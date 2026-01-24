S Name People Personality: कैसी होती है S नाम वालों की लव लाइफ? जानें किस कमी की वजह से बार-बार होता है नुकसान

संक्षेप: क्या आप जानते हैं कि नाम के पहले अक्षर की मदद से ही किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। आज जानिए S नाम वाले लोग कैसे होते हैं? साथ ही जानें कि इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है?

जिस तरह से राशि और मूलांक के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक इसी तरह नाम के पहले अक्षर से भी काफी कुछ पता चल सकता है। आप किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके बात-व्यवहार और चीजों को देखने के नजरिए को समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर एक अक्षर को लेकर कुछ ना कुछ जरूर बताया गया है। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका नाम S से शुरू होता है। जानेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं और इनकी सबसे बड़ी कमी कौन सी होती है? साथ ही जानिए S नाम वाले किस उपाय के जरिए अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा स्मूद बना सकते हैं।

कैसे होते हैं S नाम वाले लोग ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से S नाम वाले लोगों की सोच हमेशा दूसरों से अलग ही होती है। ये किसी भी बाउंड्री में रहना पसंद नहीं करते हैं। घुलना-मिलना इन्हें बहुत पसंद होता है। अपने बात-व्यवहार के चलते ये दोस्त जल्दी बनाते हैं। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी तो यही होती है कि सामने वाले इंसान को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। अपनी इस खूबी की वजह से ये अपनी जिंदगी में अच्छे लोग कमा पाते हैं। लोग भी इनके आसपास रहना काफी पसंद करते हैं। इनकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है।

ऐसी होती है लव लाइफ अब बात की जाए S नाम वालों की लव लाइफ की तो ये बहुत ही सही होती है। जो भी इनका पार्टनर बनता है, वो काफी खुश होता है। दरअसल ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं और अपने छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर को स्पेशल फील करवाते हैं। अपनी फीलिंग्स को ये खुलकर बता पाते हैं और यही वजह है कि इनका पार्टनर भी इन्हें समझता है। स्वभाव से ये लोग काफी इमोशनल होते हैं और बिना बोले हुए भी ये सामने वाली की हर बात समझ लेते हैं। सबसे खास और जरूरी बात जो है वो ये है कि ये रिश्ते में ईमानदार रहते हैं।

S नाम वालों की कमियां और उपाय बता दें कि S नाम वालों में कमियां भी ऐसी होती है कि जो इन्हें समझता नहीं है वो इनको जिद्दी भी बोल सकता है। ये लोग कभी भी अपने आसपास होने वाले बदलाव को पसंद नहीं करते हैं और ना ही उसे दिल से स्वीकार कर पाते हैं। साथ ही इनकी एक आदत और है जोकि सुधारनी जरूरी है और वो ये है कि हमेशा जल्दबाजी में सारे फैसले लेते हैं। इस वजह से कई बार इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। S नाम वालों को हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ भगवान शिव के ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।