नवरात्रि पर सद्गुरु की सीख: शक्ति, ज्ञान और धन को अहंकार नहीं, अमानत समझें; जानें क्या है विजयादशमी का असली अर्थ
By Yogesh Joshiलाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सद्गुरु के अनुसार, नवरात्रि शक्ति, ज्ञान और धन के महत्व को समझने के साथ-साथ इनके अहंकार से ऊपर उठने का पर्व है। ये तीनों चीजें जीवन को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन इनके कारण इंसान में घमंड भी आ सकता है। इसलिए इन्हें अपनी निजी उपलब्धि मानने के बजाय दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
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सद्गुरु: नवरात्रि, यानी नौ रातें, देवी के तीन रूपों – दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी – को समर्पित हैं। ये तीन देवियां तीन बुनियादी गुणों – शक्ति, ज्ञान और धन – का प्रतीक हैं। शक्ति, ज्ञान और धन बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन ये विष भी बन सकते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन में इनका इस्तेमाल जहर की तरह करते हैं।
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