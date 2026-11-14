Sagittarius Weekly Horoscope 15-21 November 2026 dhanu rashi saptahik rashifal: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope 15-21 November 2026, धनु साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत में काम करने का साहस बढ़ सकता है, लेकिन मन में एक साथ बहुत सी बातें भी चलेंगी। चंद्रमा मकर राशि में आपके दूसरे भाव में रहेगा। परिवार, बोलचाल, कमाई और रोजमर्रा के खर्च पर ध्यान जाएगा। किसी घरेलू जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। बुध तुला के ग्यारहवें भाव में है। इसलिए पुराने संपर्क, मित्र या समूह से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। आपकी राशि से नौवें भाव सिंह में मंगल, गुरु और केतु मौजूद हैं। इससे नई दिशा, यात्रा या किसी अलग विचार को अपनाने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन हर नए विचार पर तुरंत चल पड़ना जरूरी नहीं। पहले घर और काम की आवश्यकताएं साफ कर लें।

मध्य में चंद्रमा कुंभ राशि के तीसरे भाव में पहुंचेगा। यहां राहु भी है। छोटी यात्राएं, फोन, फॉलोअप और एक साथ कई कामों का दबाव बढ़ सकता है। किसी छोटे भाई बहन या पड़ोसी की बात पर तुरंत चिढ़ने के बजाय उसका कारण समझें। कुछ काम अपेक्षा से ज्यादा समय लें तो अपनी योजना में जगह रखें। सूर्य शुरुआत में तुला के ग्यारहवें भाव में रहेगा, फिर वृश्चिक के बारहवें भाव में प्रवेश करेगा। इससे बाहर के संपर्कों के साथ खर्च, आराम और निजी समय की जरूरत भी बढ़ सकती है। सफलता के लिए लगातार दौड़ना ही एकमात्र तरीका नहीं। सही समय पर काम रोकना भी समझदारी होगी।

धनु साप्ताहिक राशिफल: धनु राशि के लिए 15-21 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के चौथे भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। घर, माता, संपत्ति और मन की स्थिरता पर ध्यान लौटेगा। परिवार के साथ सहज समय बिताने से पिछले हिस्से की थकान कम हो सकती है। माता या किसी मातृवत व्यक्ति का सहयोग राहत दे सकता है। घर के किसी फैसले पर चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन कीमत और जिम्मेदारी जांचना जरूरी होगा। बाहर की व्यस्तता थोड़ी कम होने पर अधूरे काम समेटना आसान रहेगा। आपकी ताकत पहल में है, पर इस सप्ताह सबसे अच्छा नतीजा तब मिलेगा जब आप उतनी ही गंभीरता से आराम और घरेलू संतुलन को भी समय देंगे।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत में भाषा संभालना जरूरी है। दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार और बोलचाल को सक्रिय करेगा। कोई छोटी बात गलत समय पर कही जाए तो जीवनसाथी को तीखी लग सकती है। यहां मुद्दा शायद बड़ा न हो, लेकिन दोनों की थकान उसे बढ़ा सकती है। शुक्र कन्या के दशम भाव में है। इसलिए काम की जिम्मेदारी निजी समय को प्रभावित कर सकती है। केवल काम के दबाव का हवाला देकर साथी की बात लगातार न टालें। थोड़ा समय तय करके शांत चर्चा करना ज्यादा उपयोगी होगा। अविवाहित लोगों को भी परिचित से बातचीत में जल्द निष्कर्ष लेने से बचना चाहिए।

मध्य में तीसरे भाव का चंद्रमा और राहु संदेश, सामाजिक संपर्क और छोटी मुलाकातों की गति बढ़ाएंगे। किसी पुराने मित्र या पड़ोसी से बात मन हल्का कर सकती है। लेकिन एक अधूरी जानकारी पर शक करना ठीक नहीं रहेगा। अंतिम हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा रिश्ते को घरेलू गर्माहट देगा। साथ भोजन, पुराने फोटो देखना या परिवार के किसी काम में मदद करना सुकून दे सकता है। शनि चौथे भाव में होने से किसी लंबी जिम्मेदारी का सवाल फिर आ सकता है। उसे अकेले किसी एक व्यक्ति पर न डालें। अपने भाव स्पष्ट रखें। प्यार को बहस की जीत नहीं, साथ की सुविधा बनाएं।

किसी करीबी के साथ यात्रा, परिवार के निमंत्रण या किसी खर्च को लेकर अलग राय हो तो उसे व्यक्तिगत असहमति न बनाएं। आप किसी योजना को उत्साह से देख सकते हैं और सामने वाला उसकी लागत को लेकर चिंतित हो सकता है। दोनों दृष्टियां उपयोगी हैं। तीसरे भाव का राहु संदेशों की रफ्तार बढ़ाएगा, इसलिए लिखी हुई बात गलत समझी जा सकती है। जरूरी विषय फोन या आमने सामने बैठकर तय करना बेहतर रहेगा। सप्ताहांत में चौथे भाव का चंद्रमा बताता है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज सहजता है। कुछ समय ऐसा रखें जिसमें केवल साथ हों, कोई फैसला करने का दबाव न हो।

