात करें। इससे घरेलू वातावरण भी बेहतर रहेगा और आप खुद भी हल्का महसूस करेंगे।

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धनु राशिफल का करियर

कामकाज में दिन पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे का दबाव ज्यादा रह सकता है। मंगल काम और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए डेडलाइन, टीम समन्वय या रोजमर्रा के कार्यों में सख्ती दिखेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसका असर धीरे धीरे दिखेगा। किसी सहकर्मी या जूनियर से टकराव से बचें। विद्यार्थियों के लिए एकांत में पढ़ाई ज्यादा उपयोगी रहेगी। समूह में बैठने पर ध्यान भटक सकता है। रिसर्च, संशोधन, पुराना काम पूरा करना, नोट्स व्यवस्थित करना और परीक्षा रणनीति बनाना अच्छे परिणाम देगा। किसी ईमेल, दस्तावेज या औपचारिक प्रक्रिया को जल्दबाजी में न भेजें। छोटी चूक बाद में दोबारा मेहनत करवा सकती है।

धनु राशि का फाइनेंस राशिफल

आय की तुलना में खर्च ज्यादा महसूस हो सकते हैं। यही कारण है कि बजट पर सख्ती जरूरी होगी। अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी, दिखावे का खर्च या किसी योजना में जल्द निवेश से बचें। साझा धन, फीस, टैक्स, बीमा या कागजी भुगतान की दोबारा जांच करें। किसी भाई बहन या करीबी के साथ पैसों की बात हो तो सीधी और साफ भाषा रखें। उधार या उधारी बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। आज बचत का फैसला छोटा लगेगा, पर आगे राहत देगा।

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धनु राशि का हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। नींद पूरी न हो तो चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी बढ़ेगी। दिनचर्या में थोड़ा हल्का व्यायाम, समय पर खाना और स्क्रीन से दूरी रखें। पेट, सुस्ती या सामान्य कमजोरी जैसा एहसास हो तो आराम लें। बहुत ज्यादा कैफीन या अनियमित भोजन से बचें। शांत माहौल में कुछ देर बैठना भी काफी राहत देगा।

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आज की सलाह: खर्च रोकें, बात संभालकर करें और हर जरूरी काम लिखकर धीरे धीरे निपटाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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