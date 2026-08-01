धनु राशिफल 1 अगस्त 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें समझदारी
Sagittarius Horoscope Today 1 August 2026: धनु राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन मेहनत, आत्मविश्वास और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मधुर संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा।
Sagittarius Horoscope 1 August 2026: दिन की चाल तेज भी रहेगी और थोड़ी बिखरी हुई भी लग सकती है। एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरी तरफ मन में बेचैनी या आलस के छोटे दौर आ सकते हैं। ऐसे में जो काम बहुत सोचकर नहीं, बल्कि लगातार प्रयास से पूरे होते हैं, उनमें आप अच्छा करेंगे। छोटी यात्राएं, फोन कॉल, संदेश, दस्तावेज, मीटिंग या किसी जरूरी संपर्क से जुड़े काम बढ़ सकते हैं। अपनी बात खुलकर रखने की इच्छा रहेगी और कई मामलों में यह आपके काम आएगी। फिर भी हर मुद्दे पर बहस जरूरी नहीं है। साहस और जिद के बीच की रेखा पहचानना आज महत्वपूर्ण रहेगा। घर की कुछ बातों का दबाव पीछे चल सकता है, पर दिन का मुख्य लाभ आपके प्रयासों में है। मंगल काम वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत से परिणाम निकलेंगे। शाम की तरफ सोच थोड़ी आदर्शवादी हो सकती है, जिससे बड़े प्लान सूझेंगे। पहले छोटे कदम तय करें, फिर अगला फैसला लें।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में संवाद बना रहेगा, लेकिन शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखेगा। साथी के साथ सामान्य तालमेल रहेगा, पर अपने ही विचार पर अड़े रहने से दूरी महसूस हो सकती है। अगर कोई बात मन में है, तो उसे हल्के ढंग से कहें। प्रेम संबंध में संदेश, कॉल या मुलाकात से मन साफ हो सकता है। बच्चों की प्रगति, पढ़ाई या उनके आत्मविश्वास से खुशी मिल सकती है। परिवार में भाई-बहनों या करीबी लोगों के साथ छोटी बात पर मतभेद बनें, तो बात बढ़ाने के बजाय समय दें। समझदारी यह रहेगी कि आप अपनी ईमानदारी बनाए रखें, पर लहजा थोड़ा कोमल रखें।
धनु राशि का करियर राशिफल
छात्रों के लिए दिन उपयोगी है, खासकर उन विषयों में जहां प्रैक्टिस, लेखन या बार-बार दोहराने की जरूरत है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो उपलब्धि मिल सकती है। प्रतियोगी माहौल में घबराने की जगह निरंतर मेहनत फायदेमंद रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को काम का बोझ थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर गति भी बनी रहेगी। किसी साहसी निर्णय के बाद जिम्मेदारी बढ़ सकती है। साझेदारी वाले काम, क्लाइंट डील, इंटरव्यू या पेशेवर बातचीत में साफ बोलें, पर तीखापन न आने दें। कारोबार में मेहनत के अनुपात में ही फायदा दिखेगा। शॉर्टकट से ज्यादा भरोसा रोज के अनुशासन पर रखें। यही तरीका आपको आगे बढ़ाएगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसा मेहनत से आएगा और इसी वजह से खर्च करते समय भी आप ज्यादा व्यावहारिक रहेंगे। त्वरित लाभ की उम्मीद में कोई जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। छोटी-छोटी जरूरतें मिलकर कुल खर्च बढ़ा सकती हैं, इसलिए दैनिक बजट बनाकर चलें। यात्रा, संचार, ऑनलाइन भुगतान, वाहन या कामकाजी साधनों पर खर्च संभव है। अगर किसी से लेन-देन है, तो बात लिखित या स्पष्ट रखें। बचत की रफ्तार धीमी लगे तो परेशान न हों। नियमितता ही इस समय सबसे मजबूत उपाय है।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन में हल्की बेचैनी और शरीर में सुस्ती साथ-साथ चल सकती है। इसलिए रूटीन बहुत जरूरी है। सुबह की शुरुआत जल्दी करें तो दिन बेहतर लगेगा। बहुत देर तक बैठे रहना या एक साथ कई काम उठाना थकान देगा। पानी, हल्का भोजन और बीच-बीच में चलना जरूरी रहेगा। मानसिक दबाव कम करने के लिए सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी भी काम आ सकती है। रात को आराम देने वाली दिनचर्या रखें।
आज की सलाह
बहादुरी दिखाएं, पर हर फैसले से पहले दो मिनट रुककर दिशा जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र