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धनु राशिफल 23 मार्च 2026: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mar 23, 2026 06:21 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 23 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़

धनु राशिफल 23 मार्च 2026: धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 23 March 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए जिज्ञासा, नई सीख और छोटे-छोटे रोमांच से भरा रहेगा। आज का दिन आपको नए विचारों, लोगों और अनुभवों की ओर आकर्षित करेगा। ब्रह्मांड आपको अपने दायरे को विस्तार देने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। छोटे अवसरों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये आपके सप्ताह को उज्ज्वल बनाने वाले हो सकते हैं। आनंद और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें और योजनाओं को सहयोगी मित्रों के साथ साझा करें। आइए जानते हैं आज का दिन प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा।

धनु प्रेम राशिफल

प्रेम जीवन आज हल्के-फुल्के और खुशनुमा रहेगा। सादगी और हंसी-मजाक का माहौल बनेगा। अगर आप किसी खास व्यक्ति के साथ हैं, तो उन्हें छोटे-छोटे कार्यक्रमों जैसे पार्क में टहलना, कॉफी डेट या सामुदायिक इवेंट के लिए आमंत्रित करें। साथ में समय बिताते हुए पुरानी यादें ताजा करना या शांत संगीत के साथ पल साझा करना रिश्ते को और मजबूत करेगा। भारी या गंभीर चर्चाओं से आज बचें, ईमानदारी और हल्केपन पर फोकस रखें। नई दोस्ती या मुलाकात समय के साथ प्रेम में बदल सकती है। विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन एक-दूसरे की छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का है। कुल मिलाकर, प्रेम संबंध सकारात्मक और आनंदपूर्ण रहेंगे।

धनु करियर राशिफल

करियर में आपकी जिज्ञासा और उत्साह आज सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स या टास्क में हिस्सा लें, जो आपको कुछ नया सिखाएं और नए सहकर्मियों से मिलने का मौका दें। अपने विचारों को स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वास से रखें। फीडबैक को खुले मन से ग्रहण करें और उससे सीखने के लिए तैयार रहें। ज्यादा काम एक साथ ना लें, बल्कि एक लक्ष्य पर फोकस करें। खाली समय में कोई छोटा ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कोर्स या स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। विनम्रता और सम्मान के साथ नेटवर्किंग करने से नए दरवाजे खुल सकते हैं। आज उठाया गया आत्मविश्वास भरा कदम आपके करियर को नई दिशा दे सकता है।

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धनु मनी राशिफल

आर्थिक स्थिति आज स्थिर और संतुलित रहेगी, बशर्ते आप सही योजना बनाएं। हर सप्ताह थोड़ा-थोड़ा बचत करने का लक्ष्य रखें और उसकी नियमित निगरानी करें। अनावश्यक या दिखावटी खर्चों से बचें, जैसे महंगे गैजेट्स या अनप्लांड शॉपिंग। अतिरिक्त आय के लिए सरल उपाय जैसे ट्यूशन, फ्रीलांसिंग, हस्तकला बेचना या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन पर विचार करें। परिवार के साथ खर्चों पर खुलकर चर्चा करें ताकि विश्वास बना रहे। निवेश सीखने के लिए किफायती और स्पष्ट परिणाम देने वाले कोर्स चुनें। दिन के दूसरे हिस्से में दान-पुण्य या छोटी मदद करने से भी शुभ फल मिलेगा। कुल मिलाकर, धन का प्रवाह संतुलित और सकारात्मक रहेगा।

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धनु स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा यदि आप संतुलन बनाए रखें। ताज़ी हवा के लिए छोटी सैर या पार्क में समय बिताएं और हल्की स्ट्रेचिंग या योग से शरीर को रिलैक्स करें। हल्का शाकाहारी भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं। सुबह कुछ समय श्वास अभ्यास (प्राणायाम) करें, इससे ध्यान और शांति बढ़ेगी। देर रात भारी या तला-भुना खाना न लें और नियमित समय पर सोने की आदत डालें। यात्रा या बाहर जाने पर खान-पान में सावधानी बरतें। ज्यादा थकान महसूस हो तो छोटा ब्रेक लें। आज शराब और तंबाकू जैसी आदतों से दूर रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

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आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सीखने, घूमने और रिश्तों को मजबूत करने का है। जिज्ञासा बनाए रखें, संतुलन रखें और छोटे अवसरों को हाथ से ना जाने दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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