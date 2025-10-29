Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़rope to broom 7 things you should never keep on your home roof
वास्तु शास्त्र: घर की छत पर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये 7 चीजें, रुठ जाती है अच्छे-अच्छों की किस्मत

संक्षेप: घर की छत को लेकर वास्तु शास्त्र में कई नियम हैं, जिन्हें अपनाया जाना जरूरी है। शास्त्र के हिसाब से घर की छत पर कभी भी कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से भी छत पर इन चीजों को रखा जाता है तो घर का वास्तु खराब होता है।

Wed, 29 Oct 2025 02:17 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
घर के हर एक कोने का वास्तु सही होना चाहिए। मुख्य द्वार से लेकर किचन और बेडरूम के वास्तु को लेकर कई सारे नियम हैं। वहीं घर की छत का स्पेस भी काफी मायने रखता है। ओपन स्पेस में होने की वजह से इस एरिया की एनर्जी और भी ज्यादा प्रभावित होती है। वास्तु शास्त्र में घर की छत को लेकर कई नियम बताए गए हैं। घर की छत कैसी होनी चाहिए से लेकर यहां क्या-क्या होना चाहिए जैसे कई नियमों का जिक्र शास्त्र में है। कई लोग ये समझकर छत पर बहुत सारी चीजों को रख देते हैं कि इससे घर की शोभा नहीं बिगड़ेगी और काम भी बन जाएगा। इस चक्कर में लोग छत पर कुछ भी रख देते हैं। आज जानेंगे उन 7 चीजों के बारे में जो हमें छत पर भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

बांस: ध्यान रखें कि घर की छत पर जो भी रखा जाए उसके बारे में आपको ठीक से पता हो। घर की छत पर कभी भी बांस या इससे बनी कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। अगर बांस को घर की छत पर रखा जाए तो इससे घर का वास्तु बिगड़ता है। साथ ही घर की खुशियों को भी नजर लग जाती है। ऐसे में ऐसी चीजों को हमेशा स्टोर रूम में रखना चाहिए।

झाड़ू: घर की छत पर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। ऐसे में झाड़ू को छत पर रखने से घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। वहीं इसका सुख समृद्धि पर भी गहरा असर पड़ता है।

जंग लगा हुआ लोहा: आम तौर पर लोगों के घरों की छत पर एक चीज देखना कॉमन है। कई लोग अपने घर की छत पर ऐसा लोहा जरूर रख देते हैं जिसमें जंग लगा हो। अगर आप भी अपनी छत पर ये रख चुके हैं तो सावधान हो जाएं। जो लोग ऐसा करते हैं, उनका शनि खराब हो सकता है और ऐसे में पैसों से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

रस्सी: घर की छत पर रस्सी को इकट्ठा करके ना रखें। इसका इस्तेमाल चाहे तो आप कर लें लेकिन इसे इकट्ठा करके ऐसे ही कहीं ना रख दें। इस एक चीज के चलते घर में बड़ा वास्तु दोष लगता है। ऐसे में इसे छत से तुरंत हटा दें।

कांटेदार पौधे: लोग घर की छत पर पेड़-पौधे लगाते हैं ताकि नेचर के करीब भी रहा जा सके और जगह भी खूबसूरत हो जाए। छत पर पौधे लगाए जा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि यहां पर कोई भी पौधा कांटेदार ना हो। अगर छत पर ऐसा पौधा रखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में बाधा आनी शुरू हो जाती है।

कबाड़: अगर आप घर की छत पर कबाड़ का सामान रखते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से जिस घर की छत पर कबाड़ का सामान होता है, वहां पर दरिद्रता आसानी से आती है। ऐसे में घर में इस जगह पर कबाड़ तो भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

टूटे हुए गमले: आमतौर पर लोग घर की छत पर टूटी-फूटी चीजों में भी पौधे लगा सकते हैं। टूटे हुए गमले और बाल्टी वगैरह में पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए और ना ही इस चीजों को छत पर जगह देनी चाहिए। इन टूटी हुई चीजों से घर में वास्तु दोष लगता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Vastu Tips Vastu Shastra
