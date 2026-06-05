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शुक्र और मंगल आने वाले हैं एक साथ, बनेगा रुचक राजयोग, 4 राशियां रहेंगी लाभ में

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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मंगल का गोचर हर महीने बहुत खास होता है। अब मंगल 21 जून को राशि बदलने वाले हैं। शुक्र की राशि में जा रहे हैं और दोनों की युति क्या कमाल खिलाएगी और दोनों से कौन से राशियां लाभ पाएंगी. यहां पढ़ें

शुक्र और मंगल आने वाले हैं एक साथ, बनेगा रुचक राजयोग, 4 राशियां रहेंगी लाभ में

Mangal Gochar 2026 june: मंगल को लेकर आप सभी जानते हैं कि यह फायर एलीमेंट हैं। यह साहस, एनर्जी, साहस, भूमि, प्रोपर्टीस आर्मी, पुलिस, रिस्क लेने का प्रतीक है। वहीं वृषभ का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं, एश्रर्य और सौंदर्य से हैं। जब दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, तो कई राशियों के लिए स्थिति अच्छी होती है और कई राशियों के लिए अच्छे योग भी बनते हैं। जब ये दोनों एक ही राशि में होते हैं तो इन दोनों के कारण रुचक राजयोग बनता है। यह योग जिनकी भी राशि में बनता है, उनके लिए चीजें और भी अच्छी होती जाती हैं। इन राशि के लोगों के लिए राजनीति में या किसी लीड के तौर पर जाना आसान होता है। इनकी पर्सेनेल्टी भी गजब की होती है और ये लोग सही फैसले लेकर करियर में सफलता पाते हैं?

वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर लाभ देने वाला

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर लाभ लाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे, पहचानना जरूरी है। लवलाइफ में चीजें आसान होगी और रोमांटिक लाइफ जिएंगे। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। शुक्र के कारण आप स्टेबल फील करेंगे। आप धन के निवेश को लेकर रिस्क भी ले सकते हैं। घर या वाहन खरीदने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इन दोनों के एक साथ आने से आप अपने लक्ष्यों को पा पाएंगे। धीरे ही सही लेकिन आप आगे बढ़ेंगे।

सिंह राशि के लिए भाग्य का साथ

आर्थिक तौर पर अगर आप इस समय सक्षम हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को और भी अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके काम बनते चले जाएंगे। आपको इस दौरान थोड़ा गुस्सा आ सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको धैर्य रखना जरूरी है। आपके सोचे समझे फैसले भी आपको लाभ दिलाएंगे और करियर में भी आप सफल होंगे।

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कर्क राशि के लिए भी करियर में लाभ मिलेगा?

करियर राशि के लोगों को करियर में नए पॉजिशन पर पहुंचने के मौके मिल सकते हैं। आपको चीजों को लेकर पॉजिटिव होना होगा। आपके फैसले आपको पहचान दिलाएंगे। इस समय रिस्क लेने से बचें।

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मीन राशि के लिए भी समय उत्तम ?

मीन राशि के लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं, आपके लिए लीडरशिप क्लाविटी के योग बन रहे हैं। आपको सम्मान भी मिल सकता है। चीजें जो पहले खराब थी, तो सुधरेंगी। इस समय में आपको बेहत सावधानी से आगे बढ़ना है, साहस वहां दिखाएं, जहां जरूरी है।

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मंगल के उपाय

मंगल के सबसे बड़े उपायों में सुंदरकांड का पाठ और मंदिर में लाल चीज या मसूर की दाल का दान करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने से भी आपको लाभ होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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