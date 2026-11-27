41 दिन नंगे पैर, सादा खाना और मौन, सबरीमाला जाने से पहले क्यों कठिन तपस्या करते हैं अयप्पा के भक्त?
सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन से पहले भक्त 41 दिनों तक मंडलम व्रतम रखते हैं। इस दौरान नंगे पैर चलना, सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन और सादा जीवन जीना व्रत का हिस्सा माना जाता है। भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर इस साधना की शुरुआत करते हैं।
Sabarimala Temple: केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करना आसान नहीं माना जाता। यहां जाने से पहले भक्तों को 41 दिनों तक विशेष व्रत रखना होता है। इस दौरान उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। कोई नंगे पैर रहता है तो कोई जमीन पर सोता है। खानपान में सादगी रखी जाती है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। कई भक्त अपनी वाणी पर भी संयम रखते हैं। इस 41 दिन की साधना को मंडलम व्रतम कहा जाता है। इसकी शुरुआत तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनने के साथ होती है। माला धारण करने के बाद भक्त भगवान अयप्पा के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह के संयम बरतने होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सबरीमाला जाने से पहले 41 दिन की यह तपस्या क्यों जरूरी मानी जाती है?
माला पहनने के बाद शुरू होता है व्रत
अयप्पा भक्तों के लिए माला धारण करना इस साधना का पहला कदम है। इसे मालायिडल कहा जाता है। आमतौर पर भक्त किसी गुरु स्वामी या मंदिर के पुजारी की मौजूदगी में माला पहनते हैं। इसके बाद वे 41 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करते हैं। इस अवधि में भक्त खुद को भगवान अयप्पा का सेवक मानते हैं। उनका प्रयास रहता है कि रोजमर्रा के जीवन में भी सादगी और अनुशासन बना रहे। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा करना और भगवान का नाम लेना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है।
नंगे पैर चलने के पीछे क्या मान्यता है?
सबरीमाला यात्रा में नंगे पैर चलने की परंपरा काफी पुरानी है। भक्त इसे त्याग और विनम्रता से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले व्यक्ति को सुख-सुविधाओं का मोह छोड़कर कठिन रास्ता अपनाना चाहिए। सबरीमाला मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए जंगल और चढ़ाई वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में नंगे पैर चलना भक्तों के संकल्प का हिस्सा माना जाता है।
खाने-पीने में क्यों रखते हैं इतना संयम?
41 दिनों के व्रत में खानपान पर खास ध्यान दिया जाता है। भक्त मांसाहार, शराब और तंबाकू से दूरी रखते हैं। इस दौरान सात्विक और शाकाहारी भोजन करने की परंपरा है। कुछ भक्त प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इसके पीछे मान्यता है कि सादा भोजन करने से मन शांत रहता है और व्यक्ति पूजा-पाठ पर ध्यान लगा पाता है। इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। भक्त शारीरिक इच्छाओं के साथ अपने विचारों और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं।
क्या 41 दिन तक मौन रहना भी जरूरी है?
अयप्पा व्रत में वाणी पर संयम रखने की परंपरा है। भक्त कोशिश करते हैं कि किसी से विवाद न करें, गुस्सा न दिखाएं और अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। हालांकि, पूरे 41 दिनों तक बिल्कुल मौन रहना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य नियम नहीं है। इसका उद्देश्य अपने व्यवहार को शांत और संयमित रखना है। भक्त चाहते हैं कि इस दौरान उनका ध्यान बेवजह की बातों के बजाय पूजा और साधना पर रहे।
काले और नीले कपड़े क्यों पहनते हैं भक्त?
व्रत के दौरान अयप्पा भक्त आमतौर पर काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। इन रंगों को सादगी और वैराग्य से जोड़कर देखा जाता है। कई भक्त जमीन पर सोते हैं और आरामदायक जीवनशैली से दूरी बनाते हैं। इस दौरान सजने-संवरने और दिखावे से भी परहेज किया जाता है।
इरुमुडी केट्टू के बिना नहीं चढ़ते 18 पवित्र सीढ़ियां
41 दिनों का व्रत पूरा होने के बाद भक्त सबरीमाला यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में इरुमुडी केट्टू का विशेष महत्व है। यह दो हिस्सों वाली एक पोटली होती है, जिसे भक्त अपने सिर पर रखकर मंदिर तक ले जाते हैं। इसमें भगवान अयप्पा को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री रखी जाती है। घी से भरा नारियल भी इसका अहम हिस्सा होता है।
सबरीमाला मंदिर की परंपरा के मुताबिक, इरुमुडी केट्टू लेकर आने वाले श्रद्धालु ही मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। इन सीढ़ियों को पतिनेट्टम पड़ी कहा जाता है। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए इन सीढ़ियों का विशेष धार्मिक महत्व है।
आखिर 41 दिन की ही तपस्या क्यों?
मंडलम व्रतम की 41 दिनों की अवधि को आत्मसंयम और अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान भक्त अपनी आदतों में बदलाव करते हैं। खानपान से लेकर पहनावे और व्यवहार तक, हर चीज में सादगी अपनाने की कोशिश होती है।
अयप्पा भक्तों की मान्यता है कि लगातार 41 दिनों तक नियमों का पालन करने से मन को साधना के लिए तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि सबरीमाला की यात्रा को सिर्फ मंदिर पहुंचने का रास्ता नहीं माना जाता। भक्तों के लिए यह 41 दिनों की साधना के बाद भगवान अयप्पा के दर्शन करने का अवसर होता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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