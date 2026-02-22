साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जानिए भारत में कितने समय के लिए दिखेगा
साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण 3 मार्च को लगेगा। यह दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से लेकर शाम को 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा और इसकी कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो पूरे एशिया समेत ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएगा।
साल 2026 का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब जल्द ही पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का खास महत्व होता है। बता दें कि 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा और यह भारत में कितने समय के लिए यह दिखाई देगा। भारत में चंद्रग्रहण दिखाई देने की वजह से इसका सूतक काल मान्य भी होगा। क्योंकि ज्योतिष में ग्रहण काल को अशुभ बताया गया है। चलिए साल के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ जानकारियां जानते हैं।
भारत में कहां और कितनी देर के लिए दिखेगा चंद्र ग्रहण
यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो पूरे एशिया समेत ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएगा। भारत की बात करें, तो भारत में ग्रहण का शुरुआती हिस्सा नहीं दिखेगा। अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय के समय के हिसाब से यह ग्रहण दिखाई देगा।
यह चंद्र ग्रहण पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा देर तक दिखाई देगा, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत में यह कम समय के लिए नजर आएगा। शहरों की बात करें, तो यह चंद्र ग्रहण ईटानगर में करीब 1 घंटा 40 मिनट तक चंद्रग्रहण देख सकेंगे, जबकि कोलकाता में 1 घंटा 15 मिनट तक दिखाई देगा। वहींस लखनऊ में लगभग 45 मिनट, दिल्ली में चंद्रग्रहण का नजारा करीब 25 मिनट तक ही दिखाई देगा। भोपाल में 26 मिनट, चेन्नई में 29 मिनट और मुंबई में यह चंद्रग्रहण महज करीब 5 मिनट तक ही दिखाई देगा। जबकि पटना में यह चंद्र ग्रहण करीब 1 घंटा 3 मिनट तक ग्रहण नजर आएगा।
कब से होगा सूतक काल मान्य?
3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से मान्य होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण की सूतक काल की शुरुआत सुबह 6 बजकर 20 मिनट से होगी। ग्रहण में सूतक काल का खास महत्व होता है। इस अवधि में कुछ कार्य करने की मनाही होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस दौरान विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है।
