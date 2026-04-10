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धनु राशिफल 11 अप्रैल 2026: धनु राशि के लिए 11 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है? यहां पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 10, 2026 10:32 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 11 april 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़

धनु राशिफल 11 अप्रैल 2026: धनु राशि के लिए 11 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है? यहां पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Horoscope Rashifal 11 April 2026: आज 11 अप्रैल 2026 का दिन धनु राशि वालों के लिए गति और स्पष्टता का मिश्रण लेकर आ रहा है। आप दिन की शुरुआत जरूरी कामों को पूरा करने की इच्छा के साथ कर सकते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में होने के कारण माहौल भावनात्मक से अधिक व्यावहारिक और परिणाम-केन्द्रित रहेगा। आज हर दिशा में भागने की बजाय एक सही दिशा चुनना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आज आपका मन थोड़ा शांत लेकिन विचारशील रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ काम अधूरे या स्पष्ट ना होने का अहसास हो सकता है। बेहतर होगा कि जरूरी काम को बाधा ना समझकर सीधे उसे निपटा लें। दिन के दूसरे हिस्से तक एक काम पूरा होना या एक स्पष्ट निर्णय लेना आपके ऊपर से काफी दबाव हटा देगा।

करियर राशिफल

काम में सुधार तब आएगा, जब आप एक साथ कई विकल्प खुले रखने की कोशिश बंद करेंगे। कोई एक मुद्दा ऐसा हो सकता है, जो चुपचाप आपके बाकी काम को प्रभावित कर रहा है। जैसे कोई लंबित जवाब, अधूरा प्रोजेक्ट या बार-बार सामने आने वाला कार्य। आज आप सबसे पहले उसी काम को पूरा करने का प्रयास करें।

यह दिन व्यावहारिक करियर प्रगति के लिए भी अच्छा है। यदि आपको किसी सीनियर से बात करनी है, तो समस्या के साथ एक समाधान भी बताएं। विद्यार्थियों के लिए आज स्पष्ट लक्ष्य तय करना और प्रोफाइल अपडेट, आवेदन या करियर योजना से जुड़े कामों में आगे बढ़ने का दिन है। अपनी गति बनाए रखें और दूसरों की रफ्तार से खुद को तुलना ना करें।

मनी राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन आज थोड़ा अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। समस्या किसी बड़े नुकसान की नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बातों में जल्दबाजी करने की हो सकती है। रोजमर्रा के खर्च, घरेलू भुगतान या आवश्यक खरीदारी को अच्छी तरह संभालें। आज यह भी देखने का अच्छा समय है कि आपका पैसा वास्तव में उपयोगी चीजों पर खर्च हो रहा है या सिर्फ सुविधा के लिए। खर्च करने या ट्रैक करने के तरीके में एक छोटा सुधार भी बड़े बदलाव ला सकता है। निवेश संबंधी मामलों में धैर्य रखें।

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लव राशिफल

प्रेम के मामले में आज का दिन बिना दबाव के स्पष्टता लाने वाला है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आप किसी सच्चाई से बच रहे हों, क्योंकि माहौल को भारी नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज शांत और सरल तरीके से जरूरी बात कहना अधिक लाभदायक रहेगा। इससे संबंध बेहतर हो सकता है, बजाय इसके कि ऊपर से सब सामान्य लगे और अंदर कुछ अनसुलझा रह जाए।

अगर आप सिंगल हैं, तो कोई व्यक्ति आपको उसकी सहजता, खुलापन और बिना दबाव के व्यवहार के कारण आकर्षित कर सकता है। आज केवल आकर्षण ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि यह भी मायने रखेगा कि रिश्ता आगे बढ़ाने में सहजता है या नहीं। लंबे रिश्तों में समय, योजना और एक-दूसरे की जरूरतों पर बातचीत फायदेमंद रहेगी।

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स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन यदि मन लगातार आगे भागता रहेगा, तो शरीर थक सकता है। समस्या बेचैनी या अधीरता के रूप में सामने आ सकती है। इसका समाधान है कि दिनचर्या को सरल रखें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी और दिन के अंत तक थकावट कम महसूस होगी।

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जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। पहले जरूरी कामों को पूरा करें और फिर आगे बढ़ें। अपनी गति बनाए रखें और दूसरों की रफ्तार से खुद को तुलना ना करें। पॉजिटिव रहें और दिन को संतुलित तरीके से बिताएं।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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