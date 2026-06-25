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धनु राशिफल 26 जून: घर में आएगी खुशियों की बहार, पढ़ें निवेश से जुड़ी जरूरी सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Dhanu Rashi Aaj Ka Rashifal 26 June: आज आपकी बातों का असर लोगों पर खूब दिखने वाला है। जानें लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन?

धनु राशिफल 26 जून: घर में आएगी खुशियों की बहार, पढ़ें निवेश से जुड़ी जरूरी सलाह

आपकी बातों में आज एक खास मिठास रहेगी और लोग ध्यान से सुनना पसंद कर सकते हैं। लाभ और मित्रता के क्षेत्र में चंद्रमा दिन को मिलनसार बनाता है, इसलिए दूसरों से जुड़ने के लिए समय अच्छा है, चाहे वह सिर्फ कॉल या मैसेज के जरिए ही क्यों न हो। हाल की उलझनों के बीच आशावाद की एक लहर महसूस हो सकती है। कोई अचानक मेहमान या दोस्त की अप्रत्याशित मुलाकात घर का माहौल खुशनुमा बना सकती है। इससे आपके प्लान थोड़े बदलें, फिर भी अपनापन अच्छा लगेगा। आपकी बातों को सराहना मिल सकती है और कोई व्यक्ति आपकी बातों पर विशेष ध्यान दे सकता है। फिर भी एक हल्की सावधानी जरूरी है। उत्साह में अपनी ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बांट न दें। बहुत सी चीजों के लिए हां कहना आपको दिन ढलते ढलते थका सकता है। सामाजिक खुशी और निजी शांति के बीच संतुलन रखें।

धनु राशि का लव राशिफल

आपका स्वाभाविक आकर्षण आज बढ़ा हुआ रहेगा और साथी आपको खास तौर पर मोहक पा सकते हैं। हल्की फुल्की और चंचल बातचीत रिश्ते में वह चमक लौटा सकती है जिसे दिनचर्या ने फीका कर दिया था। अगर कुछ दूरी रही है, तो आपके शब्द पुल का काम कर सकते हैं। अकेले धनु राशि वालों के लिए कोई सामाजिक माहौल, यहां तक कि साधारण सी मुलाकात भी, किसी दिलचस्प नए व्यक्ति से परिचय करा सकता है। आकर्षण की शुरुआत साझा हंसी या किसी चतुर टिप्पणी से हो सकती है। लेकिन अभी सुखद बातचीत को गहरी प्रतिबद्धता न मानें। बातों को धीरे पकने दें। दिन हल्के, खुश और सहज जुड़ाव के पक्ष में है, भारी भावनात्मक चर्चा के नहीं। दिया गया या मिला हुआ कोई कॉम्प्लिमेंट देर तक मन में अच्छा असर छोड़ सकता है।

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धनु राशि का करियर राशिफल

दिमाग तेज रहेगा, लेकिन इधर उधर की बातों से भटक भी सकता है। विद्यार्थियों को ऐसे साथी के साथ पढ़ना लाभ देगा जो उन्हें ट्रैक पर रखे। किसी कठिन विषय को लेकर अचानक समझ तब आ सकती है जब आप रिलैक्स हों, न कि मेज पर झुककर दबाव में बैठे हों। कामकाज में समूह के बीच आपके विचार पसंद किए जा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग या अनौपचारिक चर्चा से कोई उपयोगी दिशा निकल सकती है। हालांकि सिर्फ इसलिए कोई प्रोजेक्ट न लें कि वह उस समय रोमांचक लग रहा है। उसकी शर्तें और काम का बोझ समझना जरूरी है। दिन रचनात्मक सोच और सहयोग से किए गए कामों को ज्यादा समर्थन देता है, अकेले बैठकर लंबे समय तक मेहनत करने वाले कामों की तुलना में।

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धनु राशि का फाइनेंस राशिफल

सितारे इशारा करते हैं कि सोच समझकर किया गया निवेश आगे चलकर सुरक्षा का सहारा बन सकता है। यह जल्दबाजी वाला दांव लगाने का समय नहीं, बल्कि अतिरिक्त धन का समझदारी से उपयोग करने का समय है। अगर कोई वित्तीय सलाहकार या भरोसेमंद मित्र कोई सुरक्षित विकल्प सुझाए, तो उस पर ध्यान देना ठीक रहेगा। दोस्तों को उधार देने से बचें, चाहे बात कितनी ही अपनापन भरी क्यों न लगे। सीमाएं साफ रखें। घर या मेहमाननवाजी से जुड़ा कोई छोटा अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है, लेकिन अगर आप पहले से सजग रहे हैं तो उसे संभालना मुश्किल नहीं होगा।

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धनु राशि का हेल्थ राशिफल

मूड अच्छा होने पर भी आपकी ऊर्जा असीम नहीं है। जरूरत से ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचने की सलाह खास महत्व रखती है। आपको लग सकता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शरीर को संतुलित और नियमित देखभाल चाहिए। आज बहुत कठोर जिम सेशन की जगह तेज चाल से वॉक ज्यादा बेहतर रहेगी। कमर के निचले हिस्से और पैरों पर ध्यान दें। यही हिस्से पहले संकेत दे सकते हैं कि आपने सीमा पार कर दी है। बाहर समय बिताएं तो पानी पर्याप्त लें। थोड़ी देर का छोटा आराम, भले सिर्फ दस मिनट आंखें बंद करना हो, पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकता है।

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आज की सलाह: अचानक आए मेहमान का दिल से स्वागत करें। उनकी मौजूदगी कोई ऐसी बात सामने ला सकती है जो आपको सुननी चाहिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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