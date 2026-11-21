Sagittarius Weekly Horoscope 22-28 November 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope 22-28 November 2026, धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह की शुरुआत में मन सक्रिय और उत्साहपूर्ण रह सकता है। चंद्रमा मेष के पांचवें भाव में होगा। इसलिए पढ़ाई, बच्चों, रचनात्मक काम और व्यक्तिगत रुचि के विषय ध्यान में रहेंगे। कोई अधूरा शौक फिर शुरू करने का मन कर सकता है। परिवार में छोटी खुशी या सामाजिक निमंत्रण से माहौल बदल सकता है। सिंह के नौवें भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। यह नए अनुभव, यात्रा और सीखने की इच्छा बढ़ाते हैं, लेकिन कभी किसी योजना को बहुत बड़ा आकार देने की जल्दी भी ला सकते हैं। उत्साह बनाए रखें, पर समय और खर्च की सीमा तय करें। सूर्य बारहवें भाव में है। इसलिए बाहर की रौनक के बीच आराम का समय बचाना जरूरी रहेगा।

24 नवंबर सुबह चंद्रमा वृषभ के छठे भाव में आएगा। पूर्णिमा के आसपास काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य की दिनचर्या और जरूरी जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट होंगी। कोई छोटा काम जिसे टाल रहे थे, अब पूरा करना बेहतर रहेगा। विद्यार्थी अभ्यास पर ध्यान दें। 26 नवंबर से चंद्रमा मिथुन के सातवें भाव में जाएगा। इस बदलाव से जीवनसाथी, साझेदार और क्लाइंट के साथ बातचीत का महत्व बढ़ेगा। बुध और शुक्र तुला के ग्यारहवें भाव में हैं। इसलिए मित्रों, नेटवर्क और साझा योजनाओं में सहयोग मिल सकता है। हर निमंत्रण स्वीकार करने के बजाय उपयोगी लोगों को समय दें।

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 22 से 28 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? 28 नवंबर सुबह चंद्रमा कर्क के आठवें भाव में प्रवेश करेगा। तब मन कुछ अधिक संवेदनशील रह सकता है। किसी भुगतान, अधूरी सूचना या अपेक्षा से अलग जवाब पर जल्दी प्रतिक्रिया न दें। शनि चौथे भाव में वक्री है। घर की व्यवस्था, पुराने खर्च या परिवार की जिम्मेदारी फिर सामने आ सकती है। राहु तीसरे भाव में नए संपर्क और साहस की इच्छा बढ़ाएगा। यह अच्छा है, बशर्ते जल्दबाजी फैसले की जगह न ले। सप्ताह का अंत इस सीख के साथ करें कि पहले की अच्छी गति को संभाले रखना भी प्रगति है। कोई एक धीमा परिणाम आपकी सारी मेहनत को कम नहीं कर देता।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत का पांचवें भाव का चंद्रमा सहज रोमांस और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ा सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी बच्चे की पढ़ाई, रुचि या परिवार की छोटी खुशी साझा करना अच्छा लगेगा। प्रेम संबंध में हैं तो पुराने रूटीन से हटकर साथ कोई सरल कार्यक्रम बनाएं। किसी महंगे उपहार की जरूरत नहीं है। समय पर पहुंचना और पूरी बात सुनना ही काफी हो सकता है। सिंगल लोगों को परिचितों या मित्रों से नया संवाद शुरू करने का अवसर बन सकता है। सामने वाले को जानने की गति प्राकृतिक रखें।

मध्य में छठे भाव का चंद्रमा काम और दिनचर्या के कारण समय कम कर सकता है। इसे प्रेम में कमी न मानें। बाद के हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साथी की जरूरत को सीधे समझने में मदद करेगा। किसी साझा निर्णय या घरेलू योजना पर बात आगे बढ़ सकती है। शुक्र ग्यारहवें भाव में मित्रता और मेलजोल का पक्ष मजबूत करेगा। फिर सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा पुरानी संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। किसी बात का अपेक्षित जवाब न मिले तो तुरंत नाराज न हों। परिवार की महिलाओं या अन्य सदस्यों के साथ सम्मानजनक भाषा रखें। आपसी भरोसा तब बढ़ेगा जब अपनी बेचैनी दूसरे पर थोपने के बजाय साफ बताएंगे।