करियर राशिफल करियर में शुरुआत साहस और मेहनत मांगती है। दूसरे भाव का चंद्रमा कमाई तथा पेशेवर भाषा को जोड़ता है। कोई नया काम संभालना हो तो अपनी क्षमता और समय का सही अनुमान लगाएं। सिंह के नौवें भाव में मंगल और गुरु उत्साह के साथ सलाह लेने का संकेत देते हैं। वहीं केतु कभी तुरंत दिशा बदलने की इच्छा जगा सकता है। इसलिए वरिष्ठ या शिक्षक की बात को बिना सोचे खारिज न करें। पढ़ाई में भी एक कठिन विषय चुनकर नियमित अभ्यास करना लाभदायक होगा। अपने लक्ष्य को सबके सामने घोषित करने से ज्यादा जरूरी है उसकी तैयारी।

मध्य में तीसरे भाव का चंद्रमा और राहु सक्रियता बढ़ाएंगे। कॉल, आवेदन, छोटे सफर और लगातार संदेशों के कारण ध्यान बंट सकता है। ऐसे में दिन के तीन जरूरी काम लिखें। सभी को एक ही समय पूरा करने की कोशिश न करें। किसी जानकार व्यक्ति की छोटी सलाह व्यावहारिक रूप से काम आ सकती है। सूर्य बारहवें भाव में आने के बाद पर्दे के पीछे की तैयारी, डेटा जांच और आराम के बीच संतुलन जरूरी होगा। अंतिम हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर से अध्ययन और लंबित काम समेटने के लिए उपयोगी रहेगा। छात्र शांत जगह चुनें। नौकरी या कारोबार में आगे का बड़ा कदम केवल उत्साह से नहीं, लिखित योजना से उठाएं।

धन राशिफल पैसा मुख्य रूप से मेहनत और नियमित काम से जुड़ा रहेगा। शुरुआती हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा आय, बचत और परिवार की जरूरतों पर ध्यान दिलाएगा। किसी अतिरिक्त काम का अवसर मिले तो उससे मिलने वाली राशि और समय का हिसाब साथ रखें। बहुत दूर की यात्रा या जल्द खरीदा गया वाहन बजट पर दबाव बना सकता है। गुरु नौवें भाव में है, इसलिए कोई सलाह या सीख भविष्य के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसे तुरंत निश्चित कमाई न मानें। नई योजना में पैसा लगाने से पहले पुराने भुगतान और घर की आवश्यक रकम अलग कर लें।

मध्य में तीसरे भाव की सक्रियता छोटी यात्रा, फोन, काम की तैयारी या घर से बाहर के खर्च बढ़ा सकती है। ऑनलाइन भुगतान बार बार होने लगे तो उन्हें लिखें। राहु यहां जल्दी अवसर पकड़ने की इच्छा बढ़ा सकता है। किसी दोस्त की कमाई देखकर जोखिम बढ़ाना सही नहीं। अंतिम हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर, संपत्ति और परिवार के सहयोग पर चर्चा का अवसर दे सकता है। कोई पुराना भुगतान, साइड काम या परिवार की मदद राहत दे सकती है, लेकिन उस पर पहले से खर्च तय न करें। शनि चौथे भाव में वक्री है। इसलिए संपत्ति की योजना बनाते समय पुराने कागज, मरम्मत की लागत और नियमित खर्च भी देखें। बचत को प्राथमिकता देने में ही स्थिरता है।

सेहत राशिफल शुरुआत में मन की तेजी शरीर की ऊर्जा से ज्यादा लग सकती है। आप नए काम के लिए तैयार होंगे, लेकिन लगातार यात्रा, देर से भोजन या नींद कम होने से थकान बढ़ सकती है। दूसरे भाव का चंद्रमा खाने की नियमितता पर ध्यान दिलाता है। बहुत मसालेदार या लगातार बाहर का खाना असहज लगे तो उसे कम करें। व्यस्त दिनों में पानी और छोटे विराम रखना न भूलें। जिस काम में ज्यादा शारीरिक मेहनत है, उसमें पहले सुरक्षा और फिर गति चुनें। थकान को कमजोरी मानकर छिपाने की जरूरत नहीं है।

मध्य में फोन और भागदौड़ के बीच बेचैनी बढ़ सकती है। कंधे कसना, लगातार बैठे रहना या चिड़चिड़ापन महसूस होना दिन की तेज रफ्तार का असर भी हो सकता है। छोटी सैर और स्क्रीन से कुछ समय की दूरी मदद करेगी। अंतिम हिस्से में परिवार का साथ मन को आराम देगा। चौथे भाव का चंद्रमा और शनि आपको स्थिर दिनचर्या की जरूरत याद दिलाएंगे। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी नियमित जरूरत पर ध्यान दें, पर बिना कारण चिंता न बढ़ाएं। घर का खाना, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम बेहतर रहेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में खुद पर अतिरिक्त कार्यक्रमों का बोझ न रखें।