धनु राशिफल 2026: नौकरी और बिजनेस में बड़े बदलाव, मई के बाद इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा…

Sagittarius Career and Finance Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 : धनु राशि वालों के लिए साल 2026 पहले एडजस्टमेंट और फिर धीरे-धीरे मजबूत ग्रोथ का साल रहेगा। पूरे साल शनि आपके चौथे भाव में रहेंगे, जिसका असर घर-परिवार, प्रॉपर्टी और करियर से जुड़ी भावनात्मक सुरक्षा पर पड़ेगा। अगर नींव कमजोर रही, तो काम में रुकावट महसूस हो सकती है। गुरु इस साल दो अलग-अलग असर दिखाएंगे। 21 मई तक गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और बिज़नेस सहयोग से फायदा मिलेगा। 21 मई के बाद गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे पैसों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और निवेश को लेकर सावधानी ज़रूरी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जनवरी से मार्च 2026: करियर और धन राशिफल साल की शुरुआत साझेदारी से जुड़े अच्छे मौकों के साथ होगी। गुरु के प्रभाव से जॉइंट वेंचर, क्लाइंट-बेस्ड काम और प्रोफेशनल एग्रीमेंट में फायदा होगा। फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और बिज़नेस करने वालों के लिए यह समय अच्छा है। हालांकि शनि चौथे भाव में होने के कारण घर-परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़ी जिम्मेदारियां ध्यान भटका सकती हैं। आमदनी बेहतर होगी, लेकिन घर या परिवार पर खर्च बढ़ सकता है।

अप्रैल से जून 2026: करियर और धन राशिफल अप्रैल तक साझेदारी का लाभ बना रहेगा। 21 मई के बाद गुरु अष्टम भाव में जाने से पैसों को लेकर स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। लोन, निवेश या साझा खर्च बढ़ सकते हैं। इस समय करियर में जोखिम लेने से बचें। कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच करें। जल्दबाजी या शॉर्ट-कट नुकसान दे सकते हैं। लंबे समय की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

जुलाई से सितंबर 2026: करियर और धन राशिफल यह समय धैर्य की परीक्षा लेगा। गुरु अष्टम भाव में होने से पैसों को लेकर संवेदनशीलता रहेगी, लेकिन शनि मजबूत आधार बनाने में मदद करेंगे। करियर में प्रगति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यह सिस्टम सुधारने, प्लानिंग और नियमों को मजबूत करने का सही समय है। पैसों में अनुशासन बहुत जरूरी रहेगा, वरना तनाव बढ़ सकता है।

अक्टूबर से दिसंबर 2026: करियर और धन राशिफल साल का आखिरी हिस्सा साफ दिशा देगा। करियर से जुड़े लक्ष्य स्पष्ट होने लगेंगे और भविष्य की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर खर्चों पर कंट्रोल रखा और जिम्मेदारियों को ठीक से संभाला, तो आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। यह समय बड़े फैसले लेने से ज्यादा योजना बनाने का है।

2026 के लिए करियर और धन से जुड़ी जरूरी सलाह पार्टनरशिप सोच-समझकर करें और हर समझौता लिखित में रखें।

मई के बाद बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें।

खर्चों को नियंत्रित रखें और पैसों को संभालकर चलें।

मजबूत नींव बनाएंगे तो आगे चलकर अच्छी ग्रोथ मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com