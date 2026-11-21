धनु राशिफल 21 नवंबर 2026: आज परिवार और दोस्तों के साथ बीतेगा अच्छा समय, तनाव होगा कम; वाहन खरीदने और बचत के बन रहे योग
21 नवंबर 2026 का दिन धनु राशि वालों के लिए परिवार, दोस्तों और आर्थिक मामलों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
Sagittarius Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal: परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालने का फैसला आज आपको तनाव से राहत देगा। उलझनों का बोझ हल्का होगा और दिन का आनंद लेने का मन बनेगा। अपनों के साथ बैठकर बातचीत होगी तो मन में चल रही परेशानी की पकड़ ढीली पड़ेगी। किसी सामाजिक मिलन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनकी मौजूदगी सुकून देगी। वाहन खरीदने या माता-पिता से धन मिलने के योग हैं। बचत बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल है। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु अपनी ओर से कुछ नया करने की ललक बढ़ाएगा। किसी विषय में अचानक रुचि होगी, साथ में बेचैनी भी रहेगी। इस उत्सुकता के बीच घर और अपनों की तरफ आपका खिंचाव बना रहेगा।
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धनु राशि का करियर राशिफल
काम की बातचीत में आज संपर्कों की भूमिका रहेगी। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में बुध संदेश और संवाद को उपयोगी बनाएगा। सौदे से जुड़ी चर्चा के लिए दिन अनुकूल है और पढ़ाई में बातचीत से बात समझना आसान होगा। किसी विषय को लेकर मन में प्रश्न होगा तो उसे पूछने की इच्छा बनेगी। परिचितों के साथ चर्चा में काम की बात सामने आएगी। आज करियर के किसी बड़े परिणाम का स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ाने का माहौल रहेगा। नए विषय में अचानक रुचि ध्यान को अपनी ओर खींचेगी। विद्यार्थी पढ़ाई के बारे में किसी साथी से बात करके अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। एक समय में पढ़ाई का एक हिस्सा तय करें। दिन में काम के साथ निजी जीवन को भी जगह देने का मन रहेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
बचत बढ़ाने के लिए आज का दिन अनुकूल है। खर्च के बाद कितनी रकम अलग रखी जा सकती है, इस पर सोच स्पष्ट होगी। माता-पिता से धन मिलने की संभावना है। वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए घर में इस विषय पर चर्चा प्रमुख हो सकती है। किसी खरीद को लेकर खुशी होगी, लेकिन उपलब्ध धन की वास्तविक स्थिति देखना उपयोगी रहेगा। चेतावनी साफ है: अचानक उठी इच्छा में बड़ा आर्थिक फैसला जल्द लेना दबाव बढ़ा सकता है। खरीद के लिए अपनी अधिकतम रकम पहले तय करें। आज बचत की बात केवल भविष्य की चिंता से नहीं जुड़ेगी, उससे मन को सहारा भी मिलेगा। परिवार के साथ आर्थिक बातचीत में अपनापन रहेगा और अपनी जरूरत समझाना आसान होगा।
धनु राशि का लव राशिफल
परिवार के साथ बिताया समय दिन की सबसे सुखद बात रहेगा। माता से बातचीत अच्छी होगी और उनके साथ संबंध में सहजता रहेगी। दोस्तों के साथ मिलने पर मन खुलेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के चौथे भाव में रहेगा, इसलिए घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर बुलाएगी। बाहर का कार्यक्रम अच्छा लगेगा, फिर भी घर लौटने की खुशी अलग होगी। किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना रिश्तों में गर्मजोशी जोड़ेगी। जीवनसाथी के साथ रोज की बातों पर इत्मीनान से चर्चा होगी। आज साथ बैठना अपने आप में राहत देगा। किसी करीबी की मौजूदगी से यह अनुभव होगा कि दिन का आनंद बड़ी योजना के साथ ही नहीं, अपने लोगों के बीच भी मिलता है।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव कम होगा और मन में हलकापन आएगा। जिन बातों का बोझ महसूस हो रहा था, उनसे आज राहत मिलेगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का असर आपके मिजाज में दिखेगा। घर का आराम अच्छा लगेगा और शांत वातावरण में बैठने की इच्छा होगी। किसी नई रुचि को लेकर उत्साह के साथ थोड़ी बेचैनी रह सकती है। दिन की मुख्य दिशा फिर भी सुकून की ओर रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर किसी विशेष बदलाव का संकेत नहीं है। आराम के लिए अपना एक शांत समय रखें। शाम को परिवार के साथ बैठने पर दिन की भागदौड़ पीछे छूटती महसूस होगी और मन अधिक संतुलित रहेगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज की उपलब्ध रकम में से बचत के लिए एक हिस्सा अलग रखें।
क्या न करें- परिवार के साथ बैठे समय हर संदेश का तुरंत जवाब देने में न उलझें।
कल का राशिफल- कल संतान की अच्छी खबर खुशी देगी। प्रेम में बात आगे बढ़ेगी। पढ़ाई में मन लगेगा और नौकरी में बेहतर काम के योग हैं। कारोबार की नई शुरुआत के अवसर बनेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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