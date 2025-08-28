Rishi Panchami Katha: इस व्रत कथा के बिना अधूरा माना गया है ऋषि पंचमी व्रत, पढ़ें यहां पौराणिक कथा

Rishi Panchami Kahani: ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में व्रथ कथा का विशेष महत्व है। यहां पढ़ें व्रत कथा।

Rishi Panchami 2025 Story: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस साल 28 अगस्त, गुरुवार को ऋषि पंचमी है। यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों- अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में यह सात ऋषि ब्रह्मा, विष्णु व महेश के अंश माने गए हैं। मान्यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में होने वाले गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा के लिए भी रखा जाता है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत कथा को सुनने व पढ़ने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। यहां पढ़ें ऋषि पंचमी की व्रत कथा-

प्राचीन समय की बात है विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र व पुत्री दो संतान थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पुत्री विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या समेत गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे।

एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात मां से बताई। मां ने पति से सब बताते हुए कहा कि प्राणनाथ, मेरी कन्या की यह स्थिति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाते हुए बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा-देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रजस्वला स्त्री पहले दिन चाण्डालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। मान्यता है कि यह व्रत भक्ति भाव व शुद्ध मन से करने से समस्त दुख दूर होते हैं और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से दुखों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य मिलता है।