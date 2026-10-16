नवरात्रि पर सद्गुरु की सीख: शक्ति, ज्ञान और धन को अहंकार नहीं, अमानत समझें; जानें क्या है विजयादशमी का असली अर्थ

सद्गुरु के अनुसार, नवरात्रि शक्ति, ज्ञान और धन के महत्व को समझने के साथ-साथ इनके अहंकार से ऊपर उठने का पर्व है। ये तीनों चीजें जीवन को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन इनके कारण इंसान में घमंड भी आ सकता है। इसलिए इन्हें अपनी निजी उपलब्धि मानने के बजाय दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

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