करियर राशिफल पढ़ाई और करियर के लिए सप्ताह की शुरुआत मजबूत तैयारी का अवसर है। पांचवें भाव का चंद्रमा याद रखने, विषय समझने और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति बनाने में मदद दे सकता है। विद्यार्थी पुराने नोट्स को व्यवस्थित करें और जिन प्रश्नों पर बार बार गलती होती है, उनका अभ्यास बढ़ाएं। नौवें भाव में गुरु मार्गदर्शन और सीखने की इच्छा को सहारा देता है। मंगल उसी भाव में होने से आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा। कोई नया कोर्स या यात्रा योजना आकर्षक लगे तो पहले उसकी उपयोगिता देखें। केतु उसी जगह होने से कभी अचानक राय बदल सकती है। इसलिए तैयारी का क्रम न तोड़ें।

मध्य हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा काम की गुणवत्ता, प्रतियोगिता और नियमित प्रयास पर जोर देगा। नौकरी में जिम्मेदारी निभाना और समय पर उत्तर देना छवि मजबूत करेगा। कारोबार में दूर के संपर्क या विस्तार की चर्चा संभव है, लेकिन यात्रा का खर्च लाभ से तुलना करके देखें। सप्ताह के बाद के हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट, साझेदार और टीमवर्क को महत्वपूर्ण बनाएगा। नए प्रस्ताव में भूमिका लिखित रखें। सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा पुराने कागज, अधूरी रिपोर्ट और सावधानी की याद दिलाएगा। कोई जवाब देर से मिले तो अपना काम रोककर निराश न बैठें। खिलाड़ियों या प्रस्तुति देने वालों को भी अभ्यास के बाद आराम का समय देना होगा। स्थिर तैयारी इस सप्ताह एक बड़ी ताकत बनेगी।

धन राशिफल पैसों के मामले में शुरुआत उम्मीद बढ़ा सकती है। पांचवें भाव का चंद्रमा नई योजना या अपने कौशल से कमाई का विचार देगा। ग्यारहवें भाव में बुध और शुक्र होने से संपर्कों से उपयोगी जानकारी, पुराना भुगतान या छोटे कारोबार की पूछताछ बढ़ सकती है। फिर भी केवल उत्साह में जोखिम वाला निवेश न करें। किसी बाजार की जानकारी है तो भी तय सीमा जरूरी है। नौवें भाव का गुरु भविष्य की दिशा समझने का उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन मंगल जल्द कदम उठाने और केतु बीच में सोच बदलने की प्रवृत्ति ला सकता है। इसलिए जो योजना बनी है, उसे दोबारा पढ़ें।

मध्य हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा बिल, ऋण, नियमित भुगतान और बजट की समीक्षा के लिए अच्छा रहेगा। बाहर खाने, छोटे उपहार या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च सीमित रखें। सप्ताह के बाद के हिस्से में सातवें भाव की सक्रियता साझा खर्च और कारोबार की शर्तों पर बात बढ़ाएगी। जीवनसाथी का उपयोगी सुझाव मिल सकता है। सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा किसी लंबित रकम, रिफंड या पुराने खर्च की याद दिला सकता है। पैसा लौटने की संभावना पर बात हो तो उसे निश्चित धन समझकर अभी खर्च न करें। घर की पुरानी जरूरतें भी सामने आ सकती हैं। बचत के लिए पहले तय राशि अलग करें। किसी की मदद करना चाहें तो अपनी परिस्थिति देखकर करें।

स्वास्थ्य राशिफल सप्ताह की शुरुआत में शरीर और मन दोनों में सक्रियता महसूस हो सकती है। पढ़ाई, खेल, कार्यक्रम और काम के बीच तालमेल बनाना आसान लगेगा। पांचवें भाव का चंद्रमा उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन नौवें भाव का मंगल यात्राओं और योजना में तेजी ला सकता है। समय पर खाना और पर्याप्त पानी लेना न भूलें। यदि आप व्यायाम या खेल करते हैं तो अभ्यास के बाद आराम जरूरी रखें। बहुत जोश में पुराने स्तर से अचानक ज्यादा मेहनत न करें। सूर्य बारहवें भाव में होने से नींद और अकेले शांत समय की जरूरत बनी रहेगी।

मध्य सप्ताह में छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या की कमियां दिखा सकता है। बाहर का भारी भोजन या देर से खाना आपको असहज लगे तो आदत सुधारें। बाद के हिस्से में साथी का साथ और बातचीत मन को हल्का कर सकती है। सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा तनाव में जल्दी प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। वाहन चलाते समय गति सीमित रखें और फोन दूर रखें। किसी भुगतान या परिणाम से निराशा हो तो उसी मूड में बड़ा निर्णय न लें। शनि चौथे भाव में वक्री है, इसलिए घर का पुराना तनाव भी नींद पर असर डाल सकता है। थोड़ी सैर, सरल भोजन और व्यवस्थित समय ही अधिक भरोसेमंद सहारा होंगे।