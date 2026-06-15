साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और दो नवपंचम योग का संयोग, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय
Surya Grahan August 2026: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण अगस्त में लगेगा। इस दिन दो अलग-अलग नवपंचम योग भी बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ घटना माना गया है। जानें सूर्य ग्रहण के साथ नव पंचम योग का संयोग किन राशियों पर डालेगा प्रतिकूल प्रभाव।
Solar Eclispe 2026 Date and Navpancham yog sanyog prabhav: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। यह दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ दो अलग-अलग स्वतंत्र नवपंचम योग का संयोग बन रहा है। सूर्य ग्रहण के साथ नवपंचम योग का बनना अशुभ संयोग माना जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना है इसलिए इसका देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है। इस दिन बनने वाले दोनों नवपंचम योग भी कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। जानें सूर्य ग्रहण और डबल नवपंचम योग मिलकर किन राशि वालों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
सूर्य ग्रहण और नवपंचम योग का किन राशियों के लिए अशुभ-
1. मिथुन राशि-
सूर्य ग्रहण और नव पंचम योग का प्रभाव मिथुन राशि वालों की टेंशन बढ़ा सकता है। बनते हुए कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। बेकार के खर्चे आपके आर्थिक बजट को हिला सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। यह समय निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है, अगर आप फिर भी निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि वालों को इस समय भावनाओं में आकर फैसला लेने से बचना चाहिए। बातचीत करते समय संयम और धैर्य से काम लें। परिवार से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। आय से ज्यादा व्यय होगा, जिससे आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है। सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है। सिरदर्द, थकान या अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। इस समय किसी की बातों में आकर निवेश करने से बचें।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए यह समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपनी जुबान पर काबू रखें और शब्दों के चयन में सतर्कता बरतें। आपकी वाणी से किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर दबाव वाली स्थिति रह सकती है। ऑफिस में सीनियर्स के साथ विवाद से बचें, करियर में नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह के फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेना आपके लिए हितकारी रहेगा।
4. धनु राशि-
धनु राशि के लिए यह समय कार्यों में बाधाएं ला सकता है। इस समय आपके सेहत में परेशानी बनी रह सकती है। किसी बड़े निवेश से बचें, वरना धन हानि हो सकती है। माता की सेहत पर नजर रखें। ऑफिस में काम की व्यस्तता से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में प्रोजेक्ट को समयसीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान