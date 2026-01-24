Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़s name people perosality love life weakness and simple remedies related to shivji
S Name People Personality: कैसी होती है S नाम वालों की लव लाइफ? जानें किस कमी की वजह से बार-बार होता है नुकसान

S Name People Personality: कैसी होती है S नाम वालों की लव लाइफ? जानें किस कमी की वजह से बार-बार होता है नुकसान

संक्षेप:

क्या आप जानते हैं कि नाम के पहले अक्षर की मदद से ही किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। आज जानिए S नाम वाले लोग कैसे होते हैं? साथ ही जानें कि इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है?

Jan 24, 2026 03:48 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जिस तरह से राशि और मूलांक के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक इसी तरह नाम के पहले अक्षर से भी काफी कुछ पता चल सकता है। आप किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके बात-व्यवहार और चीजों को देखने के नजरिए को समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर एक अक्षर को लेकर कुछ ना कुछ जरूर बताया गया है। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका नाम S से शुरू होता है। जानेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं और इनकी सबसे बड़ी कमी कौन सी होती है? साथ ही जानिए S नाम वाले किस उपाय के जरिए अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा स्मूद बना सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे होते हैं S नाम वाले लोग

ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से S नाम वाले लोगों की सोच हमेशा दूसरों से अलग ही होती है। ये किसी भी बाउंड्री में रहना पसंद नहीं करते हैं। घुलना-मिलना इन्हें बहुत पसंद होता है। अपने बात-व्यवहार के चलते ये दोस्त जल्दी बनाते हैं। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी तो यही होती है कि सामने वाले इंसान को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। अपनी इस खूबी की वजह से ये अपनी जिंदगी में अच्छे लोग कमा पाते हैं। लोग भी इनके आसपास रहना काफी पसंद करते हैं। इनकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है।

ऐसी होती है लव लाइफ

अब बात की जाए S नाम वालों की लव लाइफ की तो ये बहुत ही सही होती है। जो भी इनका पार्टनर बनता है, वो काफी खुश होता है। दरअसल ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं और अपने छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर को स्पेशल फील करवाते हैं। अपनी फीलिंग्स को ये खुलकर बता पाते हैं और यही वजह है कि इनका पार्टनर भी इन्हें समझता है। स्वभाव से ये लोग काफी इमोशनल होते हैं और बिना बोले हुए भी ये सामने वाली की हर बात समझ लेते हैं। सबसे खास और जरूरी बात जो है वो ये है कि ये रिश्ते में ईमानदार रहते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल 2026: S नाम वालों के लिए कैसा जाएगा नया साल? जानें क्या करेंगे राहु-गुरु?
ये भी पढ़ें:मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 25 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: इन तारीखों पर जन्मे लोगों से दूर रहें मूलांक 1 वाले लोग
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 1 वालों के लिए लकी नहीं हैं ये महीने, रहें सतर्क
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: इन तारीखों पर जन्मे लोगों से ही शेयर करें अपने सीक्रेट्स

S नाम वालों की कमियां और उपाय

बता दें कि S नाम वालों में कमियां भी ऐसी होती है कि जो इन्हें समझता नहीं है वो इनको जिद्दी भी बोल सकता है। ये लोग कभी भी अपने आसपास होने वाले बदलाव को पसंद नहीं करते हैं और ना ही उसे दिल से स्वीकार कर पाते हैं। साथ ही इनकी एक आदत और है जोकि सुधारनी जरूरी है और वो ये है कि हमेशा जल्दबाजी में सारे फैसले लेते हैं। इस वजह से कई बार इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। S नाम वालों को हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ भगवान शिव के ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Numerology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने