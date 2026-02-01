बिजनेस और करियर में तरक्की पाने के लिए कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए?

संक्षेप: रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति होती है। खासकर बिजनेस और करियर में तरक्की के लिए कुछ विशेष मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं।

सनातन धर्म में रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यह केवल एक बीज नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि सही मुखी वाला रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति होती है। खासकर बिजनेस और करियर में तरक्की के लिए कुछ विशेष मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। ये रुद्राक्ष ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं कि बिजनेस और करियर में सफलता के लिए कौन-से मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।

एक मुखी रुद्राक्ष: नेतृत्व और एकाग्रता की कुंजी एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यह सूर्य ग्रह से जुड़ा होता है और व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, एकाग्रता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है। बिजनेस या करियर में उच्च पद प्राप्त करने, बड़े फैसले लेने और लक्ष्य पर फोकस रखने के लिए यह सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित और केंद्रित रहता है। उच्च अधिकारी, सीईओ या उद्यमी के लिए यह रुद्राक्ष विशेष रूप से लाभकारी है।

सात मुखी रुद्राक्ष: धन-समृद्धि और व्यापारिक सफलता सात मुखी रुद्राक्ष को देवी महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह शुक्र और शनि ग्रह से जुड़ा होता है। इसे धारण करने से धन-धान्य की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता, व्यापार में लाभ और कर्ज से मुक्ति मिलती है। बिजनेस में विस्तार, नए निवेश में सफलता, ग्राहकों का बढ़ना और पैसों का प्रवाह बनाए रखने के लिए यह रुद्राक्ष अत्यंत प्रभावशाली है। कारोबारी, व्यापारी और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत शुभ माना जाता है।

रुद्राक्ष धारण करने की विधि और नियम रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे शुद्ध करना और प्राण प्रतिष्ठित करना जरूरी है। सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगाजल या शुद्ध जल से धोएं, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं और अंत में गंगाजल से शुद्ध करें। साफ कपड़े से पोंछ लें।

प्राण प्रतिष्ठा के लिए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें। एक मुखी के लिए 'ॐ ह्रीं नमः' और सात मुखी के लिए 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ हुं नमः' मंत्र का जप विशेष फलदायी है।

रुद्राक्ष को सोमवार के दिन धारण करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। इसे चांदी या सोने में जड़वाकर गले में या दाहिनी कलाई पर पहनें। लाल या सफेद धागे में भी पहना जा सकता है। धारण करते समय मन में शुद्ध भावना और शिव की भक्ति रखें।

लाभ और सावधानियां एक मुखी रुद्राक्ष से करियर में तेज तरक्की, प्रमोशन और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। सात मुखी से व्यापार में लाभ, धन वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। दोनों मिलाकर धारण करने से बिजनेस और करियर में संतुलित सफलता मिलती है।

सावधानियां: रुद्राक्ष को कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं। नहाने के बाद ही धारण करें। इसे नियमित रूप से गंगाजल से शुद्ध करें। अगर रुद्राक्ष टूट जाए या खराब हो जाए, तो उसे जल में विसर्जित करें और नया धारण करें।

ये रुद्राक्ष श्रद्धा और नियम से धारण करने पर बिजनेस और करियर में तरक्की के दरवाजे खोलते हैं। मां लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।